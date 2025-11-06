TORONTO, le 6 nov. 2025 /CNW/ - Nous avons le plaisir d'annoncer que Gestion mondiale d'actifs Scotia s'est vu décerner 11 prix dans 8 catégories différentes lors de la remise des prix LSEG Lipper Fund Awards 2025, pour avoir généré des rendements ajustés au risque cibstabts et solides dans de multiples catégories et au cours de diverses périodes. Les FNB Scotia ont par ailleurs remporté un prix de groupe dans la catégorie des actions. « Ces prix mettent en lumière l'engagement continu de nos équipes envers une gestion active rigoureuse et la création de valeur à long terme pour notre clientèle, a déclaré Neal Kerr, chef, Gestion mondiale d'actifs Scotia. Nous sommes honorés que nos fonds Dynamique Scotia aient été reconnus une fois de plus, ce qui renforce notre engagement envers l'excellence dans tous les aspects de nos activités. »

Voici les fonds communs et FNB primés pour la période terminée le 31 juillet 2025 :

Prix pour les fonds canadiens Fonds commun ou négocié en bourse Catégorie du Canadian Investment

Funds Standards Committee (CIFSC) Période Nombre

de fonds FNB actif d'actions privilégiées

Dynamique Actions privilégiées à revenu fixe 3 ans 18 Fonds équilibré Power Dynamique Équilibrés canadiens d'actions 3 ans 47 Catégorie de rendement d'actions

privilégiées Dynamique Actions privilégiées à revenu fixe 5 ans 11 Mandat privé Catégorie équilibrée à

prime Dynamique Équilibrés tactiques 3 ans 49 Mandat privé Catégorie équilibrée à

prime Dynamique Équilibrés tactiques 5 ans 48 Fonds d'obligations à très court terme

Dynamique Revenu fixe canadien à court terme 5 ans 27 Fonds Scotia de croissance

canadienne Actions principalement canadiennes 5 ans 60 Fonds Scotia équilibré en $ US Équilibrés mondiaux neutres 3 ans 203 Fonds Scotia équilibré diversifié* Équilibrés tactiques 10 ans 33 Fonds Scotia indiciel Nasdaq** Actions américaines 10 ans 103 Prix de groupe pour les FNB canadiens Catégorie d'actifs Société Actions Gestion mondiale d'actifs Scotia

Les fonds ci-dessus ont été primés pour la série F, à l'exception du Fonds équilibré Power Dynamique (série FT).

* Gestion de placements Connor, Clark & Lunn Ltée agit à titre de sous-conseiller du Fonds Scotia équilibré diversifié.

** State Street Investment Management agit à titre de sous-conseiller du Fonds Scotia indiciel Nasdaq.

Les LSEG Lipper Fund Awards récompensent les fonds et les familles de fonds qui ont généré un rendement ajusté au risque solide et constant par rapport à leurs pairs, ce qui souligne la force et la stabilité du savoir-faire en matière de placement de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

Pour en savoir plus sur ces fonds, visitez scotiagam.com/fr/accueil.html

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter. Les parts de série A sont offertes à tous les investisseurs, tandis que celles de série F ne sont généralement offertes qu'aux investisseurs qui participent à un programme de rémunération à honoraires ou de comptes intégrés admissible auprès de leur courtier inscrit. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration fixes. Les rendements des parts de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des fonds communs de placement alternatifs liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com/fr/accueil.html.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 400 milliards de dollars canadiens d'actifs au 31 juillet 2025. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @Scotiabank sur X.

© La Banque de Nouvelle-Écosse, 2025. Tous droits réservés.

Site Web : www.dynamique.ca | X : @DynamicFunds | LinkedIn : www.linkedin.com/company/dynamic-funds/

À propos des Lipper Fund Awards du LSEG

Chaque année, les Lipper Fund Awards du London Stock Exchange Group (LSEG) couronnent les fonds et les sociétés de fonds qui se distinguent de leurs pairs par l'excellence et la constance de leurs rendements ajustés au risque. Ils sont décernés en fonction de la cote Lipper Leader accordée pour la stabilité des rendements, une mesure de rendement ajusté au risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui obtient la cote Lipper Leader la plus élevée pour la stabilité des rendements (taux effectifs) dans chaque catégorie remporte le LSEG Lipper Fund Award. Pour en savoir plus, visitez le site lipperfundawards.com. Bien que LSEG déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données figurant aux présentes, elle ne donne aucune garantie à cet effet.

SOURCE Scotiabank

Pour obtenir de plus amples renseignements : Centre des relations avec la clientèle, 1-800-268-8186, www.dynamique.ca; Relations avec les médias seulement : Alexandra Mathias, Communications, Gestion de patrimoine mondiale, Banque Scotia, 647-537-8036, [email protected]