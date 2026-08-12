GLOBAL X ANNONCE DES CHANGEMENTS AUX COTES DE RISQUE DE CERTAINS FNB

TORONTO, le 12 août 2026 /CNW/ -- Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») a annoncé aujourd'hui l'apport de changements aux cotes de risque applicables à neuf de ses FNB.

Les changements apportés aux cotes de risque entrent en vigueur immédiatement et sont décrits en détail dans le tableau ci-dessous :

FNB Symbole Cote de risque antérieure Nouvelle cote de risque FNB Global X Indice intelligence artificielle et infrastructure MTRX Élevée Moyenne à élevée FNB Global X Répartition équilibrée de l'actif HBAL Faible à moyenne Moyenne FNB Global X Répartition toutes actions de l'actif à rendement amélioré HEQL Moyenne Moyenne à élevée FNB Global X Indice de banques canadiennes à pondération égale HBNK Moyenne Moyenne à élevée FNB Global X Indice d'assurances canadiennes à pondération égale SAFE Moyenne Moyenne à élevée FNB Global X Croissance répartition de l'actif HGRW Faible à moyenne Moyenne FNB Global X Indice Top 10 d'actions de valeur sûre en innovation TTTX Élevée Moyenne à élevée FNB Global X Options d'achat couvertes MSCI EAFE EACC Moyenne Faible à moyenne FNB Global X Options d'achat couvertes Russell 2000 RSCC Moyenne Moyenne à élevée

Ces changements sont le résultat d'un examen annuel mené conformément à une méthodologie normalisée de classification du risque de placement, énoncée dans le Règlement 81-102 Fonds d'investissement, qui est fondé sur la volatilité historique du FNB, telle que mesurée par l'écart-type sur 10 ans des rendements du FNB. Si un FNB a moins de 10 ans d'historique de rendement, le niveau de risque de placement du FNB est calculé à l'aide de l'historique de rendement du FNB et, pour le reste de la période de 10 ans, de l'historique de rendement d'un indice de référence qui devrait raisonnablement correspondre à l'écart-type du FNB.

Aucun changement n'a été apporté aux objectifs ou aux stratégies de placement de ces FNB en raison des changements apportés aux cotes de risque. Un résumé de la méthodologie de classification des cotes de risque, des objectifs de placement et des stratégies d'un FNB se trouve dans le plus récent prospectus déposé du FNB.

À propos de Global X Investments Canada Inc. (www.GlobalX.ca)

Global X Investments Canada Inc. est une société de services financiers innovante qui offre une des plus vastes gammes de fonds négociés en bourse au Canada. La gamme de fonds offerte par Global X comprend un éventail de solutions largement diversifiées visant à permettre aux investisseurs plus ou moins expérimentés d'atteindre leurs objectifs de placement dans diverses conditions du marché. Global X détient plus de 55 milliards de dollars en actifs sous gestion et plus de 160 FNB négociés sur les principales bourses canadiennes. Global X est une filiale en propriété exclusive du Mirae Asset Financial Group, qui gère plus de 1 000 milliards de dollars d'actifs dans 21 pays et sur des marchés internationaux.

Les placements dans les produits gérés par Global X Investments Canada Inc. (les « fonds Global X ») peuvent entraîner des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Les fonds Global X ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé pourrait ne pas se répéter. Certains fonds Global X utilisent des techniques de placement assorties d'un effet de levier capables d'amplifier les gains et les pertes et d'accroître la volatilité des rendements. Ces produits sont donc exposés à une volatilité plus importante en matière de valeur et peuvent aussi être assujettis aux risques liés aux techniques de placement dynamiques et aux risques de volatilité des cours. Ces risques sont décrits dans leur prospectus respectif. Les fonds du marché monétaire Global X ne sont pas couverts par la Société d'assurance-dépôts du Canada, la Federal Deposit Insurance Corporation ou tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que le fonds du marché monétaire sera en mesure de maintenir sa valeur liquidative fixe par titre à un montant constant ou que le montant total de votre investissement dans les fonds vous sera retourné. Le rendement passé pourrait ne pas se répéter. Le prospectus renferme des renseignements détaillés importants sur les fonds Global X. Veuillez lire le prospectus correspondant avant de faire un placement.

Cette communication est destinée à des fins d'information uniquement et ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de produits négociés en bourse gérés par Global X Investments Canada Inc. et n'est pas, et ne doit pas être, interprétée comme des conseils d'investissement, fiscaux, juridiques ou comptables ni être citée à cet égard. Le cas échéant, les personnes concernées doivent demander conseil à des professionnels concernant tout investissement en particulier. Les investisseurs doivent consulter leurs conseillers professionnels avant de mettre en œuvre tout changement à leurs stratégies de placement. Ces investissements peuvent ne pas convenir à la situation d'un investisseur.

Global X Investments Canada Inc. (« Global X ») est une filiale en propriété exclusive de Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. (« Mirae Asset »), l'entité coréenne de gestion d'actifs de Mirae Asset Financial Group. Global X est une société régie par les lois du Canada et est le gestionnaire et le gestionnaire de placements des fonds Global X.

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