TORONTO, le 30 avril 2024 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), gestionnaire du FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD (le « FNB TD »), a annoncé aujourd'hui qu'en raison d'une erreur de saisie, le montant de la distribution déclaré le 15 mars 2024 de 0,45 $ par part était supérieur à la distribution prévue de 0,045 $ par part. Le montant de distribution plus élevé que prévu a été versé aux porteurs de parts le 4 avril 2024. La distribution excédentaire n'a pas entraîné d'erreur en ce qui a trait à la valeur liquidative, mais les porteurs de parts ont reçu une distribution plus élevée que prévu. GPTD a donc décidé d'éliminer les distributions du FNB TD pour les trois périodes de distribution trimestrielles restantes, le montant des distributions prévu pour 2024 ayant déjà été dépassé. Les porteurs de parts peuvent s'attendre à ce qu'une fraction plus importante des distributions pour 2024 prenne la forme d'un remboursement de capital aux fins du calcul de l'impôt.

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez TDAssetManagement.com.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des commissions, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD (le « FNB TD ») n'est pas parrainé, promu, vendu, ni soutenu d'aucune façon par Solactive AG qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ni assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation de l'indice (défini ci-dessous), de toute marque de commerce associée à l'indice ou du cours de l'indice, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA) (l'« indice ») est calculé et publié par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que l'indice est calculé correctement. Peu importe ses obligations envers GPTD, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers du FNB TD. Ni la publication de l'indice par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard de l'indice ou de toute marque de commerce associée à l'indice aux fins d'utilisation relativement au FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans le FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans le FNB TD.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 454 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 mars 2024 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

