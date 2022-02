Gestion mondiale d'actifs Scotia publie son Rapport sur la gérance et l'investissement responsable (2021)

TORONTO, le 24 févr. 2022 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia publie aujourd'hui son Rapport sur la gérance et l'investissement responsable (2021). Ce document décrit en détail son approche d'intégration des facteurs liés à l'environnement, à la société et à la gouvernance (ESG) dans ses décisions de placement. Il présente également ses lignes directrices concernant le vote par procuration, sa gamme de solutions de placement responsables et ses analyses de pointe sur des questions centrales telles que les changements climatiques et la gestion des déchets de plastique.

« Nous sommes ravis de constater l'importance de plus en plus grande accordée aux facteurs ESG. En tant que gardiens du capital qui nous est confié, nous nous engageons à tenir un vrai dialogue avec les parties prenantes, à mener des analyses approfondies et indépendantes sur les titres dans lesquels nous investissons et à fournir des solutions bien pensées qui répondent aux objectifs et aux attentes de nos clients », déclare Neal Kerr, chef du réseau canadien de Gestion mondiale d'actifs Scotia.

Le Rapport sur la gérance et l'investissement responsable (2021) présente notamment ce qui suit :

Approfondissement des relations avec les intervenants du secteur des placements responsables - Gestion mondiale d'actifs Scotia assume des rôles de premier plan dans plusieurs organisations axées sur les placements responsables pour en orienter les politiques et exercer son influence sur les marchés financiers. En 2021, elle est devenue membre fondatrice d'Engagement climatique Canada , en plus d'intégrer le conseil de l'Association pour l'investissement responsable afin d'appuyer ses initiatives stratégiques.

- Gestion mondiale d'actifs Scotia assume des rôles de premier plan dans plusieurs organisations axées sur les placements responsables pour en orienter les politiques et exercer son influence sur les marchés financiers. En 2021, elle est devenue membre fondatrice d'Engagement climatique , en plus d'intégrer le conseil de l'Association pour l'investissement responsable afin d'appuyer ses initiatives stratégiques. Réaffirmation de l'engagement envers une culture axée sur la diversité, l'équité et l'inclusion - Gestion mondiale d'actifs Scotia a proposé de nouvelles façons de célébrer la diversité et de favoriser l'équité et l'inclusion. Elle a notamment appuyé un programme externe ayant pour but d'accroître la représentation féminine dans le secteur de la gestion d'actifs, contribué à l'élaboration d'un programme de parrainage des employés sous-représentés et formulé son propre énoncé officiel visant à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion au sein des collectivités où elle exerce ses activités et des sociétés dans lesquelles elle investit.

- Gestion mondiale d'actifs Scotia a proposé de nouvelles façons de célébrer la diversité et de favoriser l'équité et l'inclusion. Elle a notamment appuyé un programme externe ayant pour but d'accroître la représentation féminine dans le secteur de la gestion d'actifs, contribué à l'élaboration d'un programme de parrainage des employés sous-représentés et formulé son propre énoncé officiel visant à promouvoir la diversité, l'équité et l'inclusion au sein des collectivités où elle exerce ses activités et des sociétés dans lesquelles elle investit. Lancement de solutions de placement responsables - Gestion mondiale d'actifs Scotia a notamment mis sur le marché des fonds négociés en bourse (FNB) gérés activement et factoriels, un fonds privé durable de titres de créance et deux gammes de fonds durables. Ces produits sont offerts au Canada et à l'étranger grâce à sa plateforme multimarque comportant plusieurs circuits de distribution.

Pour accéder au Rapport sur la gérance et l'investissement responsable (2021), cliquez ici.

