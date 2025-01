LANCEMENT D'UN SERVICE DE GARDE QUI UNIT LES GÉNÉRATIONS - UN PROJET QUÉBÉCOIS PRÉCURSEUR À LA BAIE

SAGUENAY, QC, le 27 janv. 2025 /CNW/ - La Résidence des Bâtisseurs St-Alexis inaugure aujourd'hui un service de garde éducatif en communauté au sein même de sa résidence pour personnes âgées, un projet intergénérationnel québécois précurseur. Cette initiative novatrice rapproche grands et petits dans un cadre où les liens humains, la chaleur et la solidarité occupent une place centrale.

Un projet qui reflète la fierté et l'innovation des régions québécoises

Ce modèle innovant, né à La Baie, au Saguenay-Lac-St-Jean répond directement au besoin urgent de places en services de garde, l'isolement des aînés, et ce, tout en offrant une solution unique pour les familles.

« Quand on voit Madame Gagnon s'asseoir avec les tout-petits, on comprend que ce projet entre générations est à la fois une révolution et un retour à nos racines. À St-Alexis, on ne fait pas que partager des murs : on recrée des milieux de vie où les liens humains reprennent toute leur place, où des solitudes se brisent. » - Michael Gauthier, directeur général de la Résidence des Bâtisseurs St-Alexis.

« Nous nous réjouissons de la concrétisation de ce projet de service de garde en communauté. C'est un bel exemple d'intégration communautaire qui, à la fois, comble un besoin de places pour les familles de La Baie tout en offrant aux résidents et aux enfants un environnement dynamique et chaleureux qui rappelle celui de la maison. Il s'agit d'une belle initiative qui mérite d'être connue ! Je félicite toutes les personnes impliquées de près ou de loin dans la réussite de ce projet. » - Suzanne Roy, ministre de la Famille

« L'inclusion d'un service de garde au sein d'une résidence pour personnes âgées permettra de développer des liens intergénérationnels qui vont rester dans la mémoire des jeunes et des moins jeunes. Il s'agit d'une excellente initiative qui va faire des petits ailleurs dans la région et au Québec. » - Andrée Laforest, députée de Chicoutimi, ministre des Affaires municipales et ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean

« Il faut rappeler que le soleil se lève à La Baie, une lumière qui nourrit depuis toujours l'esprit d'innovation, fondé sur les valeurs humaines et familiales. Cette approche exemplaire, caractérisée par des maillages intelligents, reflète pleinement la personnalité et l'engagement des acteurs du comté de Dubuc. » - François Tremblay, député de Dubuc

Une réponse concrète pour les familles et les communautés

La cohabitation intergénérationnelle à St-Alexis aide à briser l'isolement des aînés et enrichit le quotidien des enfants en leur permettant de s'épanouir entourés de la génération précédente.

Pour les résidents, cette initiative transforme leur quotidien :

« Les rires des enfants redonnent vie à nos journées. Je me sens utile à nouveau. C'est comme si la maison avait retrouvé une âme, avec cette énergie et cette chaleur. Les petits viennent me voir pour me dire bonjour ou pour jouer, et ça me remplit de joie. » - Colette Gagnon, résidente de St-Alexis.

Pour les employés, ce projet a également été une source de surprises positives :

« Au début, j'étais inquiète. Je me demandais si l'arrivée des enfants allait perturber la quiétude des résidents. Mais j'ai vite réalisé que c'est tout le contraire. Certains résidents ont repris une vivacité que je n'avais pas vue depuis longtemps. » - Jennifer Simard, employée de la Résidence St-Alexis.

Pour les parents, ce projet offre bien plus qu'un service de garde :

« Savoir que mon enfant grandit entouré d'aînés, dans un environnement si enrichissant, c'est inestimable. Chaque jour, il revient à la maison avec de nouvelles histoires. D'autant plus que ça me touche de voir à quel point ça fait du bien à tout le monde. » - Simon-Pierre Otis, parent d'un enfant fréquentant le service de garde.

Un modèle à reproduire partout au Québec

La Résidence des Bâtisseurs St-Alexis se positionne comme un précurseur d'une vision où les résidences pour aînés deviennent des lieux dynamiques, ancrés dans leur communauté. Ce projet ambitieux trace la voie pour d'autres établissements à travers le Québec, avec pour mission de combler des locaux vacants dans des résidences, tout en créant des environnements intergénérationnels chaleureux.

Pour en savoir plus et voir cette initiative en images, consultez notre vidéo ici :

Version longue (4:58) : https://youtu.be/3I58ZPzGyaw

Version courte (0:45) : https://youtu.be/zTUwUw5eb1k

À propos des Résidences des Bâtisseurs

Les Résidences des Bâtisseurs forment un réseau fièrement québécois, dédié à créer des milieux de vie où la chaleur humaine, l'innovation et l'engagement communautaire s'unissent pour enrichir le quotidien des personnes âgées. Depuis 2003, Résidences des Bâtisseurs a développé, acquis et gère aujourd'hui 25 résidences pour retraités à travers le Québec, témoignant de son rôle essentiel dans le dynamisme des régions et le bien-être de ses résidents. Implantées dans des régions clés telles que le Bas-Saint-Laurent, la Capitale-Nationale, Chaudière-Appalaches, la Côte-Nord, l'Estrie, la Gaspésie, les Laurentides, la Mauricie, la Montérégie et le Saguenay-Lac-Saint-Jean, elles se positionnent comme des piliers régionaux importants.

SOURCE Gestion Résidences des Bâtisseurs

Informations : Marco Toucado, Directeur principal, Vente et mise en marché, 438 350-0911, [email protected]