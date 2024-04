MONTRÉAL, le 24 avril 2024 /CNW/ - Fiera Capital (« Fiera Capital » ou la « Société ») annonce que le 23 avril 2024, Gestion Fiera inc. (« Gestion Fiera »), à titre de commandité de Fiera Capital S.E.C. (« Fiera S.E.C. »), qui détient environ 20,7 % des actions en circulation de la Société en date des présentes, a été avisée par Desjardins holding financier inc., filiale en propriété exclusive indirecte de la Fédération des caisses Desjardins du Québec (« Desjardins »), que Desjardins souhaite vendre la totalité des parts de Fiera S.E.C. et des actions de Gestion Fiera qu'elle détient (les « titres offerts »). Les titres offerts représentent 7 257 960 actions avec droit de vote subordonné de catégorie A de la Société (les « actions de catégorie A »), soit 6,8 % du nombre total d'actions en circulation de la Société.

Conformément aux modalités de la convention de société en commandite régissant Fiera S.E.C., les porteurs de parts de Fiera S.E.C. ont maintenant un droit de premier refus qui leur permet d'acheter les titres offerts avant que les actions de catégorie A que les titres offerts représentent soient vendues.

La haute direction de la Société envisage à l'heure actuelle de présenter une offre, avec un partenaire financier, en vue d'acheter les titres offerts auprès de Desjardins. Rien ne garantit que cette opération se concrétisera.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des membres du même groupe qu'elle dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni) et Hong Kong (RAS).

Chaque entité membre du même groupe (chacune, un « membre du même groupe ») que Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où ce membre du même groupe est autorisé à fournir ces services en vertu d'une dispense d'inscription et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par les membres du même groupe d'elle, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites.

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca.

Déclarations prospectives

Le présent document renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur. Ces déclarations rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs. Les déclarations prospectives comprennent des commentaires concernant l'exercice par les porteurs de parts de Fiera S.E.C. de leur droit d'acheter les titres offerts et la possibilité que la haute direction présente une offre d'achat visant les titres offerts. Ces déclarations prospectives rendent compte des opinions de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses qu'elle considère comme raisonnables et qui s'appuient sur des renseignements auxquels a actuellement accès la direction, et on les reconnaît habituellement à l'emploi de termes ou d'expressions comme « croire », « prévoir », « viser », « objectif », « projeter », « s'attendre à », « estimer », « pourrait augmenter », « pourrait fluctuer », « prédire », « potentiel », « anticiper », « poursuivre », « cibler », « avoir l'intention de » ou de la forme négative de ces termes ou expressions ou d'autres termes et expressions similaires, ainsi que par la conjugaison des verbes au futur et au conditionnel.

De par leur nature, les déclarations prospectives comportent de nombreuses hypothèses et incertitudes et de nombreux risques inhérents, généraux et précis, ainsi que le risque que les prédictions, les prévisions, les projections, les attentes ou les conclusions se révèlent inexactes. Par conséquent, la Société ne garantit pas que ses déclarations prospectives se réaliseront et elle conseille aux lecteurs de ne pas s'y fier indûment. Les événements ou les résultats réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes ou des conclusions exprimées dans les présentes déclarations prospectives, en raison d'un certain nombre de facteurs importants dont plusieurs sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, lesquels comprennent notamment ceux décrits sous la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » de la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2023 ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca.

Lorsqu'ils se fient à des déclarations prospectives du présent document et à toute autre information communiquée par Fiera Capital, les investisseurs et toutes autres personnes doivent étudier soigneusement ces facteurs, ainsi que d'autres incertitudes et éventualités. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom pour tenir compte de nouvelles informations, d'événements futurs ou de nouvelles circonstances, ou pour toute autre raison, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

