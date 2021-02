Gestion FÉRIQUE présente trois nouveaux fonds de placement qui visent à contribuer à l'avancement du développement durable et de l'innovation

MONTRÉAL, le 9 févr. 2021 /CNW Telbec/ - Gestion FÉRIQUE, organisme à but non lucratif et gestionnaire canadien de fonds d'investissement, crée trois nouveaux fonds pour participer à l'essor d'entreprises et à l'avancement de projets misant sur le développement durable et l'innovation. Ces nouveaux véhicules d'investissement, développés par l'équipe de Gestion FÉRIQUE établie à Montréal, sont maintenant disponibles pour sa clientèle exclusive, composée d'ingénieurs, de diplômés en génie et des membres de leur famille.

« L'ajout de ces nouveaux produits permettra d'améliorer la résilience globale de notre famille de fonds grâce à une exposition plus importante à des thèmes d'investissement directement liés à des changements structuraux accélérés par la pandémie. Par le biais de ces véhicules d'investissement, nos clients seront ainsi en mesure de contribuer à la transition de notre société vers une économie durable et innovante » indique Louis Lizotte, chef, Solutions d'investissement, Gestion FÉRIQUE.

La stratégie de placement de Gestion FÉRIQUE pour ces fonds s'inspire des grands objectifs de développement durable de l'ONU et s'inscrit dans la volonté du secteur de l'ingénierie de collaborer à la mise en place d'infrastructures plus vertes et novatrices.

« Chaque ajout à notre gamme est mûrement réfléchi et s'inscrit dans une vision à long terme visant à améliorer notre offre globale par le biais de produits et de services arrimés aux besoins de nos clients, » indique Louis Lizotte.

Des solutions durables aux retombées positives pour notre société

Les Fonds FÉRIQUE Obligations et Actions mondiales de développement durable visent respectivement à appuyer des projets reliés, par exemple, au développement du transport collectif et à la transition énergétique ainsi qu'à soutenir des entreprises dont les activités et les pratiques contribuent à une transition vers une économie plus durable.

Le Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation mise sur des entreprises de tous les secteurs d'activité, générant de la croissance par l'innovation soit par le biais de technologies de pointe, de produits novateurs ou de modèles d'affaires leur permettant de capturer une part importante de leur industrie.

Le Fonds FÉRIQUE Obligations mondiales de développement durable est géré par deux gestionnaires de portefeuille, soit AlphaFixe Capital et BMO Gestion d'actifs. La gestion du Fonds FÉRIQUE Actions mondiales de développement durable et du Fonds FÉRIQUE Actions mondiales d'innovation a été confiée respectivement à Impax Asset Management et Wellington Management Canada ULC.

Une vision claire donnant la priorité aux investissements durables

Reconnue comme l'une des premières sociétés financières au Québec à adopter une politique de vote axée sur l'investissement responsable en 2006, Gestion FÉRIQUE propose à ses clients des stratégies de placement qui intègrent les critères extra-financiers ESG (Environnementaux, Sociaux et de Gouvernance) depuis plusieurs années. Son engagement se traduit dans ses décisions et ses actions.

Tous les gestionnaires des Fonds FÉRIQUE sont signataires des Principes pour l'investissement responsable (PRI), parrainés par l'ONU, et appliquent ces principes dans la gestion des portefeuilles.

En 2020, les membres de l'équipe Service-conseil de Services d'investissement FÉRIQUE, placeur principal des Fonds FÉRIQUE, ont reçu la certification de Spécialistes de l'investissement responsable (RIS) décernée par l'Association pour l'investissement responsable (AIR).

À propos de Gestion FÉRIQUE

Fondée en 1999, Gestion FÉRIQUE - gestionnaire canadien de fonds d'investissement avec son siège social à Montréal - a pour mission d'offrir des produits et des services arrimés aux besoins de sa clientèle exclusive, composée d'ingénieurs, de diplômés en génie et des membres de leur famille. Organisme à but non lucratif arborant un modèle d'affaires rare dans le domaine des placements et de la gestion de patrimoine, la société offre à ses clients 18 fonds communs de placement, dont cinq portefeuilles représentant différentes catégories d'actifs nécessaires à une saine diversification. La gestion des Fonds est confiée à des firmes externes réputées qui sont mandatées par Gestion FÉRIQUE selon leur spécialité respective. Les Fonds FÉRIQUE totalisent plus de 3 milliards de dollars. Ceux-ci comptaient plus de 22 800 participants au 31 décembre 2020.

Note : FÉRIQUE est une marque enregistrée de Gestion FÉRIQUE et est utilisée sous licence par sa filiale, Services d'investissement FÉRIQUE. Gestion FÉRIQUE est un gestionnaire de fonds d'investissement et assume la gestion des Fonds FÉRIQUE. Services d'investissement FÉRIQUE est un courtier en épargne collective et un cabinet de planification financière, ainsi que le placeur principal des Fonds FÉRIQUE. Veuillez noter qu'à des fins commerciales, Services d'investissement FÉRIQUE est aussi identifié en langue anglaise sous le nom de FÉRIQUE Investment Services.

Un placement dans un organisme de placement collectif peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Les ratios de frais de gestion varient d'une année à l'autre. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement.

Les Fonds FÉRIQUE payent des frais de gestion à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer les frais de gestionnaires de portefeuille, de mise en marché et de distribution des Fonds FÉRIQUE ainsi que les frais d'administration du gestionnaire des Fonds FÉRIQUE. Chaque Fonds FÉRIQUE paye également un frais d'administration à Gestion FÉRIQUE lui permettant d'assumer la totalité des charges opérationnelles des Fonds, à l'exception des frais de Fonds tels que définis au prospectus simplifié. Les Fonds FÉRIQUE sont sans commission lorsqu'un porteur de parts souscrit par l'entremise de Services d'investissement FÉRIQUE; certains frais de courtage pourraient toutefois être exigibles si la souscription se fait par l'entremise d'un courtier autre que le placeur principal.

L'information contenue dans le présent communiqué ne constitue ni une offre, ni une sollicitation de quiconque dans aucune juridiction dans laquelle une telle offre ou sollicitation ne serait pas autorisée ou à toute personne envers qui il serait illégal de faire une telle offre ou sollicitation. Les renseignements contenus dans ce communiqué ne constituent pas des conseils particuliers de nature financière, juridique, comptable ou fiscale concernant des placements. Vous ne devriez pas agir sur la foi de l'information sans demander l'avis d'un professionnel.

