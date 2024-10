MONTRÉAL, le 9 oct. 2024 /CNW/ - Gestion Résidences des Bâtisseurs consolide sa présence en Mauricie en concluant un partenariat financier et de gestion avec le groupe Résidences du Manoir, récemment renommé Les Manoirs, à Trois-Rivières.

La transaction, complétée dans les derniers jours, implique les résidences pour retraités Manoir Rigaud, Manoir Côte Richelieu, Manoir des Ormeaux, incluant les Pavillons Rigaud et Chapleau ainsi que les complexes de condominiums locatifs pour personnes de 55 ans et plus L'Urbain des Soulanges et L'Urbain des Ormeaux.

Selon les termes de la transaction annoncée, Gestion Résidence des Bâtisseurs devient gestionnaire de plein droit des cinq établissements. Ceux-ci s'ajoutent, en Mauricie, à la résidence des Bâtisseurs Richelieu et à la résidence des Bâtisseurs Place Belvédère de Trois-Rivières, à la résidence des Bâtisseurs Louiseville de même qu'à la résidence des Bâtisseurs La Tuque, déjà détenues par Gestion Résidences des Bâtisseurs.

Pour les propriétaires des Résidences Les Manoirs, Alain et Ghislain Courtois, « Ce partenariat avec les Résidences des Bâtisseurs représente une étape importante. Il permet de renforcer notre engagement envers les résidents et nos équipes. Leur expertise éprouvée dans la gestion de résidences pour aînés nous convainc que Les Manoirs se retrouvent entre bonnes mains. »

Le président de Gestion Résidences des Bâtisseurs, Sébastien Gauthier, est ravi de ce nouveau partenariat. Il précise : « Nous sommes très heureux d'accueillir les Résidences Les Manoirs au sein de la grande famille des Bâtisseurs. Nos entreprises respectives partageant des valeurs communes, cette union était naturelle. L'investissement réalisé consolide notre présence en Mauricie et porte à sept le nombre de résidences pour retraités que nous possédons ou gérons dans cette région. Nous sommes fiers d'être établis partout au Québec et de contribuer activement au dynamisme des communautés où nous sommes présents. »

Gestion Résidence des Bâtisseurs accroît ainsi de près de 1 000 unités de logement son portefeuille immobilier destiné aux retraités autonomes et semi-autonomes. Les établissements concernés par la transaction comptent en effet 983 unités de logement de type studio, 2 ½, 3 ½, 4 ½ et 5 ½, incluant deux espaces santé totalisant 122 unités. Cela porte le nombre d'unités de logement détenues ou gérées par les Résidences des Bâtisseurs à près de 6 000 à travers le Québec. L'entreprise emploie près de 1 400 personnes.

À propos de Gestion Résidences des Bâtisseurs

Fondée en 2003, Gestion Résidences des Bâtisseurs a construit, acquis ou négocié des partenariats lui permettant de gérer aujourd'hui 25 résidences québécoises pour retraités, ce qui en fait le quatrième groupe propriétaire ou gestionnaire de RPA en importance au Québec. L'entreprise est notamment implantée dans les régions du Bas-Saint-Laurent, de la Capitale-Nationale, de Chaudière-Appalaches, de la Côte-Nord, de l'Estrie, de la Gaspésie, des Laurentides, de la Mauricie, de la Montérégie et du Saguenay.

SOURCE Gestion Résidences des Bâtisseurs

Renseignements : Marco Toucado, Directeur principal, vente et mise en marché, www.batisseurs.ca, [email protected] / Cellulaire : 438-350-0911