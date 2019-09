Gestion de Placements TD Inc. annonce les distributions des FNB TD

TORONTO, le 17 sept. 2019 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces de septembre pour les Fonds négociés en bourse TD (« FNB TD ») ci-dessous. Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 27 septembre 2019 recevront les distributions en espèces le 4 octobre 2019.

Nom du fonds Symbole du fonds Distributions en

espèces par part FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB 0,025 $ CA FNB indiciel d'actions canadiennes TD TTP 0,130 $ CA FNB indiciel d'actions américaines TD TPU 0,090 $ CA FNB indiciel couvert en dollars canadiens

d'actions américaines TD THU 0,090 $ CA FNB indiciel d'actions internationales TD TPE 0,135 $ CA FNB indiciel couvert en dollars canadiens

d'actions internationales TD THE 0,135 $ CA FNB d'obligations échelonnées de sociétés à

court terme sélect TD TCSB 0,035 $ CA FNB d'obligations échelonnées de sociétés

américaines à court terme sélect TD TUSB 0,040 $ CA FNB d'obligations échelonnées de sociétés

américaines à court terme sélect TD - $ US TUSB.U 0,030 $ US FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF 0,038 $ CA FNB à gestion active de dividendes bonifiés

mondiaux TD TGED 0,050 $ CA FNB à faible volatilité systématique d'actions

internationales TD TILV 0,140 $ CA FNB indiciel de chefs de file mondiaux des

technologies TD TEC 0,020 $ CA

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez le www.TDAssetManagement.com/francais/

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et le document d'information sommaire avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions américaines TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD et le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD (les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices (telle que décrite ci-dessous), des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canadian Select Universe Bond, l'indice Solactive Canada Broad Market (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) et l'indice Solactive Global Technology Leaders (rendement global net, $ CA) sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication des indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard des indices ou des marques de commerce des indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD (GPTD), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. Exerçant ses activités par l'intermédiaire de Gestion de Placements TD Inc. au Canada et de TDAM USA Inc. aux États-Unis, GPTD offre une nouvelle perspective pour répondre aux plus grands défis des investisseurs. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Au 30 juin 2019, les entités de gestion de placements de la TD géraient un actif de 391,30 milliards de dollars. Ces entités sont Gestion de Placements TD Inc., TDAM USA Inc., Epoch Investment Partners, Inc. (Epoch) et Gestion de Placements Greystone TD. Gestion de Placements Greystone TD représente Greystone Managed Investments Inc., une filiale en propriété exclusive de Greystone Capital Management Inc. Toutes les entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

