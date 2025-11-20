Avis aux médias - Laval devient l'épicentre du commerce international avec la Grande rencontre IMPACT Économique

Nouvelles fournies par

Ville de Laval

20 nov, 2025, 05:03 ET

LAVAL, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le 20 novembre, Laval accueillera la Grande rencontre IMPACT Économique, un événement majeur qui réunira plus de 400 personnes issues de l'exportation : actrices et acteurs du secteur, entrepreneures et entrepreneurs visionnaires ainsi que décideuses et décideurs économiques et politiques, pour une journée d'échanges stratégiques.

Date : 20 novembre 2025, de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Château Royal, 3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2.

Continue Reading
La Grande rencontre IMPACT Économique — un événement incontournable pour les entreprises et les acteurs économiques qui font des affaires hors Québec ou qui souhaitent miser sur l’exportation pour stimuler leur croissance et consolider leur développement de manière durable (Groupe CNW/Ville de Laval)
La Grande rencontre IMPACT Économique — un événement incontournable pour les entreprises et les acteurs économiques qui font des affaires hors Québec ou qui souhaitent miser sur l’exportation pour stimuler leur croissance et consolider leur développement de manière durable (Groupe CNW/Ville de Laval)

Au programme :

  • Tendances géopolitiques et commerce international
  • Comment tirer parti de l'Accord économique et commercial global (AECG)
  • Le Canada, un marché d'exportation accessible - Opportunités et stratégies pour réussir
  • ACEUM : Tarifs, tensions et opportunités - Comprendre les enjeux de la renégociation
  • Parcours inspirants et stratégies gagnantes - Témoignages de PME lavalloises exportatrices

Des personnalités de marque seront présentes, dont :

  • Stéphane Boyer, maire de Laval
  • Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC
  • Jean-François Lépine, analyste et journaliste international
  • Benoit Durocher, directeur et économiste principal, Mouvement Desjardins
  • Éric Marquis, secrétaire adjoint au Réseau, aux Marchés canadiens et à la Réflexion stratégique, Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes
  • Frédéric Legendre, directeur général de la politique commerciale et des relations extérieures, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)
  • Elise Laferrière, directrice adjointe par intérim, Bureau régional du Québec et du Nunavut du Service des délégués commerciaux du Canada, Affaires Mondiales Canada
  • Agnès Gatignol, directrice pour les marchés canadiens et achat québécois, Investissement Québec International

Entrevues exclusives disponibles avec :

  • Stéphane Boyer, maire de Laval - rôle de Laval comme pôle économique et importance de l'exportation
  • Lidia Divry, directrice de Laval économique - objectifs de la rencontre et solutions concrètes pour soutenir les entreprises

Consultez le programme complet :
Grande rencontre IMPACT Économique | Laval Économique

SOURCE Ville de Laval

Pour planifier une entrevue ou obtenir plus d'informations : [email protected] ou 450 680-2343

Profil de l'entreprise

Ville de Laval