TORONTO, le 31 mai 2024 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui un nouveau niveau de risque pour deux de ses fonds, en vigueur dès maintenant.

Le niveau de risque du Fonds G.A. 1832 de créances mondiales passera de « faible » à « faible à moyen ».

Le niveau de risque du Fonds Patrimoine Scotia mondial d'infrastructures passera de « faible à moyen » à « moyen ».

Ce rajustement est en phase avec la méthode de classification du risque de placement des Autorités canadiennes en valeurs mobilières (ACVM). À noter que l'objectif et la stratégie de placement des fonds demeurent les mêmes.

Un résumé de la méthode de classification du risque de placement des ACVM ainsi que l'objectif et la stratégie de placement des Fonds se trouvent dans le prospectus simplifié, que vous pouvez obtenir en visitant le www.fondsscotia.com.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont ni garanties ni assurées par la Société d'assurance-dépôts du Canada, ni par tout autre organisme public d'assurance-dépôts. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

