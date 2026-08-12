Gestion mondiale d'actifs Scotia annonce l'approbation de fusions de fonds par les porteurs de titres et d'autres modifications

TORONTO, le 12 août 2026 /CNW/ -- Gestion mondiale d'actifs Scotia (le « gestionnaire ») a annoncé aujourd'hui que les porteurs de titres ont approuvé, lors d'une assemblée extraordinaire tenue le 12 août 2026, les modifications proposées à certains fonds dont l'annonce a été faite le 1ᵉʳ mai 2026. Les changements approuvés comprennent des fusions de fonds ainsi que des modifications aux objectifs de placement de certains fonds. Le gestionnaire annonce également une mise à jour du Fonds équilibré mondial Dynamique.

Fusions de Fonds Scotia

Les fonds communs de placement suivants (chacun, un « fonds dissous ») seront fusionnés avec les fonds communs de placement correspondants (chacun, un « fonds maintenu »). Les fusions devraient avoir lieu vers le 11 septembre 2026.

Fonds dissous

Fonds maintenu Fonds Scotia revenu avantage fusion avec Fonds Scotia équilibré de dividendes Fonds Scotia d'actions mondiales à faible capitalisation fusion avec Fonds Scotia d'actions mondiales

Le gestionnaire assumera tous les coûts associés à chaque fusion.

De plus amples renseignements au sujet des fusions figuraient dans la trousse envoyée aux porteurs de titres des fonds dissous en date du 24 juin 2026. Le document de notification et d'accès ainsi que la circulaire sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca et sur le site www.scotiafunds.com/fr/vote-porteur-titre.

Pour en savoir plus sur les Fonds Scotia, visitez fondsscotia.com.

Fusions de fonds Dynamique

Par suite de l'approbation des porteurs de titres, les fonds communs de placement suivants (chacun, un « fonds dissous ») seront fusionnés avec les fonds communs de placement correspondants (chacun, un « fonds maintenu »). Les fusions devraient avoir lieu vers le 4 septembre 2026.

Fonds dissous

Fonds maintenu Fonds d'obligations canadiennes Dynamique fusion avec Mandat privé actif d'obligations de base Dynamique Fonds d'obligations à rendement total Dynamique fusion avec Mandat privé tactique d'obligations Dynamique

Le gestionnaire assumera tous les coûts associés à chaque fusion.

Modifications apportées aux objectifs de placement de fonds Dynamique

Le gestionnaire a également obtenu l'approbation pour modifier l'objectif de placement du Fonds de dividendes Avantage Dynamique et celui de la Catégorie de dividendes Avantage Dynamique.

Plus de renseignements au sujet des fusions et des modifications approuvées aux objectifs de placement du Fonds de dividendes Avantage Dynamique et de la Catégorie de dividendes Avantage Dynamique figurent dans les documents relatifs à l'assemblée extraordinaire qui ont été envoyés par la poste aux porteurs de titres. Ces renseignements sont également disponibles à l'adresse dynamique.ca/votedesporteursdetitres.

Modifications au Fonds équilibré mondial Dynamique

Le 12 août 2026, la répartition de l'actif du Fonds équilibré mondial Dynamique sera modifiée pour que la pondération des actions passe de 60 % à 90 % de la valeur liquidative du fonds et celle des titres à revenu fixe, de 40 % à 10 % de cette valeur.

Changement de nom du Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique

Vers le 18 septembre 2026, le Fonds de revenu immobilier et infrastructure II Dynamique sera renommé Fonds de revenu immobilier et infrastructure Dynamique.

À noter que les objectifs de placement et les stratégies de placement du Fonds resteront les mêmes.

Pour en savoir plus, consultez le site Web de Dynamique.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

Les titres de série A sont offerts à tous les investisseurs; toutefois, ces titres ne peuvent pas être achetés par l'intermédiaire de comptes sans conseils détenus auprès de courtiers (les « comptes de courtage à escompte »). Les titres de série F, eux, peuvent être achetés aussi par l'intermédiaire de comptes de courtage à escompte. Les écarts de rendement entre les séries sont principalement attribuables aux différences dans les frais de gestion et d'administration fixes. Les rendements des titres de la série F peuvent sembler plus élevés que ceux de la série A, car les frais de gestion ne comprennent pas la commission de suivi.

À propos de Gestion mondiale d'actifs Scotia

Gestion mondiale d'actifs ScotiaMD est un nom commercial utilisé par Gestion d'actifs 1832 S.E.C., société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. Elle offre des produits et services de gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB, des fonds communs de placement alternatifs liquides, des fonds d'actifs privés et des solutions de placement sur mesure pour le compte d'institutions et de particuliers, ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Pour obtenir plus de renseignements, visitez le www.scotiagam.com.

À propos de Dynamique

Dynamique est une division de Gestion d'actifs 1832 S.E.C. qui offre une vaste gamme de produits et de services en gestion de patrimoine, notamment des fonds communs, des FNB gérés activement, des fonds communs de placement alternatifs liquides, des solutions fondées sur des actifs privés et des solutions de placement pour le compte d'institutions et de particuliers ainsi que dans le cadre de programmes d'actifs gérés. Gestion d'actifs 1832 S.E.C. est une société en commandite dont le commandité est détenu en propriété exclusive par la Banque Scotia. DynamiqueMD est une marque déposée de La Banque de Nouvelle-Écosse, utilisée sous licence par Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

À propos de la Banque Scotia

La Banque Scotia a pour vision d'être le partenaire financier de confiance de sa clientèle et de générer une croissance rentable et durable. Dans l'esprit de sa mission d'entreprise, « pour l'avenir de tous », elle contribue à la réussite de ses clientes et clients, de leur famille et de leur collectivité en offrant des conseils et une vaste gamme de produits et de services, dont des services bancaires aux particuliers, aux entreprises et aux sociétés, des services bancaires privés, d'investissement et de gestion de patrimoine ainsi que des services liés aux marchés des capitaux. La Banque Scotia se classe parmi les banques les plus importantes de l'Amérique du Nord au chapitre des actifs, avec environ 1 500 milliards de dollars canadiens d'actifs au 30 avril 2026. Les actions de la Banque Scotia sont cotées en bourse à Toronto (TSX : BNS) et à New York (NYSE : BNS).

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SOURCE Scotiabank

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