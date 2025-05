Le nouveau fonds iCapital donne accès à un portefeuille d'actifs directs liés aux infrastructures privées

TORONTO, 7 mai 2025 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui une nouvelle façon pour les investisseurs d'accéder aux investissements en infrastructures privées mondiales. Les investisseurs qualifiés canadiens admissibles auront maintenant accès à la stratégie d'infrastructures de GPTD offerte aux investisseurs institutionnels, soit le Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. (le « Fonds institutionnel »), grâce à une collaboration avec iCapital Network Canada Ltd. (« iCapital Canada »), une plateforme de technologie financière mondiale qui favorise l'accès aux placements alternatifs pour les secteurs de la gestion de patrimoine et de la gestion d'actifs. Le fonds TD Greystone Infrastructure iCapital Canada Access Fund (le « Fonds Access »), géré par iCapital Canada, investit la quasi-totalité de son actif dans le Fonds institutionnel de GPTD et est offert aux investisseurs qualifiés admissibles du Canada.

Les infrastructures privées représentent une part croissante des portefeuilles institutionnels et à valeur nette élevée qui peuvent offrir des avantages en matière de diversification, des rendements supérieurs, une volatilité inférieure et une protection contre l'inflation. Le Fonds institutionnel de GPTD compte une feuille de route de plus de 10 ans et a un portefeuille d'actifs d'infrastructures privées comptant plus de 500 projets dans sept pays. Le Fonds institutionnel investit dans des infrastructures qui fournissent des services essentiels à l'économie et peuvent offrir aux investisseurs qualifiés de la stabilité et de la croissance en période d'incertitude et à long terme.

« En cette période d'incertitude mondiale, nous sommes heureux de collaborer avec iCapital pour donner accès à notre portefeuille institutionnel d'actifs d'infrastructures aux investisseurs qualifiés canadiens admissibles et au marché dirigé par les conseillers. Nous gérons le Fonds institutionnel depuis plus de 10 ans et nous avons bâti un portefeuille de grande qualité d'actifs d'infrastructures privées qui peut offrir une protection contre l'inflation, des revenus contractuels à long terme et une diversification, au profit des portefeuilles clients. Nous croyons que cette structure permet aux investisseurs particuliers d'investir aux côtés d'institutions dans le même portefeuille d'infrastructures sous-jacent, les mêmes actifs », explique Jeffrey Mouland, directeur général et chef, Investissements en infrastructures mondiales, GPTD.

« Nous sommes ravis de collaborer avec GPTD pour offrir aux investisseurs qualifiés canadiens admissibles un accès simple et transparent aux placements alternatifs », a déclaré Tom Johnston, directeur général et chef des solutions pour les clients chez iCapital Canada. « Cette collaboration renforce la position d'iCapital en tant que partenaire technologique de confiance pour offrir une expérience d'investissement numérique complète aux principaux conseillers en gestion de patrimoine et gestionnaires d'actifs du Canada. »

L'équipe Investissements en infrastructures de GPTD adopte une approche pratique pour offrir un portefeuille d'infrastructures en exploitation, avec des revenus à long terme et une protection contre l'inflation potentiels. L'équipe possède une vaste expérience des infrastructures privées et gère activement le portefeuille pour ce qui est de la supervision des activités de développement, de construction et d'approvisionnement, de la représentation au sein du conseil d'administration et du financement. Le Fonds Access donne accès au Fonds institutionnel, qui offre une diversification à l'échelle de chacun de ces projets et crée, à notre avis, une répartition intéressante dans la catégorie d'actifs des infrastructures pour les portefeuilles de placement.

Le Fonds d'infrastructures Greystone TD comprend le Fonds d'infrastructures (maître mondial) Greystone TD, SCSp, le Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c., le Fonds d'infrastructures (Canada) Greystone TD, s.e.c. II, le Fonds d'infrastructures Greystone TD (nourricier Îles Caïmans), s.e.c., et le Fonds d'infrastructures Greystone TD (nourricier Luxembourg), SCSp. Chacun des fonds nourriciers agit à titre de fonds nourricier dans une structure de fonds maître/fonds nourricier et investit la totalité ou la quasi-totalité de ses actifs dans le Fonds d'infrastructures (maître mondial) Greystone TD, SCSp. Le prix du fonds maître est établi mensuellement en dollars américains et comprend son fonds de roulement ainsi que la valeur actuelle en dollars américains de la plus récente évaluation des placements sous-jacents. L'évaluation des placements détenus dans le fonds maître est réalisée sur une base trimestrielle dans la devise du placement. Des évaluations intermédiaires peuvent être réalisées dans le cas de situations particulières. À chaque période de fixation du prix mensuelle, l'évaluation des placements est convertie en dollars américains au taux en vigueur à la date d'établissement du prix. Le 1er février 2024, le fonds maître est passé des îles Caïmans au Luxembourg. Le rendement historique antérieur reflète le rendement du Fonds d'infrastructures (maître mondial) Greystone TD, s.e.c. Par la suite, le rendement reflète celui du Fonds d'infrastructures (maître mondial) Greystone TD, SCSp. Le prix des fonds nourriciers est établi mensuellement en dollars américains et comprend leur fonds de roulement ainsi que la valeur mise à jour chaque mois des parts détenues dans le fonds maître. La valeur du placement des fonds nourriciers dans le fonds maître est déterminée en fonction du prix mis à jour chaque mois du fonds maître.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent 496 milliards de dollars en actifs. Statistiques globales gérées au 31 mars 2025 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Les deux entités sont des sociétés affiliées et des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

À propos d'iCapital

iCapital dynamise le marché mondial des placements alternatifs en offrant une gamme complète d'outils, des solutions d'entreprise de bout en bout, ainsi que des capacités de gestion et de distribution des données et un système d'exploitation innovant. iCapital est le partenaire technologique de confiance des conseillers, des gestionnaires de patrimoine, des gestionnaires d'actifs, et d'autres participants de cet écosystème, offrant un accès, une technologie et des ressources éducatives incomparables pour incorporer les actifs alternatifs dans les stratégies de base des portefeuilles de leurs clients. Au 28 février 2025, iCapital affichait un volume d'activités de 880 milliards de dollars américains à l'échelle mondiale sur sa plateforme.

