TORONTO, le 20 déc. 2024 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD ») a annoncé aujourd'hui les distributions annuelles réinvesties définitives pour 2024 de certains Fonds négociés en bourse TD (les « FNB TD »), indiqués ci-dessous. Ces distributions annuelles réinvesties représentent généralement les gains en capital réalisés dans les FNB TD. Les distributions en espèces pour décembre 2024 seront versées et déclarées séparément.

Les porteurs de parts inscrits aux registres en date du 31 décembre 2024 recevront en fin d'année une distribution théorique reflétant les gains en capital réalisés dans les FNB TD pour l'année d'imposition 2024. Une distribution théorique a lieu quand les parts d'une distribution réinvestie sont immédiatement combinées à celles détenues avant la distribution. Ainsi, le nombre de parts détenues après la distribution demeure le même.

Les montants imposables des distributions réinvesties et des distributions en espèces pour 2024, y compris les caractéristiques fiscales des distributions, seront communiqués aux courtiers par l'intermédiaire des Services de dépôt et de compensation CDS dans les 60 premiers jours de 2025.

Voici les renseignements relatifs aux distributions réinvesties par part :

Nom du fonds Symbole

du fonds Distributions

annuelles

réinvesties

définitives ($) Portefeuille FNB équilibré TD TBAL 0,11446 FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD TBCE - FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBCF - FNB d'obligations de qualité supérieure à échéance cible 2027 TD TBCG 0,00508 FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD TBNK - FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2025 TD TBUE.U 0,02146 FNB d'obligations américaines de qualité supérieure à échéance cible 2026 TD TBUF.U 0,08291 FNB d'obligations fédérales canadiennes à long terme TD TCLB - FNB canadien à faible volatilité Q TD TCLV - Portefeuille FNB prudent TD TCON - FNB d'obligations échelonnées de sociétés à court terme sélect TD TCSB - FNB de gestion de la trésorerie TD TCSH - FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD TDB - FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD TDOC 0,22558 FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD - Parts en $ US TDOC.U 0,12710 FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD TEC - FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD - Parts en $ US TEC.U - FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD TECI - FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD TECX - FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD TGED 1,56612 FNB à gestion active de dividendes bonifiés mondiaux TD - Parts en $ US TGED.U 0,81125 FNB à gestion active de revenu mondial TD TGFI - FNB à gestion active de croissance d'actions mondiales TD TGGR - FNB à gestion active d'actions immobilières mondiales TD TGRE - Portefeuille FNB de croissance TD TGRO 0,22168 FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD THE 0,07475 FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD THU - FNB international à faible volatilité Q TD TILV 0,12800 FNB à gestion active d'actions d'infrastructures mondiales TD TINF - FNB indiciel d'actions internationales TD TPE - FNB à gestion active d'actions privilégiées TD TPRF - FNB indiciel d'actions américaines TD TPU 0,29623 FNB indiciel d'actions américaines TD - Parts en $ US TPU.U 0,14759 FNB de dividendes canadiens Q TD TQCD 0,52526 FNB de dividendes mondiaux Q TD TQGD 0,81940 FNB d'actions américaines à petite et moyenne capitalisation Q TD TQSM 0,59600 FNB indiciel d'actions canadiennes TD TTP 0,16014 FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD TUED 2,80680 FNB à gestion active de dividendes bonifiés américains TD - Parts en $ US TUED.U 1,32429 FNB à gestion active couvert en dollars canadiens de dividendes bonifiés américains TD TUEX 1,88954 FNB à gestion active d'obligations américaines à haut rendement TD TUHY - FNB d'obligations du Trésor américain à long terme TD TULB - FNB américain à faible volatilité Q TD TULV - FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD TUSB - FNB d'obligations échelonnées de sociétés américaines à court terme sélect TD - Parts en $ US TUSB.U -

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez TDAssetManagement.com.

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

Le FNB indiciel de dividendes de banques canadiennes TD, le FNB indiciel d'obligations totales canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions canadiennes TD, le FNB indiciel d'actions américaines TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions américaines TD, le FNB indiciel d'actions internationales TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens d'actions internationales TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des soins de santé TD, le FNB indiciel de chefs de file mondiaux des technologies TD, le FNB indiciel couvert en dollars canadiens de chefs de file mondiaux des technologies TD et le FNB indiciel d'innovateurs de technologie mondiale TD (les « FNB TD ») ne sont pas parrainés, promus, vendus ni soutenus d'aucune façon par Solactive AG, qui, par ailleurs, n'offre aucune garantie ou assurance, expresse ou implicite, quant aux résultats de l'utilisation des indices (telle que décrite ci-dessous), des marques de commerce des indices ou des cours des indices, en tout temps ou à tout autre égard. L'indice Solactive Canadian Bank Dividend (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Canadian Select Universe Bond, l'indice Solactive Canada Broad Market (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive US Large Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive GBS Developed Markets ex North America Large & Mid Cap Hedged to CAD (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Healthcare Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders (rendement global net, $ CA), l'indice Solactive Global Technology Leaders Hedged to CAD (rendement global net, $ CA) et l'indice Solactive Global Technology Innovators (rendement global net, $ CA) (les « indices ») sont calculés et publiés par Solactive AG. Solactive AG prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer que les indices sont calculés correctement. Peu importe ses obligations envers l'émetteur, Solactive AG n'a aucune obligation de souligner les erreurs dans les indices aux tiers, y compris notamment les investisseurs ou les intermédiaires financiers des FNB TD. Ni la publication d'indices par Solactive AG ni la concession de licences à l'égard d'indices ou de toute marque de commerce associée à des indices aux fins d'utilisation relativement aux FNB TD ne constitue une recommandation par Solactive AG d'investir des fonds dans les FNB TD, et ne représente d'aucune façon une assurance ou une opinion de Solactive AG à l'égard de tout placement dans les FNB TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

Le Groupe Banque TD désigne La Banque Toronto-Dominion et ses sociétés affiliées qui offrent des produits et services de dépôt, de placement, de prêt, de valeurs mobilières, de fiducie, d'assurance et autres.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

