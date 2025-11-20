Avis aux médias - Laval devient l'épicentre du commerce international avec la Grande rencontre IMPACT Économique
20 nov, 2025, 05:03 ET
LAVAL, QC, le 20 nov. 2025 /CNW/ - Le 20 novembre, Laval accueillera la Grande rencontre IMPACT Économique, un événement majeur qui réunira plus de 400 personnes issues de l'exportation : actrices et acteurs du secteur, entrepreneures et entrepreneurs visionnaires ainsi que décideuses et décideurs économiques et politiques, pour une journée d'échanges stratégiques.
Date : 20 novembre 2025, de 8 h 30 à 16 h 30
Lieu : Château Royal, 3500, boul. du Souvenir, Laval, QC H7V 1X2.
Au programme :
- Tendances géopolitiques et commerce international
- Comment tirer parti de l'Accord économique et commercial global (AECG)
- Le Canada, un marché d'exportation accessible - Opportunités et stratégies pour réussir
- ACEUM : Tarifs, tensions et opportunités - Comprendre les enjeux de la renégociation
- Parcours inspirants et stratégies gagnantes - Témoignages de PME lavalloises exportatrices
Des personnalités de marque seront présentes, dont :
- Stéphane Boyer, maire de Laval
- Carlos Leitão, député de Marc-Aurèle-Fortin et secrétaire parlementaire de la ministre de l'Industrie et ministre responsable de DEC
- Jean-François Lépine, analyste et journaliste international
- Benoit Durocher, directeur et économiste principal, Mouvement Desjardins
- Éric Marquis, secrétaire adjoint au Réseau, aux Marchés canadiens et à la Réflexion stratégique, Secrétariat du Québec aux Relations canadiennes
- Frédéric Legendre, directeur général de la politique commerciale et des relations extérieures, ministère de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie (MEIE)
- Elise Laferrière, directrice adjointe par intérim, Bureau régional du Québec et du Nunavut du Service des délégués commerciaux du Canada, Affaires Mondiales Canada
- Agnès Gatignol, directrice pour les marchés canadiens et achat québécois, Investissement Québec International
Entrevues exclusives disponibles avec :
- Stéphane Boyer, maire de Laval - rôle de Laval comme pôle économique et importance de l'exportation
- Lidia Divry, directrice de Laval économique - objectifs de la rencontre et solutions concrètes pour soutenir les entreprises
SOURCE Ville de Laval
Pour planifier une entrevue ou obtenir plus d'informations : [email protected] ou 450 680-2343
