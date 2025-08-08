MONTRÉAL, le 8 août 2025 /CNW/ - Corporation Fiera Capital (TSX: FSZ) (« Fiera Capital » ou la « Société »), société de gestion de placement indépendante de premier plan, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre clos le 30 juin 2025. Tous les montants sont libellés en dollars canadiens, à moins d'indications contraires.

(en milliers de dollars, à moins d'indications contraires) T2 T1 T2

Cumul Cumul 2025 2025 2024

2025 2024 ASG à la clôture de la période (en milliards de dollars) 160,5 161,6 158,9

160,5 158,9 ASG moyens (en milliards de dollars) 159,0 164,4 159,1

161,7 162,0













Mesures financières conformes aux IFRS











Total des produits 162 974 162 871 164 786

325 845 332 901 Honoraires de gestion 147 867 154 542 149 343

302 409 300 880 Honoraires de performance 2 491 183 2 544

2 674 5 329 Commissions d'engagement et frais de transaction 5 246 2 440 4 287

7 686 5 602 Quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées 2 035 2 595 2 689

4 630 8 976 Autres produits 5 335 3 111 5 923

8 446 12 114 Résultat net1) 3 757 21 789 4 895

25 546 12 540













Mesures financières non conformes aux IFRS











BAIIA ajusté2) 45 692 43 403 45 284

89 095 90 679 Marge du BAIIA ajusté2) 28,0 % 26,6 % 27,5 %

27,3 % 27,2 % Résultat net ajusté1), 2) 27 198 25 426 24 872

52 624 50 961 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois2) 75 336 86 674 121 148

75 336 121 148















Remarque : Certains totaux, totaux partiels et pourcentages peuvent ne pas concorder du fait que les chiffres ont été arrondis. 1) Attribuable aux actionnaires de la Société. 2) Le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté, le résultat net ajusté et les flux de trésorerie disponibles sont des mesures non conformes aux normes IFRS. Se reporter à la rubrique « Mesures non conformes aux IFRS » du présent communiqué de presse.

« Notre entreprise a pris un bon élan au deuxième trimestre, et nous en sommes ravis. Notre plateforme de placement sur les marchés publics a obtenu de nouveaux mandats totalisant 1,4 milliard de dollars, ce qui représente nos meilleurs flux bruts des neuf derniers trimestres. Les actifs sous gestion ont augmenté d'un exercice à l'autre au sein de notre plateforme de placement sur les marchés privés pour atteindre près de 21 milliards de dollars, a déclaré Maxime Ménard, président mondial et chef de la direction. Ces résultats mettent en évidence la confiance soutenue de nos clients, l'étendue de nos capacités de placement et le dynamisme insufflé par notre modèle de distribution régionalisée. Nous maintenons le cap sur nos priorités stratégiques, notamment l'obtention de résultats soutenus en matière de placement, la prestation d'une expérience client connectée et une croissance interne stable à long terme. »

« Les honoraires de gestion de base depuis le début de l'exercice ont augmenté par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent, ce qui témoigne de la stabilité des actifs sous gestion moyens et de la résilience des honoraires découlant des apports accrus de notre plateforme de placement sur les marchés privés. Les frais de vente et charges générales et administratives ont diminué de 3 % d'un exercice à l'autre, car nous avons respecté notre engagement à rationaliser l'organisation et à améliorer son efficience opérationnelle, a déclaré Lucas Pontillo, directeur exécutif, chef de la direction financière mondiale et chef de la stratégie corporative. Au cours du trimestre, nous avons racheté 1,1 million d'actions et ainsi réaffirmé notre engagement en matière de remboursement du capital aux actionnaires. Le conseil d'administration a approuvé un dividende de 10,8 cents par action, payable le 18 septembre 2025. »

Actifs sous gestion (en millions de dollars, à moins d'indications contraires)

Par plateforme 31 mars

2025 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et autres2) Transactions

stratégiques3) 30 juin

2025 Marchés publics, excluant les ASG sous-conseillés 104 057 1 441 (140) (1 757) (456) 1 306 (1 110) 103 797 Marchés publics - ASG sous-conseillés 36 388 7 (406) (658) (1 057) 493 -- 35 824 Marchés publics - Total 140 445 1 448 (546) (2 415) (1 513) 1 799 (1 110) 139 621 Marchés privés 21 149 209 (46) (349) (186) (110) -- 20 853 Total 161 594 1 657 (592) (2 764) (1 699) 1 689 (1 110) 160 474

Par réseau de distribution 31 mars

2025 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et autres2) Transactions

stratégiques3) 30 juin

2025 Marchés institutionnels 91 843 1 149 (78) (1 229) (158) 732 (309) 92 108 Intermédiaires financiers 55 544 431 (391) (890) (850) 739 (801) 54 632 Gestion privée 14 207 77 (123) (645) (691) 218 -- 13 734 Total 161 594 1 657 (592) (2 764) (1 699) 1 689 (1 110) 160 474

Par plateforme 31 déc.

2024 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et autres2) Transactions

stratégiques3) 30 juin

2025 Marchés publics, excluant les ASG sous-conseillés 103 350 2 202 (398) (2 060) (256) 1 813 (1 110) 103 797 Marchés publics - ASG sous-conseillés 44 045 7 (6 156) (1 877) (8 026) (195) -- 35 824 Marchés publics - Total 147 395 2 209 (6 554) (3 937) (8 282) 1 618 (1 110) 139 621 Marchés privés 19 716 687 (92) (655) (60) 250 947 20 853 Total 167 111 2 896 (6 646) (4 592) (8 342) 1 868 (163) 160 474

Par réseau de distribution 31 déc.

2024 Nouveaux

mandats Mandats

perdus Contributions

nettes Croissance

interne nette1) Marché et autres2) Transactions

stratégiques3) 30 juin

2025 Marchés institutionnels 90 085 2 192 (246) (1 996) (50) 1 435 638 92 108 Intermédiaires financiers 62 418 451 (6 135) (1 486) (7 170) 185 (801) 54 632 Gestion privée 14 608 253 (265) (1 110) (1 122) 248 -- 13 734 Total 167 111 2 896 (6 646) (4 592) (8 342) 1 868 (163) 160 474

1) La croissance interne nette correspond à la somme des nouveaux mandats, des mandats perdus et des contributions nettes. 2) Le poste Marché et autres comprend l'incidence des fluctuations des marchés, des distributions de revenus et de la conversion des monnaies étrangères. 3) Se rapporte à la clôture des stratégies Actions canadiennes de petite capitalisation et Opportunités micro cap annoncée précédemment et réalisée au cours du trimestre considéré, ainsi qu'à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier au premier trimestre de 2025.

Les actifs sous gestion ont diminué de 1,1 milliard de dollars, ou 0,7 %, par rapport au 31 mars 2025, ce qui reflète la croissance interne nette négative de 1,7 milliard de dollars et la clôture des stratégies Actions canadiennes de petite capitalisation et Opportunités micro cap, annoncée précédemment et réalisée au cours du trimestre considéré, laquelle a réduit les actifs sous gestion de 1,1 milliard de dollars. La diminution a été partiellement contrebalancée par l'incidence favorable du marché de 1,8 milliard de dollars. L'augmentation de la valeur de marché des actifs sous gestion, plus particulièrement des mandats fondés sur des actions, a été contrebalancée en partie par l'incidence défavorable de la conversion des monnaies étrangères au cours du trimestre. Compte non tenu des actifs sous gestion sous-conseillés, la croissance interne nette des stratégies sur les marchés publics correspond à une sortie nette de 0,5 milliard de dollars. Les contributions nettes négatives de 1,8 milliard de dollars attribuables au rééquilibrage, principalement dans les stratégies fondées sur les titres à revenu fixe, ont été en grande partie contrebalancées par des nouveaux mandats de 1,4 milliard de dollars, surtout liés à des stratégies fondées sur les actions. La croissance interne nette négative comprend des retraits de 1,1 milliard de dollars relatifs à des actifs sous gestion sous-conseillés, dont des mandats perdus de 0,4 milliard de dollars et des contributions nettes négatives de 0,7 milliard de dollars, principalement attribuables à des clients actuels qui ont simplement rééquilibré leur placement global.

Les actifs sous gestion ont diminué de 6,6 milliards de dollars, ou 3,9 %, par rapport au 31 décembre 2024, reflétant une croissance interne nette négative de 8,3 milliards de dollars. Celle-ci est principalement imputable aux actifs sous gestion sous-conseillés et partiellement contrebalancée par l'incidence favorable des marchés de 2,0 milliards de dollars. La croissance interne nette négative relative aux actifs sous gestion sous-conseillés a entraîné une diminution des actifs sous gestion de 8,0 milliards de dollars, en grande partie en raison de mandats perdus d'environ 5,7 milliards de dollars auprès de Canoe Financial LP en janvier 2025. Compte non tenu des actifs sous gestion sous-conseillés, il y a eu une croissance interne nette négative de 0,3 milliard de dollars, car les contributions nettes négatives ont été en grande partie compensées par des nouveaux mandats.



Faits saillants financiers du deuxième trimestre

Les produits sont demeurés relativement stables par rapport au premier trimestre de 2025, ce qui reflète une augmentation des commissions d'engagement et frais de transaction, des honoraires de performance et des autres produits, laquelle a été contrebalancée par la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics. Les produits ont diminué de 1,8 million de dollars, ou 1,1 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024, en raison principalement de la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics, contrebalancée en partie par la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés.

Le BAIIA ajusté a augmenté de 2,3 millions de dollars, ou 5,3 %, par rapport au premier trimestre de 2025, en raison surtout de la diminution des honoraires de sous-conseiller. Le BAIIA ajusté a augmenté de 0,4 million de dollars, ou 0,9 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024, principalement en raison de la baisse des frais de vente et charges générales et administratives, compte non tenu de la charge de rémunération fondée sur des actions.

Le résultat net ajusté a augmenté de 1,8 million de dollars, ou 7,1 %, par rapport au premier trimestre de 2025, principalement en raison de la baisse des frais de vente et charges générales et administratives et des profits au bilan liés à la réévaluation du change attribuables à la dépréciation du dollar américain, facteurs partiellement contrebalancés par la hausse des intérêts sur les débentures. Le résultat net ajusté a augmenté de 2,3 millions de dollars, ou 9,2 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024, principalement en raison des profits au bilan liés à la réévaluation du change et de la diminution des frais de vente et charges générales et administratives.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 18,0 millions de dollars, ou 82,6 %, par rapport au premier trimestre de 2025. Cette diminution s'explique surtout par un profit de 12,7 millions de dollars lié à la réévaluation d'un placement au cours du trimestre précédent lié à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier et par la hausse des charges de restructuration au titre des indemnités de départ, pour le trimestre considéré, découlant des changements au sein de la direction et de l'organisation. Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a diminué de 1,1 million de dollars par rapport au deuxième trimestre de 2024, principalement en raison de la hausse des coûts de restructuration, contrebalancée en partie par des profits au bilan liés à la réévaluation du change au cours du trimestre considéré.

Les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois ont diminué de 11,4 millions de dollars, ou 13,1 %, par rapport au premier trimestre de 2025, en raison principalement de l'augmentation des indemnités de départ versées au cours du trimestre considéré et du calendrier de recouvrement des débiteurs. Les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois ont diminué de 45,8 millions de dollars, ou 37,8 %, par rapport au deuxième trimestre de 2024, en raison principalement des honoraires de performance et des distributions reçues des coentreprises et entreprises associées qui étaient plus élevés au cours de la période correspondante de l'exercice précédent.

Faits saillants financiers depuis le début de l'exercice

Les produits ont diminué de 7,1 millions de dollars, ou 2,1 %, par rapport à la période correspondante de 2024 en raison principalement de la baisse des honoraires de gestion sur les marchés publics, de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées, ainsi que des autres produits, facteurs partiellement compensés par la hausse des honoraires de gestion sur les marchés privés.

Le BAIIA ajusté a diminué de 1,6 million de dollars, ou 1,8 %, par rapport à la période correspondante de 2024 principalement en raison de la baisse de la quote-part du résultat net des coentreprises et entreprises associées, de la baisse des autres produits et de la hausse des coûts liés aux services techniques, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des honoraires de sous-conseiller.

Le résultat net ajusté a augmenté de 1,6 million de dollars, ou 3,1 %, par rapport à la période correspondante de 2024 principalement en raison de la baisse des frais de vente et charges générales et administratives et des profits au bilan liés à la réévaluation du change attribuables à la dépréciation du dollar américain au cours de l'exercice considéré, facteurs partiellement contrebalancés par la baisse des produits.

Le résultat net attribuable aux actionnaires de la Société a augmenté de 13,0 millions de dollars par rapport à la période correspondante de 2024, surtout en raison d'un profit de 12,7 millions de dollars à la réévaluation d'un placement lié à l'acquisition d'une participation donnant le contrôle dans une plateforme de placement immobilier.

Événements postérieurs à la date de clôture

Déclaration de dividendes

Le 7 août 2025, le conseil d'administration a déclaré un dividende trimestriel de 0,108 $ par action de catégorie A avec droit de vote subalterne (« action de catégorie A ») et par action de catégorie B avec droit de vote spécial (« action de catégorie B »), payable le 18 septembre 2025 aux actionnaires inscrits aux registres à la fermeture des bureaux le 20 août 2025. Le dividende est un dividende admissible aux fins de l'impôt sur le revenu.

Offre publique de rachat dans le cours normal des activités (l'« offre publique de rachat »)

La Société annonce que la Bourse de Toronto (la « TSX ») a approuvé le renouvellement de l'offre publique de rachat de la Société visant le rachat à des fins d'annulation, sur une période de douze mois débutant le 16 août 2025 et prenant fin au plus tard le 15 août 2026, d'un nombre maximal de 4 000 000 d'actions de catégorie A, ce qui représente environ 4,6 % de ses 87 210 436 actions de catégorie A émises et en circulation au 4 août 2025 (l'« offre publique de rachat renouvelée »).

En vertu de l'offre publique de rachat qui expirera le 15 août 2025, aux termes de laquelle la Société est autorisée à racheter un nombre maximal de 4 000 000 d'actions de catégorie A, Fiera Capital a racheté et annulé 1 862 016 actions à un prix d'achat moyen pondéré par titre de 6,38 $, pour une contrepartie totale de 11,9 millions de dollars. Cela inclut le rachat et l'annulation de 536 048 actions de catégorie A après la fin du trimestre, à un prix d'achat moyen pondéré par titre de 6,66 $, pour une contrepartie totale de 3,6 millions de dollars. Les rachats ont été effectués par l'intermédiaire de la TSX et de systèmes de négociation parallèles canadiens.

Les rachats réalisés dans le cadre de l'offre publique de rachat renouvelée seront faits sur le marché libre par l'intermédiaire de la TSX et par l'intermédiaire de systèmes de négociation parallèles canadiens, de même que hors de la TSX, conformément aux dispenses prévues en vertu des lois en matière de valeurs mobilières applicables et aux dispenses accordées par des autorités de réglementation en valeurs mobilières. Le prix que paiera la Société pour les actions de catégorie A correspondra au cours du marché de ces actions au moment de l'acquisition, conformément aux exigences du marché sur lequel l'opération est effectuée et aux lois sur les valeurs mobilières applicables, à l'exception des rachats effectués hors de la TSX conformément à des dispenses prévues par des lois sur les valeurs mobilières applicables ou des dispenses accordées par des autorités de réglementation en valeurs mobilières, rachats qui pourront alors se faire à escompte par rapport au cours du marché en vigueur.

Le conseil d'administration de la Société est d'avis que le rachat d'actions de catégorie A, que la Société peut exécuter à l'occasion dans le cadre de l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités renouvelée, représente un investissement responsable et que l'offre publique de rachat dans le cours normal des activités renouvelée permettra à la Société d'avoir la souplesse nécessaire pour racheter, quand elle le jugera opportun, des actions de catégorie A. Pour obtenir gratuitement un exemplaire de l'avis d'intention relatif à une offre publique de rachat dans le cours normal des activités déposé auprès de la TSX, les porteurs de titres peuvent adresser une demande par écrit au secrétaire général, Corporation Fiera Capital, 1981 avenue McGill College, bureau 1500, Montréal (Québec) H3A 0H5.

Le volume moyen des opérations quotidiennes sur les actions de catégorie A au cours des six derniers mois civils complets a été de 372 087 actions de catégorie A. Par conséquent, aux termes des règles et politiques de la TSX, Fiera Capital a le droit de racheter lors des jours de bourse de la TSX jusqu'à 93 021 actions de catégorie A. Fiera Capital peut également racheter, une fois par semaine et en sus de la limite quotidienne susmentionnée de 25 % du volume moyen des opérations quotidiennes, des blocs d'actions de catégorie A qui ne sont pas détenus par des initiés, conformément aux règles et politiques de la TSX.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur les résultats d'exploitation de la Société, il y a lieu de se reporter au rapport de gestion de la Société pour le trimestre et le semestre clos le 30 juin 2025 se trouvant sous la section Relations avec les investisseurs de notre site Web , à la rubrique « Documents financiers - Résultats trimestriels - Rapport de gestion ».

Conférence téléphonique

En direct

Fiera Capital tiendra une conférence téléphonique le vendredi 8 août 2025, à compter de 10 h 00 (HE), pour discuter des résultats financiers. Pour y accéder à partir du Canada ou des États-Unis, veuillez composer le 1 800 990-4777 (sans frais); pour y accéder à partir de l'extérieur de l'Amérique du Nord, composez le 1 289 819-1299.

La conférence téléphonique sera aussi accessible en webdiffusion dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, à la rubrique « Événements et présentations ».

Rediffusion

L'enregistrement audio de la téléconférence sera disponible jusqu'au 15 août 2025. Le numéro de téléphone pour y accéder est le 1 888 660-6345 (sans frais en Amérique du Nord), code 49008, suivi du dièse (#).

La webdiffusion demeurera accessible pour une durée de trois mois suivant la conférence téléphonique, et il sera possible d'y accéder dans la section Relations avec les investisseurs du site Web de Fiera Capital, sous la rubrique « Événements et présentations ».

Mesures non conformes aux IFRS

Le résultat avant intérêts, impôts et amortissements (le « BAIIA »), le BAIIA ajusté, la marge du BAIIA ajusté et le BAIIA ajusté par action, le résultat net ajusté et le résultat net ajusté par action (de base et dilué), ainsi que les flux de trésorerie disponibles des douze derniers mois, ne sont pas des mesures normalisées prescrites par les Normes internationales d'information financière (les « IFRS ») et, par conséquent, ils sont peu susceptibles d'être comparables à des mesures similaires présentées par d'autres sociétés. Nous avons inclus des mesures qui ne sont pas conformes aux IFRS afin de fournir aux investisseurs un complément d'information sur nos résultats d'exploitation et notre performance financière. Nous estimons que ces mesures non conformes aux IFRS sont particulièrement éclairantes à cet égard, du fait qu'elles font ressortir les tendances de fond qui marquent nos activités de base que les seuls indicateurs conformes aux IFRS ne permettraient pas nécessairement de mettre en évidence. Nous croyons également que les analystes en valeurs mobilières, les investisseurs et les autres parties intéressées ont aussi fréquemment recours à des mesures non conformes aux IFRS pour évaluer les sociétés émettrices, dont bon nombre utilisent des mesures non conformes aux IFRS aux fins de la présentation de leurs résultats. La direction fait par ailleurs appel à des mesures non conformes aux IFRS pour faciliter la comparaison des résultats d'exploitation et de la performance financière d'une période à l'autre, pour établir les budgets annuels et pour évaluer sa capacité à assurer le service de la dette, à financer les dépenses d'investissement et à satisfaire aux besoins en fonds de roulement.

Il y a lieu de se reporter à la page 56 du rapport de gestion de la Société pour le trimestre clos le 30 juin 2025, qui est disponible sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca , pour obtenir une description des mesures non conformes aux IFRS utilisées par la Société. Pour obtenir un rapprochement avec ces dernières, il y a lieu de se reporter aux tableaux qui suivent.

Rapprochement du BAIIA et du BAIIA ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES CLOS LES POUR LES SEMESTRES

CLOS LES

30 juin 2025 31 mars 2025 30 juin 2024 30 juin 2025 30 juin 2024 Résultat net 5 960 23 902 6 578 29 862 16 344 Charge d'impôt sur le résultat 1 799 3 679 2 531 5 478 3 531 Amortissements 12 215 12 270 12 603 24 485 25 445 Intérêts sur la dette à long terme et les débentures 12 057 11 389 12 431 23 446 24 134 Intérêts sur les obligations locatives, la conversion des monnaies étrangères et les autres charges financières (740) 433 2 087 (307) 5 009 BAIIA 31 291 51 673 36 230 82 964 74 463 Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 10 112 2 818 5 140 12 930 9 633 Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres (7) (932) (680) (939) (1 799) Rémunération fondée sur des actions 5 022 2 599 4 813 7 621 8 586 Profit sur les placements, montant net (190) (542) (222) (732) (209) Réévaluation des actifs détenus en vue de la vente -- (12 730) -- (12 730) -- Autres charges (produits) (536) 517 3 (19) 5 BAIIA ajusté 45 692 43 403 45 284 89 095 90 679 Marge du BAIIA ajusté 28,0 % 26,6 % 27,5 % 27,3 % 27,2 % Par action (de base) 0,42 0,40 0,42 0,82 0,85 Par action (dilué) 0,41 0,31 0,42 0,68 0,83 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 108 068 108 003 106 584 108 032 106 515 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 111 709 140 459 109 023 130 091 108 957

Rapprochement du résultat net ajusté (en milliers de dollars, sauf les données par action)



POUR LES TRIMESTRES

CLOS LES POUR LES SEMESTRES

CLOS LES

30 juin 2025 31 mars 2025 30 juin 2024 30 juin 2025 30 juin 2024 Résultat net attribuable aux actionnaires de la Société 3 757 21 789 4 895 25 546 12 540 Amortissements 12 215 12 270 12 603 24 485 25 445 Coûts de restructuration, frais liés aux acquisitions et autres coûts 10 112 2 818 5 140 12 930 9 633 Désactualisation et variation de la juste valeur des obligations au titre du prix d'achat et autres, et intérêt effectif sur les débentures 320 (703) (412) (383) (1 325) Rémunération fondée sur des actions 5 022 2 599 4 813 7 621 8 586 Réévaluation d'un placement lié à une acquisition -- (12 730) -- (12 730) -- Autres charges (produits) (536) 517 3 (19) 5 Incidence fiscale des éléments ci-dessus (3 692) (1 134) (2 170) (4 826) (3 923) Résultat net ajusté 27 198 25 426 24 872 52 624 50 961 Par action (de base)









Résultat net1) 0,03 0,20 0,05 0,24 0,12 Résultat net ajusté1) 0,25 0,24 0,23 0,49 0,48 Par action (dilué)









Résultat net1) 0,03 0,17 0,04 0,22 0,12 Résultat net ajusté1) 0,24 0,20 0,23 0,42 0,47 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - de base (en milliers) 108 068 108 003 106 584 108 032 106 515 Nombre moyen pondéré d'actions en circulation - dilué (en milliers) 111 709 140 459 109 023 130 091 108 957

1) Attribuable aux actionnaires de la Société.

Rapprochement des flux de trésorerie disponibles (en milliers de dollars)



POUR LES TRIMESTRES CLOS

T2 T1 T4 T3 T2 T1 T4 T3

2025 2025 2024 2024 2024 2024 2023 2023 Entrées de trésorerie liées aux activités d'exploitation avant l'incidence du fonds de roulement 33 647 37 658 47 487 48 589 37 218 34 641 70 265 46 180 Variation des éléments hors trésorerie du fonds de roulement d'exploitation 8 287 (55 639) 4 464 6 187 15 807 (60 389) (12 666) 33 528 Entrées (sorties) de trésorerie nettes liées aux activités d'exploitation 41 934 (17 981) 51 951 54 776 53 025 (25 748) 57 599 79 708 Règlement d'obligations au titre du prix d'achat -- -- (937) -- (1 500) -- -- -- Produit tiré du billet à ordre 1 406 1 509 1 538 1 502 1 521 1 501 1 500 1 510 Distributions reçues des coentreprises et entreprises associées, déduction faite des investissements 4 061 531 (321) 925 8 137 3 326 1 723 1 617 Dividendes et autres distributions versés aux détenteurs de la participation ne donnant pas le contrôle (1 191) (9 110) -- -- (6 215) -- (3 167) -- Paiements de loyers (3 851) (3 913) (3 862) (4 727) (3 038) (4 718) (4 690) (3 837) Intérêts payés sur la dette à long terme et les débentures (14 213) (11 814) (10 519) (11 244) (12 775) (13 995) (6 299) (12 174) Autres coûts de restructuration 2 329 1 873 3 333 1 015 2 685 1 569 2 075 1 226 Frais liés aux acquisitions et autres coûts 27 129 180 -- -- 32 420 130 Flux de trésorerie disponibles 30 502 (38 776) 41 363 42 247 41 840 (38 033) 49 161 68 180 Flux de trésorerie disponibles des 12 derniers mois 75 336 86 674 87 417 95 215 121 148 71 847 89 212 98 056

Déclarations prospectives

Le présent document renferme des déclarations prospectives se rapportant à des événements futurs ou au rendement futur, lesquelles rendent compte des attentes ou des opinions de la direction concernant des événements futurs, y compris, sans s'y limiter, les conditions, tendances et perspectives économiques, la croissance de Fiera Capital ainsi que ses résultats d'exploitation, son rendement, ses possibilités ou occasions d'affaires, ses objectifs, ses plans et priorités stratégiques et ses nouvelles initiatives, dont celles liées à la durabilité, ainsi que d'autres énoncés qui ne se rapportent pas à des faits historiques. Les déclarations prospectives peuvent comprendre des observations concernant les objectifs de Fiera Capital, les stratégies qu'elle emploie pour les atteindre, ses résultats financiers prévisionnels, ses dividendes attendus et les perspectives quant à ses activités, ainsi que concernant les économies canadienne, américaine, européenne, asiatique et les autres économies mondiales. Ces déclarations prospectives reflètent les opinions actuelles de la direction et sont fondées sur des facteurs et des hypothèses que celle-ci considère comme raisonnables à la lumière des renseignements dont elle dispose à l'heure actuelle. Ces déclarations prospectives peuvent généralement être repérées par l'emploi de mots ou d'expressions comme « hypothèse », « continuer », « estimer », « prévision », « but », « orientation », « probable », « plan », « objectif », « perspective », « potentiel », « prévoir », « projet », « stratégie » et « cible », ou d'autres mots ou expressions similaires, ou par l'emploi de verbes au futur ou au conditionnel (y compris dans leur forme négative), tels que « viser », « anticiper », « croire », « pouvoir », « s'attendre à », « prévoir », « avoir l'intention de », « planifier », « prédire », « chercher à », « devoir », « s'efforcer de » et « vouloir ».

Par leur nature, les déclarations prospectives comportent des risques et des incertitudes inhérents et reposent sur plusieurs hypothèses qui peuvent faire en sorte que les résultats ou événements réels diffèrent considérablement des attentes de la direction et que les prévisions, projections, attentes, conclusions ou énoncés ne se révèlent pas exacts. Par conséquent, la Société ne garantit pas que les déclarations prospectives se réaliseront et les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à celles-ci. Les déclarations prospectives sont présentées dans le but d'aider les investisseurs et les autres parties intéressées à comprendre certains éléments clés des objectifs, des stratégies, des attentes, des plans et des perspectives commerciales de la Société, ainsi que le contexte d'exploitation prévu. Les lecteurs sont toutefois avertis que ces informations peuvent ne pas être appropriées à d'autres fins.

Les événements, les résultats ou le rendement réels pourraient différer sensiblement des prédictions, des prévisions, des projections, des attentes, des conclusions ou des énoncés formulés dans les déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de facteurs de risque et d'incertitudes importants, dont bon nombre sont indépendants de la volonté de Fiera Capital, notamment, sans toutefois s'y limiter, les risques liés au rendement des placements et aux placements des actifs sous gestion (les « ASG »), y compris, sans s'y limiter, les risques liés aux conditions externes du marché et à la conjoncture économique ou à d'autres événements qui échappent au contrôle de Fiera Capital, notamment l'imposition de mesures économiques telles que des tarifs douaniers et d'autres restrictions commerciales, le risque lié à la concentration des ASG en lien avec les stratégies à l'égard desquelles PineStone agit à titre de sous-conseiller, les employés clés, le secteur de la gestion d'actifs et les pressions concurrentielles, le risque pour la réputation, les risques liés à la conformité réglementaire, le risque lié aux politiques, aux procédures et aux mesures concernant la sécurité de l'information, le risque de litiges, le risque de fautes ou d'erreurs de la part d'employés, le risque lié à la couverture d'assurance, le risque lié à la fidélité et à l'engagement des clients, les risques liés aux relations avec les tiers, les risques liés à l'endettement, le risque de marché, le risque de crédit, les risques liés à l'inflation, aux taux d'intérêt et à la récession, les risques liés à la structure de propriété et à la possibilité de dilution, ainsi que les autres risques et incertitudes décrits dans la notice annuelle de la Société pour l'exercice clos le 31 décembre 2024 à la rubrique « Facteurs de risque et incertitudes » ou présentés dans d'autres documents que la Société dépose de temps à autre auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières et qui sont disponibles sur SEDAR+ à l'adresse www.sedarplus.ca .

Les lecteurs sont avertis que la liste précédente de facteurs de risque et d'incertitudes n'est pas exhaustive et que d'autres risques et incertitudes pourraient avoir une incidence sur la Société. D'autres risques et incertitudes, y compris ceux dont Fiera Capital n'a pas connaissance à l'heure actuelle ou qu'elle juge actuellement négligeables, pourraient également avoir une incidence défavorable importante sur les activités commerciales, la situation financière, les liquidités, les activités d'exploitation ou les résultats financiers de la Société. Lorsqu'ils se fient aux déclarations prospectives contenues dans le présent document ou dans toute autre communication faite par Fiera Capital, les investisseurs et les autres parties intéressées devraient examiner attentivement les risques et les incertitudes énumérés ci-dessus, ainsi que d'autres événements potentiels qui pourraient avoir une incidence sur la situation financière, les activités d'exploitation, le rendement ou les résultats de la Société.

Sauf indication contraire, les déclarations prospectives contenues dans le présent document décrivent les attentes de la direction en date des présentes et, par conséquent, sont susceptibles d'être modifiées après cette date. Fiera Capital ne s'engage pas à mettre à jour ou à réviser les déclarations prospectives verbales ou écrites qui peuvent être formulées de temps à autre par elle ou en son nom afin de tenir compte de nouveaux renseignements, d'événements futurs ou de circonstances futures, ou pour un autre motif, sauf si elle y est tenue en vertu des lois applicables.

À propos de Corporation Fiera Capital

Fiera Capital est une société de gestion de placement indépendante de premier plan avec une présence croissante à l'échelle mondiale. La Société offre des solutions multi-actifs et personnalisées tirant parti d'un vaste éventail de catégories d'actifs sur les marchés publics et privés aux investisseurs institutionnels, aux intermédiaires financiers et aux clients de gestion privée établis en Amérique du Nord, en Europe et dans les principaux marchés d'Asie et du Moyen-Orient. L'expertise approfondie de Fiera Capital, son offre diversifiée de produits et son service à la clientèle exceptionnel sont au cœur de notre mission qui consiste à être à l'avant-garde de la science de la gestion de placement de façon à créer une richesse durable pour nos clients. Les actions de la Société se négocient à la Bourse de Toronto sous le symbole « FSZ ».

En plus de son siège social situé à Montréal, Fiera Capital compte des filiales dans différentes régions et possède des bureaux dans plus d'une douzaine de villes dans le monde, dont New York (États-Unis), Londres (Royaume-Uni), Hong Kong (RAS) et Abu Dhabi (ADGM).

Chaque entité affiliée (chacune, une « filiale ») de Fiera Capital ne fournit des services de conseils en placement ou de gestion de placement ou n'offre des fonds de placement que dans les territoires où cette filiale est autorisée à fournir ces services en vertu des inscriptions pertinentes, d'une dispense de ces inscriptions, et/ou dans les territoires où le produit pertinent fait l'objet d'une inscription ou d'une dispense d'inscription.

Fiera Capital ne fournit pas de conseils en placement aux clients américains ni n'offre des services de conseils en placement aux États-Unis. Aux États-Unis, les services de gestion d'actifs de Fiera Capital sont fournis par ses filiales, qui sont des conseillers en placement enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») ou qui exercent leurs activités en vertu d'une dispense d'inscription. Il n'est pas nécessaire d'avoir un certain niveau de compétence ou de formation pour s'enregistrer à la SEC. Pour des précisions sur l'inscription de tout membre du groupe de Fiera Capital ou sur la dispense d'inscription à laquelle il se fie, veuillez consulter le https://www.fieracapital.com/fr/inscriptions-et-autorites .

Vous trouverez des renseignements supplémentaires sur Fiera Capital ainsi que sa notice annuelle sur le site de SEDAR+ au www.sedarplus.ca .

SOURCE Corporation Fiera Capital

Renseignements : Analystes et investisseurs, Natalie Medak, Directrice, Relations avec les investisseurs, Corporation Fiera Capital, 416 884-4236, [email protected]