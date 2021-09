Les Solutions Will redistribue plus de 700,000 $ aux membres de sa Communauté Durable pour leur action climatique!

BELOEIL, QC, le 28 sept. 2021 /CNW Telbec/ - Les Solutions Will (Will) est fière d'annoncer sa 5ième distribution de revenus carbone provenant de son projet Communauté Durable du Québec.

Suites aux ventes de crédits de carbone réalisées depuis janvier 2018, c'est 737 263 $ CAD qui ont été distribuée, le 31 août à 85 PME, municipalités et organisations québécoises, toutes membres du projet Communauté Durable de WILL, pour leurs efforts de réductions de GES.

L'ensemble des crédits carbone vendus, représente ≈ 2% des crédits carbone qui ont été vérifiés par un auditeur externe et sérialisés par le programme VCS administré par VERRA. Le solde d'inventaire de 5 millions crédits de carbone offre de nombreuses possibilités pour répondre à la demande mondiale croissante pour l'achat de crédits de carbone, vérifiés de façon indépendante et rigoureuse sur l'ensemble des marchés volontaires du carbone (MVC).

Will remercie tous les membres du projet de Communauté Durable du Québec pour leur engagement climatique, matérialisé par leurs réductions de GES, et va les accompagner pour la mise en place de leurs prochains projets.

Will remercie aussi ses partenaires dont le Réseau des SADC et CAE du Québec, ainsi que les SADC de la Matapédia, de la Neigette, des Basques, de la MRC de Rivière-du-Loup, du Kamouraska, de Lotbinière, du Haut-Saguenay, de la MRC de Maskinongé, des Laurentides, d'Antoine-Labelle, de Papineau, d'Abitibi-Ouest, de D'Autray-Joliette et le CAE Rive-Nord, qui sont engagés à promouvoir le Développement Durable et qui ont accompagné Will, depuis 2016, dans la sensibilisation aux actions climatiques permettant le recrutement de nouveaux membres au projet Communauté Durable.

Will remercie tous les acheteurs de crédits de carbone qu'ils soient corporatifs, institutionnels, communautaires ou individuels car ils permettent aux membres du projet de la Communauté Durable du Québec de poursuivre la réalisation de leurs actions de réduction de leurs émissions de GES.

« Plus que jamais, la mission de Will est de faciliter l'engagement à l'action climatique de toutes les parties prenantes de la société, en simplifiant la qualification et la reconnaissance rigoureuse de projets de réduction d'émissions de GES par des communautés de petites organisations locales afin d'offrir les crédits carbone qui en découlent, qualifiés d'impacts significatifs, tant sur le plan social qu'environnemental, le tout à la satisfaction d'acheteurs corporatifs, gouvernementaux, communautaires et individuel», a dit Martin Clermont, président de Les Solutions Will.

À propos de Will https://www.solutionswill.com/

Les Solutions WILL inc. (WILL) est une entreprise privée canadienne, certifiée BCorp., dont le siège social est basé à Beloeil, QC. L'entreprise est active dans le secteur des marchés volontaires du carbone (MVC) avec le projet Communauté Durable. WILL a une philosophie sociale basée sur le partage. Elle repose sur deux axes majeurs : démocratiser l'accès aux crédits de carbone par la mise en commun des projets locaux de réduction de GES faits par les PME et OBNL québécoises, et retourner le plus d'argent possible à ces partenaires à la suite de la vente des crédits de carbone par WILL. WILL est carboneutre depuis 2007 et s'engage à retourner 10 % de son bénéfice net dans des projets et initiatives communautaires soutenant le développement durable.

À propos de Communauté Durable https://solutionswill.com/la-communaute-durable-de-will/

Communauté Durable (CD) est un projet de démocratisation de l'accès au marché volontaire du carbone qui est validé sous le programme VCS administré par l'organisme VERRA. CD est le premier projet de groupes (cluster) sur les 1 697 projets validés sur ce programme qui regroupe, en guichet unique pour ses membres, les réductions de GES. Le modèle d'affaires communautaire d'agglomération (cluster) de centaines de micro-projets de réductions de GES, se veut un catalyseur d'actions locales permettant d'engager une variété d'acteurs. Le 21 juillet dernier, Communauté Durable obtenait le Label Solar Impulse de la Fondation suisse dirigée par Bertrand Piccard.

