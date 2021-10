TORONTO, le 28 oct. 2021 /CNW/ - Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce aujourd'hui qu'elle a reçu l'approbation des porteurs de titres, lors d'assemblées extraordinaires tenues le 28 octobre 2021, pour i) fusionner (la « fusion ») le Fonds Scotia CanAm indiciel (le « fonds dissous ») et le Fonds Scotia indiciel d'actions américaines (le « fonds maintenu ») ainsi que pour ii) modifier l'objectif de placement du Fonds Scotia indiciel international et du Fonds Scotia indiciel Nasdaq (collectivement, les « changements aux objectifs de placement »). Les organismes de réglementation ont également approuvé la fusion et les changements aux objectifs de placement, qui devraient entrer en vigueur vers le 8 novembre 2021.

Après la fusion, les porteurs de titres du fonds dissous (fermé aux souscriptions nouvelles ou additionnelles depuis le 24 juillet 2015) pourront continuer d'effectuer des placements préautorisés ou forfaitaires dans le fonds maintenu en communiquant avec leur conseiller ou courtier inscrit. À la date de la fusion, le gestionnaire réduira également les frais d'administration à taux fixe applicables aux séries A, D et F du fonds maintenu, qui passeront de 0,17 à 0,16 %. Les frais applicables à la série I du fonds maintenu demeureront les mêmes.

L'objectif de placement du Fonds Scotia indiciel Nasdaq et du Fonds Scotia indiciel international sera modifié pour permettre aux fonds de suivre le rendement de leur indice de référence respectif au moyen de placements directs, soit par reproduction intégrale de l'indice, soit par optimisation, plutôt qu'au moyen de contrats à terme. Dans le cadre des changements apportés aux objectifs de placement, les frais d'administration à taux fixe du Fonds Scotia indiciel Nasdaq (séries A, D et F) passeront de 0,23 à 0,22 % et ceux du Fonds Scotia indiciel international (séries A, D et F), de 0,32 à 0,24 %. Les frais applicables à la série I des fonds demeureront les mêmes. De plus, l'indice de référence actuel du Fonds Scotia indiciel international sera remplacé par l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Veuillez lire le prospectus des Fonds ScotiaMC avant d'investir. Les titres de fonds communs ne sont ni garantis ni assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ou par un autre organisme public d'assurance-dépôts. La valeur des placements dans les fonds communs, y compris les Fonds ScotiaMC, change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Gestion mondiale d'actifs Scotia est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés.

La Banque Scotia compte parmi les chefs de file du secteur bancaire dans les Amériques. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils ainsi qu'une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers et aux entreprises, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés financiers. Au 31 juillet 2021, la Banque Scotia comptait plus de 90 000 employés et des actifs d'environ 1,2 billion de dollars. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS). Pour en savoir davantage, veuillez consulter www.banquescotia.com et suivre le fil @ScotiabankViews sur Twitter.

