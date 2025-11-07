La société tirera parti de ses actifs au Canada et en Corée du Sud pour assurer une production de bout en bout

TORONTO et SÉOUL, Corée du Sud, 9 novembre 2025 /CNW/ -- Global Battery Materials Corp. (« Global Battery Materials » ou « GB Materials » ou la « société ») a été lancée en tant que société verticalement intégrée spécialisée dans les minéraux critiques et la technologie. Cette nouvelle plateforme a été créée grâce à la combinaison stratégique de la société sud-coréenne SongWoo EM Co., Ltd. et des actifs canadiens de G6 Energy Corp. Soutenue par des investisseurs stratégiques et institutionnels, cette nouvelle société se concentre sur la mise en place et le développement rapides d'une chaîne d'approvisionnement indépendante et 100 % hors de Chine pour les matériaux d'anode à base de graphite, un composant essentiel des batteries lithium-ion utilisées dans les véhicules électriques (VE) et le stockage d'énergie sur réseau.

Ce lancement intervient alors que la demande de chaînes d'approvisionnement sûres et transparentes en minéraux critiques s'accélère dans le secteur énergétique mondial. Le graphite, qui constitue la plus grande partie des matières premières de chaque batterie lithium-ion, est désigné comme un minéral critique en Amérique du Nord, en Europe et en Asie. Près de 98 % du traitement mondial du graphite est concentré en Chine, ce qui crée des risques stratégiques et économiques importants. Les récentes mesures de contrôle des exportations chinoises et les mesures compensatoires américaines soulignent l'urgence de développer des sources d'approvisionnement nationales et alliées solides.

« Les minéraux critiques sont au cœur de la sécurité énergétique et de la stratégie industrielle. Nous réunissons des actifs éprouvés dans des juridictions de premier plan et une direction expérimentée afin d'accélérer le développement d'une chaîne d'approvisionnement durable pour les matériaux d'anodes en graphite », a déclaré Renaud Adams, président de Global Battery Materials.

GB Materials relève directement ce défi en combinant la force des ressources naturelles canadiennes et la technologie de traitement sud-coréenne. Cette structure établit une chaîne d'approvisionnement verticalement intégrée, conçue spécifiquement pour la rapidité, la rentabilité et la résilience.

Activités canadiennes

Au Canada, GB Materials possède la mine Kearney en Ontario, l'un des seuls actifs de graphite naturel précédemment exploités en Amérique du Nord. Le site dispose d'une ressource minérale de haute qualité, d'infrastructures existantes substantielles et du soutien du gouvernement. La société poursuit un plan de redémarrage conçu pour offrir l'une des voies les plus rapides et les moins coûteuses du secteur vers une production à l'échelle commerciale.

Activités sud-coréennes

En Corée du Sud, GB Materials exploite une usine pilote et un centre de recherche de pointe à Siheung, qui fournissent la base technologique de ses activités en aval. L'installation utilise des procédés brevetés pour créer des matériaux d'anode qui répondent aux exigences rigoureuses des clients. Ce procédé permet d'obtenir des rendements élevés et une qualité constante tout en réduisant l'impact environnemental. Ces matériaux sont conçus pour répondre aux normes de haute performance requises pour la mobilité électrique, le stockage à l'échelle du réseau, la défense et les infrastructures d'intelligence artificielle.

GB Materials est dirigée par une équipe de direction expérimentée, qui apporte une expertise mondiale approfondie dans les domaines de l'exploitation minière, des matériaux avancés et de la fabrication de batteries lithium-ion.

Renaud Adams , président non exécutif , compte plus de 30 ans d'expérience dans la direction d'entreprises minières mondiales et occupe actuellement le poste de chef de la direction de IAMGOLD Corp.

, compte plus de 30 ans d'expérience dans la direction d'entreprises minières mondiales et occupe actuellement le poste de chef de la direction de IAMGOLD Corp. Eric Miller , chef de la direction , cumule 20 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de pointe et des matériaux automobiles.

, cumule 20 ans d'expérience dans le domaine de la fabrication de pointe et des matériaux automobiles. Ian McCallum , directeur de l'exploitation - Matériaux , possède près de 30 ans d'expérience dans le domaine des matériaux avancés et de la technologie des batteries, et détient plusieurs brevets liés au lithium-ion.

, possède près de 30 ans d'expérience dans le domaine des matériaux avancés et de la technologie des batteries, et détient plusieurs brevets liés au lithium-ion. Karl Trudeau , directeur de l'exploitation - Exploitation minière, a plus de 20 ans d'expérience spécialisée dans l'exploitation minière durable du graphite.

« Le graphite reste l'un des matériaux les plus essentiels mais aussi les plus vulnérables dans la transition énergétique. Notre entreprise a été créée pour répondre au besoin urgent d'un approvisionnement fiable en minéraux critiques, a indiqué Eric Miller, chef de la direction de GB Materials. En combinant les ressources du Canada et l'expertise de pointe de la Corée en matière de traitement, nous apporterons des solutions pratiques et évolutives au marché. »

La société prévoit de commencer la production de matériaux d'anode actifs en 2028. En combinant une ressource canadienne déjà exploitée et éprouvée avec des capacités de traitement de pointe, GB Materials propose une solution évolutive, résiliente et sans risque pour l'approvisionnement en graphite, un minéral critique, en Amérique du Nord.

À propos de Global Battery Materials

Global Battery Materials est une société spécialisée dans les minéraux critiques et les technologies qui fournit des matériaux haute performance et des méthodes de production éprouvées pour un avenir énergétique plus propre. Implantée au Canada et en Corée du Sud, GB Materials met en place une chaîne d'approvisionnement hors de Chine pour les produits à base de graphite naturel et les matériaux d'anode actifs, qui s'appuie sur une mine canadienne déjà en production. GB Materials développe des technologies minières durables et des procédés de traitement brevetés afin d'accélérer la production à l'échelle commerciale et de renforcer l'indépendance en matière de minéraux critiques pour les applications énergétiques, de défense et technologiques dans le monde entier. Pour en savoir plus, visitez le site www.globalbatterymaterials.com.

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont liés à des événements ou rendements futurs. L'utilisation des termes « peut », « pourrait », « devrait », « va », « devrait », « a l'intention », « s'attend à », « croit », « vise », « anticipe », « pense », « étudie », « cible », « estime », « prévoit », « prédit », « perspectives », « mission », « aspirer », « planifier », « programmer », « potentiel », « progrès », « projeté », « estimé » et autres expressions et déclarations similaires relatives à des faits qui ne sont pas historiques, ont pour but de désigner des énoncés prospectifs et sont fondées sur les croyances ou les hypothèses actuelles de GB Materials quant au résultat et au calendrier de ces événements futurs, ainsi que sur les renseignements dont elle dispose actuellement. En particulier, le présent communiqué de presse contient des énoncés prospectifs concernant, entre autres, les délais prévus pour la production de matériau d'anode actif par la société ainsi que les objectifs stratégiques de la société.

Les énoncés prospectifs sont fondés sur les opinions, les hypothèses et les estimations de la direction jugées raisonnables à la date à laquelle ils sont faits et sont intrinsèquement soumis à divers risques et incertitudes ainsi qu'à d'autres facteurs connus ou inconnus qui pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés ou sous-entendus dans les énoncés prospectifs. Les facteurs de risque qui pourraient faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement des attentes actuelles comprennent, entre autres, la disponibilité d'un financement ou d'un financement à des conditions favorables pour GB Materials, la dépendance à l'égard des prix des matières premières, les répercussions de l'inflation sur les coûts, les risques liés à l'obtention des permis nécessaires, les facteurs concurrentiels dans le secteur de l'exploitation et de la production de graphite, les changements dans les lois et les règlements touchant les activités de GB Materials, le risque lié à l'acceptabilité politique et sociale, le risque lié à la réglementation environnementale, le risque lié aux devises et aux taux de change, les développements technologiques, les répercussions des conditions commerciales mondiales, y compris l'imposition de droits de douane par les gouvernements de certains pays, notamment les États-Unis, et les réactions d'autres gouvernements à cet égard, ainsi que la conjoncture économique générale.

Bien que GB Materials ait tenté de déterminer les facteurs importants susceptibles de faire en sorte que les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux compris dans les énoncés prospectifs, il pourrait exister d'autres facteurs qui feront en sorte que les résultats ne soient pas ceux prévus, estimés ou voulus. Rien ne garantit que ces énoncés s'avéreront exacts, car les résultats réels et les événements futurs pourraient être sensiblement différents de ceux prévus dans les énoncés. Par conséquent, les lecteurs ne devraient pas se fier indûment aux énoncés prospectifs. GB Materials ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué de presse, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent.

