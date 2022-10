MISSISSAUGA, ON, le 31 oct. 2022 /CNW Telbec/ - Gilead Sciences Canada, Inc. (Gilead Canada) annonce aujourd'hui l'arrivée de Christophe Griolet à la tête de la filiale canadienne en tant que vice-président et directeur général. Dans son nouveau rôle, M. Griolet dirigera l'équipe canadienne et se concentrera sur l'exécution de stratégies qui favoriseront la croissance de l'entreprise à travers le Canada, avec une approche centrée sur le développement de l'équipe.

Avec plus de 20 ans d'années d'expérience dans l'industrie pharmaceutique, Christophe Griolet est reconnu comme étant un excellent dirigeant commercial qui met le patient au centre des activités et qui s'assure que nos domaines thérapeutiques continuent d'avoir un impact positif sur diverses communautés.

Avant de rejoindre Gilead Canada, M. Griolet était le directeur général de Gilead Suisse, où il était responsable de l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie locale et des programmes commerciaux. M. Griolet a débuté sa carrière à Gilead en avril 2003. Depuis lors, il a évolué progressivement au sein de l'entreprise et a occupé de nombreux postes à responsabilité au Royaume-Uni et en France. Il a dirigé avec succès des initiatives commerciales et a réussi à croitre les ventes dans les domaines de la virologie, de l'oncologie et de l'hématologie, tout en créant un environnement où la collaboration interfonctionnelle centrée sur le besoin du client, le milieu de travail inclusif et bienveillant sont mis en avant.

« Je suis ravi de me joindre à l'équipe canadienne et de continuer notre mission, en partenariat avec les communautés que nous servons, de répondre aux besoins médicaux non comblés dans certains domaines », a déclaré M. Griolet. « C'est une période sans précédent, dans laquelle le milieu des soins de santé au Canada traverse plusieurs changements, et j'ai l'intention d'écouter et d'apprendre. Je veux travailler de manière étroite avec nos partenaires, les patients et les professionnels de la santé, pour mettre en place des solutions, des programmes et des partenariats durables qui auront pour objectif de promouvoir la santé et la qualité de vie des patients».

M. Griolet est titulaire d'un doctorat en pharmacie et d'une maîtrise en biotechnologie de l'Université de Montpellier, en France, d'une maîtrise en droit de la santé de l'Université de Paris XI et d'un MBA de l'ESSEC Business School à Paris, en France. Il a déménagé au Canada avec sa famille et est basé au siège social de Gilead Canada, à Mississauga, en Ontario.

À propos de Gilead Sciences Canada

Gilead Sciences Canada, Inc. (Gilead Canada) est la filiale canadienne de Gilead Sciences, Inc. Elle a été établie en Ontario en 2006.Avec 21 produits commercialisés, nous travaillons dans les domaines thérapeutiques du VIH, des maladies du foie, de l'oncologie, des maladies inflammatoires et des maladies respiratoires, tout en assurant l'ensemble des activités commerciales, médicales, réglementaires, financières et juridiques au Canada, tant pour Gilead Sciences que pour Kite, une compagnie de Gilead. Nous nous sommes engagés à soutenir l'objectif du Canada de créer un secteur des sciences de la vie dynamique grâce à d'importants investissements dans nos activités. Gilead compte environ 500 employé(e)s au Canada qui soutiennent son activité pharmaceutique et permettent aux Canadiens d'avoir accès à ses médicaments et à ses thérapies innovantes mis au point partout dans le monde, à travers ses installations de recherche et de production dans l'Edmonton, en Alberta.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. est une compagnie biopharmaceutique qui réalise des avancées en médecine depuis plus d'une trentaine d'années, dans le but de créer un monde plus sain pour tous. Elle s'est engagée à faire progresser la mise au point de médicaments novateurs pour prévenir et traiter des maladies potentiellement mortelles, dont le VIH, l'hépatite virale et le cancer. Gilead exerce ses activités dans plus de 35 pays à travers le monde, et a établi son siège social à Foster City, en Californie.

