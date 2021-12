Gestion éthique du contrôle animalier - Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles choisit la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides

MONTRÉAL, le 22 déc. 2021 /CNW Telbec/ - L'arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles est heureux d'annoncer que la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides sera le nouveau gestionnaire du contrôle animalier sur le territoire à compter du 1er janvier 2022.

Le conseil d'arrondissement a adopté cette proposition à l'unanimité lors de la séance extraordinaire du 22 décembre.

« Je suis heureuse de cette entente avec la SPCA Lanaudière, un organisme sans but lucratif, qui partage nos valeurs et notre vision quant au bien-être des animaux et qui prendra la relève pour la gestion animalière sur notre territoire. RDP-PAT est un arrondissement qui aime les animaux. Nous sommes convaincus que la population appréciera leurs services personnalisés », d'expliquer la mairesse de l'arrondissement, Mme Caroline Bourgeois.

Le nouveau contrat avec la SPCA Lanaudière, d'une durée d'un an, prévoit un service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. L'organisme se déplacera directement chez les gens pour récupérer les animaux perdus. Pour le retour à domicile des animaux retrouvés, deux options sont offertes : une option gratuite à un point de chute à déterminer dans l'arrondissement, ou le retour directement au domicile des propriétaires moyennant des frais de 40$.

Les services complets du nouveau partenaire comprennent:

l'application du Règlement sur l'encadrement des animaux domestiques (21-012) de la Ville de Montréal;

le service d'accueil et de cueillette des animaux domestiques;

le service de fourrière;

la mise en adoption prioritaire des animaux non-réclamés (service d'adoption en ligne également disponible);

la capture et l'hébergement des animaux abandonnés, sans maître, errants, blessés et/ou nuisibles;

le sauvetage des animaux hauts perchés ou autrement en détresse;

la cueillette et la disposition de tout animal trouvé mort sur la voie publique;

le retour au propriétaire des animaux perdus (sans frais à un point de chute dans l'Arrondissement, ou à domicile moyennant un frais de 40$);

la tenue de séances d'information à la population de RDP-PAT.

La SPCA Lanaudière prendra également en charge les services de stérilisation dans le cadre du Programme Capture-Stérilisation-Retour-Maintien pour les chats errants.

Déjà plus d'une vingtaine de municipalités sont desservies par la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides qui compte une dizaine d'années d'expérience en contrôle animalier.

Modalités du service pour les citoyens

À compter du 1er janvier 2022, les citoyens pourront communiquer avec la SPCA Lanaudière Basses-Laurentides (855) 440-7722 ou par courriel au [email protected] pour ce qui a trait à la perte d'un animal, le signalement d'un animal errant, blessé ou en danger ou le service de fourrière. Le service 311 peut également donner les informations aux citoyens à propos des services offerts.

SOURCE Ville de Montréal - Arrondissement de Rivière-des-Prairies - Pointe-aux-Trembles

Renseignements: Maïka Bernatchez, Chargée de communication, Arrondissement de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, [email protected]

