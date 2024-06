Elle combine ainsi son héritage de longue date avec ses grandes capacités dans les placements alternatifs, au bénéfice des compagnies d'assurance du monde entier.

WELLESLEY, Mass. et NEW YORK, le 24 juin 2024 /CNW/ - Gestion SLC, gestionnaire de placements institutionnels à revenu fixe et alternatifs ayant un actif géré de 277 milliards de dollars américains, a le plaisir d'annoncer le lancement du Groupe mondial en assurance Gestion SLC. Cette nouvelle équipe aura pour mandat de répondre aux besoins complexes des plus importantes compagnies d'assurance du monde à l'aide de solutions de placement personnalisées.

« Former le Groupe mondial en assurance Gestion SLC était le prolongement naturel du travail que nous faisons déjà dans le secteur de l'assurance depuis plusieurs décennies », a indiqué Brett Lousararian, directeur général principal et chef des relations stratégiques avec la clientèle, Gestion SLC. « Notre riche héritage en assurance combiné à nos capacités de placement diversifiées nous a permis de créer une expérience très distinctive et personnalisée pour nos Clients. Nous avons hâte de continuer à présenter notre proposition de valeur unique dans le secteur de la gestion d'actifs liés à l'assurance. »

Le Groupe mondial en assurance Gestion SLC offre à ses Clients un accès à une gamme diversifiée de capacités et de stratégies de placement dans plusieurs catégories d'actifs. Il tire parti de l'expertise et des ressources des sociétés du groupe Gestion SLC, notamment Titres à revenu fixe SLC, BGO, Crescent Capital Group (Crescent) et InfraRed Capital Partners (InfraRed). Avec plus de 260 Clients en assurance et un actif géré de 152 milliards de dollars américains, le Groupe mondial en assurance Gestion SLC fournit des stratégies de structures de capital efficaces qui servent d'éléments fondamentaux pour obtenir des revenus et un rendement total bonifiés, atténuer le risque de baisse et gérer les liquidités.

De plus, la société a le plaisir d'annoncer les nominations suivantes : John Cassedy se joindra à Gestion SLC à titre de directeur général, développement des affaires, assurance le 1er juillet. M. Cassedy arrive de DWS Group, où il était chef du volet assurance pour les Amériques. Il a acquis plus de 30 ans d'expérience dans une variété de rôles de direction dans le secteur. Il aura pour mandat d'accroître la présence de la société dans le réseau de l'assurance. La société a également accueilli récemment Amanda Geuss et Olivia Barden dans le Groupe mondial en assurance Gestion SLC. Mme Geuss et Mme Barden ont toutes les deux occupé des postes associés au développement des affaires en assurance dans la division Financial Institutions Group de BlackRock.

« Je suis enchanté d'accueillir John à Gestion SLC. Sa grande expérience de travail avec les compagnies d'assurance sera cruciale pour faire croître ce segment de notre entreprise, a déclaré M. Lousararian. Grâce à l'équipe que nous avons mise en place, le Groupe mondial en assurance Gestion SLC intensifiera nos efforts sur plusieurs fronts - qu'il s'agisse de faire évoluer notre plateforme de solutions pour l'assurance ou d'explorer des occasions de partenariat en vue de déployer des capitaux propres. Nous avons hâte de soutenir une multitude d'initiatives stratégiques pour des Clients nouveaux et existants du secteur de l'assurance. »

Pour en savoir plus sur le Groupe mondial en assurance Gestion SLC, consultez le site Web.

À propos de Gestion SLC

Gestion SLC est un gestionnaire d'actifs d'envergure mondiale qui offre aux investisseurs institutionnels des solutions de placement traditionnelles, alternatives et axées sur le rendement. Ces solutions reposent sur des placements publics et privés de titres à revenu fixe, ainsi que sur des titres de participation et de créance immobiliers mondiaux. La marque Gestion SLC désigne les activités de gestion d'actifs institutionnels de la Financière Sun Life inc., ainsi que les entités Sun Life Capital Management (U.S.) LLC aux États-Unis et Gestion de capital Sun Life (Canada) inc. au Canada. Ces entités sont également désignées sous le nom de Titres à revenu fixe SLC et représentent les stratégies de placement dans des titres à revenu fixe de première qualité sur les marchés publics et privés de Gestion SLC.

BGO, InfraRed Capital Partners (InfraRed), Crescent Capital Group (Crescent) et Advisors Asset Management (AAM) font aussi partie de Gestion SLC. BGO est un conseiller en gestion de placements immobiliers de premier plan à l'échelle mondiale et un fournisseur de services immobiliers de réputation internationale. InfraRed est un gestionnaire de placements axé sur les infrastructures qui gère des capitaux propres dans plusieurs fonds privés et cotés, principalement pour des investisseurs institutionnels du monde entier. Crescent est un gestionnaire mondial de placements en actifs alternatifs du marché du crédit et un conseiller en placement inscrit auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis. Crescent offre du financement au moyen de titres de créance privés (créances de premier et de second rangs, prêts hybrides) à des sociétés ouvertes du marché intermédiaire en Europe et aux États-Unis. De plus, Crescent investit dans les obligations à rendement élevé et les prêts syndiqués importants. AAM est un distributeur indépendant aux États-Unis, qui offre un éventail de solutions et de produits aux conseillers de firmes de courtage, aux conseillers en placement autorisés et aux courtiers-négociateurs indépendants.

Au 31 mars 2024, l'actif géré de Gestion SLC s'élevait à 277 milliards de dollars américains (375 milliards de dollars canadiens), et AAM gérait un actif supplémentaire de 8 milliards de dollars américains (11 milliards de dollars canadiens).

Pour plus de renseignements, veuillez visiter le site gestionslc.ca.

