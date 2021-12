Aéro Montréal reconnaît l'excellence des PME aérospatiales québécoises de l'année lors du 4e gala des Prix Gilles-Demers 2021

MONTRÉAL, le 13 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Aéro Montréal, la grappe aérospatiale du Québec, a remis les Prix Gilles-Demers, le vendredi 10 décembre 2021, à l'occasion d'une soirée de gala au prestigieux hôtel Four Seasons Montréal. De nombreux joueurs de l'industrie aérospatiale québécoise ont assisté au dévoilement des lauréats en présence de l'Honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec, et du ministre de l'Économie et de l'Innovation et ministre responsable du Développement économique régional, M. Pierre Fitzgibbon.

Créé pour reconnaître l'excellence des PME du secteur, les Prix Gilles-Demers distinguent le savoir-faire québécois dans différentes catégories. Cette soirée est également l'occasion de remettre le Grand Prix de la PME de l'année.

« Face à la crise, nos PME ont dû faire preuve de résilience et de créativité pour demeurer compétitives. Elles ont su innover et se diversifier pour offrir des performances exceptionnelles malgré le contexte. À l'image de Gilles Demers qui s'entourait des meilleurs pour avancer, le Québec a créé ce terrain fertile qui favorise les collaborations, stimule l'innovation et encourage l'excellence que nous reconnaissons grâce à ces prix. » a expliqué Suzanne M. Benoît, présidente-directrice générale d'Aéro Montréal.

Le jury des Prix Gilles-Demers était composé d'experts en aérospatiale, et présidé par le Fonds de solidarité FTQ.

« À travers les Prix-Gilles-Demers, nous encourageons l'ingéniosité et la productivité des PME de notre grappe aérospatiale. C'est une fierté pour le Fonds de solidarité FTQ de continuer à investir dans le secteur aérospatial et d'appuyer le développement et la consolidation de ces entreprises qui nous permettent de faire rayonner le Québec à l'international. » souligne Guy Boutin président du jury Gilles-Demers 2021 et directeur des investissements, Aérospatiale du Fonds de Solidarité FTQ

GHGSAT - PME de l'année

Leader mondial dans la télédétection en haute résolution des gaz à effet de serre depuis l'espace, GHGSat a été nommée PME aérospatiale de l'année. En fournissant, au quotidien, des données d'émissions permettant aux entreprises d'optimiser leurs performances et de respecter les normes environnementales, GHGSat contribue à accélérer la transition durable de l'industrie aérospatiale québécoise.

WARP - Lauréate dans la catégorie Startup

Warp est une entreprise de technologie de l'information dédiée au développement et à la commercialisation de solutions innovantes pour le secteur aérospatial. Elle s'est distinguée par sa capacité à fournir des données précises et structurées pour les entreprises permettant ainsi de propulser l'intégration de l'intelligence artificielle dans l'industrie aérospatiale québécoise.

OPTIMA AÉRO - Lauréate dans la catégorie Création de richesse et rayonnement

Optima Aéro est une entreprise spécialisée dans le développement de solutions de gestion de moteurs. Elle s'est distinguée en se donnant pour mission d'aider les exploitants et les ateliers d'entretien et de réparation à atteindre un équilibre optimal entre rentabilité, contrôle des coûts et efficacité opérationnelle.

TEKNA PLASMA - Lauréate du prix Engagement envers l'innovation

Tekna Plasma se spécialise dans l'industrie des matériaux avancés. Elle s'est particulièrement démarquée par sa grande expertise dans le domaine des systèmes plasma et des poudres de matériaux avancés.

MAYA HTT - Lauréate du Prix Développement des affaires et internationalisation

Experte dans le développement de logiciels et services d'ingénierie, Maya HTT s'est distinguée par son engagement à développer, livrer, personnaliser et déployer des solutions critiques pour ses clients dans le monde entier, et dans un large éventail d'industries.

SHOCKFORM AÉRONAUTIQUE - Lauréate dans la catégorie Coup de cœur du jury

Shockform Aéronautique conçoit et produit des équipements pour le grenaillage, le roto-grenaillage et le grenaillage par aiguilles. L'entreprise, dirigée par Brigitte Labelle, s'est démarquée par sa capacité à offrir des innovations radicales à travers le monde et à contribuer à la règlementation pour définir les standards du domaine.

Aéro Montréal tient à remercier les partenaires qui ont contribué à la réalisation de cet événement incontournable de l'industrie aérospatiale québécoise : le Fonds de solidarité FTQ, grand partenaire de l'événement et de la présidence du jury, la Banque de développement du Canada (BDC), partenaire de la catégorie Création de richesse et rayonnement, Investissement Québec, partenaire de la catégorie Engagement envers l'innovation, Inno-Centre, partenaire de la catégorie Développement des affaires et internationalisation, AGA Assurances et Norton Rose Fulbright partenaires de la catégorie Or, Air Canada, partenaire du grand prix de présence ainsi que PwC et la Banque Nationale, partenaires argent.

