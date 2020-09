MONTRÉAL, le 8 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Gestion Résidences des Bâtisseurs accroît sa présence en Mauricie avec l'acquisition de la résidence Richelieu, en mars dernier, et de la résidence Place Belvédère, le 8 septembre. L'ajout de ces deux résidences trifluviennes confirme l'entreprise au 6e rang des groupes de résidences pour retraités en importance au Québec.

La résidence Richelieu, localisée au 800 Côte Richelieu dans un quartier résidentiel paisible, offre 237 appartements, studios, 3 1/2 au 4 1/2, ainsi que différents espaces communs et plusieurs jardins extérieurs. D'importants projets de rénovation sont planifiés d'ici 2022 afin d'ajouter des services et de bonifier l'offre aux résidents. « Une portion du terrain est également disponible pour planifier une phase subséquente selon la demande du secteur dans les années à venir. C'est un avantage considérable d'avoir cette flexibilité pour le futur. », mentionne Sébastien Gauthier, président chez les Bâtisseurs.

Quant à la résidence Place Belvédère, une des plus grandes de la Mauricie avec un total de 435 unités dont 339 appartements, 11 chambres en unité de soins et 85 condos, elle représente désormais la résidence la plus importante en termes d'unités de logement pour les Bâtisseurs. Située sur le boulevard des Forges, à proximité de tous les services et des centres de santé publics, elle porte bien son nom en raison des multiples terrasses et points de vue panoramique selon les phases. « Cette acquisition représente bien le type de produit auquel nous aspirons : une variété d'appartements pour nous adapter aux besoins de la clientèle, à tous les prix et offrant de nombreuses commodités pour garder les résidents actifs. », explique Kristel Louboutin, vice-présidente Ventes, communications et marketing chez les Bâtisseurs.

« Avec ces deux acquisitions, nous sommes enchantés d'étendre notre présence dans le secteur des résidences pour retraités à Trois-Rivières en Mauricie. Notre mission est d'offrir aux nouvelles générations de retraités un environnement sain, stimulant et confortable où ils se sentent en sécurité avec le soutien attentionné de notre personnel. Nous faisons le pari d'investir dans nos régions et nous sommes fiers d'accroître notre offre afin que les retraités puissent demeurer dans leur communauté. Cela s'exprime au quotidien à travers notre promesse : près de vous, près de chez vous. », ajoute Sébastien Gauthier, président des Résidences des Bâtisseurs.

Gestion Résidences des Bâtisseurs compte 16 résidences à travers la province ainsi qu'une résidence en construction à Sainte-Adèle, dans les Laurentides, qui ouvrira ses portes au printemps 2021.

À propos de Gestion Résidences des Bâtisseurs

Depuis 2003, Gestion Résidences des Bâtisseurs a développé et gère 16 résidences pour personnes retraités partout au Québec. Il est implanté dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de la Mauricie, de l'Estrie, de la Montérégie, de la Côte-Nord, de la Gaspésie, de Chaudière-Appalaches, des Laurentides et de la Montérégie. L'entreprise pilote plusieurs nouveaux projets de construction de résidences, en négociation ou en phase de planification, notamment dans les régions de la Capitale-Nationale, dans la grande région de Montréal et au Bas-Saint-Laurent. Des projets d'agrandissement sont aussi en voie d'être complétés à Rivière-du-Loup et Cowansville.

