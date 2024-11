Avec plus de deux décennies d'expertise industrielle pour élargir l'accès aux traitements et renforcer les partenariats à travers le Canada

MISSISSAUGA, ON, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Gilead Sciences Canada, Inc. (Gilead Canada) a annoncé aujourd'hui la nomination de Paul Petrelli à titre de vice-président et directeur général. Dans le cadre de ses nouvelles fonctions, M. Petrelli dirigera la filiale commerciale de Gilead Canada. Il se concentrera sur l'élargissement de l'accès à nos médicaments, la stimulation d'une croissance durable et l'établissement d'une culture d'inclusion et de collaboration au sein des équipes.

PAUL PETRELLI, VICE-PRÉSIDENT ET DIRECTEUR GÉNÉRAL AU CANADA (Groupe CNW/Gilead Sciences Canada)

M. Petrelli est un leader respecté dans l'industrie canadienne de la biotechnologie. Il a fait ses preuves dans les domaines de l'excellence commerciale, du développement du personnel et de la direction d'équipes dans divers marchés, notamment au Canada, en Europe et aux États-Unis. Il possède plus de 20 ans d'expertise dans presque tous les aspects du secteur pharmaceutique, y compris la gestion du cycle de vie des produits et une vaste connaissance des ventes, du marketing, de l'accès aux marchés, de la médecine, des relations gouvernementales, de la réglementation et plus encore.

Avant de se joindre à Gilead, Paul a dirigé tout récemment Jazz Pharmaceuticals, où il a bâti l'organisation canadienne au cours des sept dernières années. Il a également occupé différentes fonctions commerciales, avec des responsabilités de plus en plus élevées, chez GSK, AstraZeneca et Biogen.

« C'est un privilège de rejoindre une organisation qui a contribué au progrès scientifique et sociétal dans le domaine de la virologie, y compris en ce qui concerne l'hépatite virale et le VIH » a déclaré M. Petrelli. « Les partenariats demeurent une priorité pour moi et pour Gilead Canada. Nous avons les mêmes objectifs que nos partenaires communautaires, médicaux, universitaires et gouvernementaux, et je me réjouis à l'idée de renforcer nos relations afin de réaliser de réels progrès pour les Canadiens dans les domaines de la virologie, de l'oncologie et des maladies inflammatoires. »

M. Petrelli travaillera à partir du siège social de Gilead Canada à Mississauga, en Ontario.

À propos de Gilead Sciences Canada

Gilead Sciences Canada, Inc. (Gilead Canada) est la filiale canadienne de Gilead Sciences, Inc. Elle a été établie en Ontario en 2006. Gilead, qui compte à présent 21 produits commercialisés, intervient dans différents domaines thérapeutiques, notamment le VIH, les maladies du foie, l'oncologie ainsi que les maladies inflammatoires et respiratoires, tout en assurant l'ensemble des activités commerciales, médicales, réglementaires, financières et juridiques au Canada, tant pour Gilead Sciences que pour Kite, une société de Gilead. Nous nous efforçons de soutenir l'objectif du Canada de créer un secteur des sciences de la vie dynamique grâce à d'importants investissements dans nos activités. Gilead compte environ 500 employé(e)s au Canada qui soutiennent son activité pharmaceutique et permettent aux Canadiens d'avoir accès à ses médicaments et à ses thérapies innovantes mis au point partout dans le monde, dans ses installations de recherche et de production par processus d'Edmonton, en Alberta.

À propos de Gilead Sciences

Gilead Sciences, Inc. est une société biopharmaceutique qui réalise des percées en médecine depuis plus d'une trentaine d'années, dans le but de créer un monde plus sain pour tous. Elle s'est engagée à mettre au point des médicaments novateurs pour prévenir et traiter des maladies potentiellement mortelles, dont le VIH, l'hépatite virale, la COVID-19, le cancer et les maladies inflammatoires. Gilead exerce ses activités dans plus de 35 pays à travers le monde, et a établi son siège social à Foster City, en Californie.

