OTTAWA, ON, le 20 mai 2026 /CNW/ - Gestion financière MD inc. annonce aujourd'hui qu'elle nomme Gestion d'actifs 1832 S.E.C. comme sous-conseiller du Fonds américain de croissance MD, du Fonds américain de valeur MD, du Fonds d'actions MD et du Fonds collectif d'actions américaines GPPMD. Ces changements entreront en vigueur vers le 29 mai 2026, sous réserve de l'obtention du prospectus.

À noter que les objectifs de placement des fonds resteront les mêmes.

À la date d'entrée en vigueur de la nomination, la structure de sous-conseillers des fonds MD sera donc la suivante :

Fonds concerné Nouvelle structure de sous-conseillers Fonds collectif d'actions américaines GPPMD Pzena Investment Management Janus Henderson Investors US LLC Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Fonds américain de croissance MD Janus Henderson Investors US LLC Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Fonds américain de valeur MD Pzena Investment Management Gestion d'actifs 1832 S.E.C. Fonds d'actions MD Pzena Investment Management Janus Henderson Investors US LLC Hillsdale Investment Management Gestion d'actifs 1832 S.E.C.

Pour plus de renseignements, veuillez communiquer avec une conseillère ou un conseiller MD* ou appeler le Service à la clientèle de MD au 1 800 267-2332.

Les placements dans les fonds communs peuvent entraîner des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et des charges. Prenez connaissance du prospectus avant d'investir. Les parts de fonds communs ne sont pas garanties. Leur valeur change fréquemment et le rendement antérieur est susceptible de ne pas se répéter.

À propos de Gestion financière MD inc.

Forte de plus de 50 ans d'expérience au service des médecins, Gestion financière MD inc. (MD) a pour but d'offrir la tranquillité d'esprit financière aux médecins du Canada et aux membres de leur famille pour qu'ils puissent profiter de ce qui compte vraiment pour eux et réaliser leurs objectifs personnels et professionnels. MD comptait plus de 51 milliards de dollars d'actifs sous gestion en date du 30 avril 2026. Gestion MD limitée, la plus ancienne société du groupe MD, a été fondée en 1969. Gestion financière MD inc. est propriétaire à part entière de Gestion MD limitée. Pour obtenir une liste détaillée du groupe de sociétés MD, rendez-vous à md.ca.

* « Conseiller MD » désigne un conseiller financier de Gestion MD limitée (au Québec, un conseiller en placement) ou un gestionnaire de portefeuille de Conseils en placement privés MD.

SOURCE Gestion financière MD Inc.

Demandes de renseignement des médias : Écrire à l'équipe des communications de Gestion financière MD inc. à [email protected].