TORONTO, le 26 juin 2024 /CNW/ - Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), le gestionnaire des fonds négociés en bourse TD (« FNB »), a annoncé aujourd'hui l'évaluation définitive des FNB en dissolution qui sont dissous aujourd'hui.

Comme annoncé le 11 avril 2024, les FNB en dissolution ci-dessous ont été volontairement radiés de la cote de la Bourse de Toronto à la fermeture des marchés le 21 juin 2024 et leur dissolution prendra effet à la fermeture des bureaux aujourd'hui. La valeur liquidative définitive par part des FNB en dissolution se présente comme suit :

Nom du fonds Symbole

du fonds Valeur liquidative

définitive par part Ventilation de la valeur liquidative définitive par part Revenu par part Gain en capital par part Capital par part FNB générateur de revenu TD TPAY 21,16395$ - $ - 21,16395$ FNB indiciel d'actions canadiennes ESG Morningstar TD TMEC 18,81594$ 0,33278 $ - 18,48316$ FNB indiciel d'actions américaines ESG Morningstar TD TMEU 22,91722$ 0,07569 $ - 22,84153$ FNB indiciel d'actions internationales ESG Morningstar TD TMEI 17,25858$ 0,23330 $ - 17,02528$ FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD TMCC 9,26139$ - $ - 9,26139$ FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD TMUC 8,35247$ - $ - 8,35247$

L'actif net des FNB en dissolution sera distribué aujourd'hui au prorata entre les porteurs de parts restants. Les porteurs de parts n'ont aucune mesure à prendre pour recevoir ce versement final.

Pour en savoir plus sur les FNB TD, visitez TDAssetManagement.com .

Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus et l'aperçu du FNB avant d'investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement.

L'indice MorningstarMD Canada Sustainability ExtendedSM, l'indice MorningstarMD Developed Markets ex-North America Sustainability ExtendedSM, l'indice MorningstarMD US Sustainability Extended SM, l'indice MorningstarMD Canada Corporate Bond SustainabilityMC et l'indice MorningstarMD US Corporate Bond SustainabilityMC sont des marques de service de Morningstar dont l'utilisation a été concédée sous licence à GPTD. Le FNB indiciel d'actions canadiennes ESG Morningstar TD, le FNB indiciel d'actions internationales ESG Morningstar TD, le FNB indiciel d'actions américaines ESG Morningstar TD, le FNB indiciel d'obligations de sociétés canadiennes ESG Morningstar TD et le FNB indiciel d'obligations de sociétés américaines ESG Morningstar TD (les « FNB ESG TD ») ne sont pas commandités ni approuvés, vendus ou promus par Morningstar. Morningstar ne fait aucune déclaration concernant la pertinence d'investir dans les FNB ESG TD.

Les FNB TD sont gérés par Gestion de Placements TD Inc., une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

MD 2024 Morningstar est une marque de commerce déposée de Morningstar Research Inc. Tous droits réservés.

MD Le logo TD et les autres marques de commerce TD sont la propriété de La Banque Toronto-Dominion ou de ses filiales.

À propos de Gestion de Placements TD Inc.

Gestion de Placements TD Inc. (« GPTD »), un membre du Groupe Banque TD, est une société de gestion de placements nord-américaine. GPTD offre ses solutions de placement à des entreprises, des caisses de retraite, des fonds de dotation, des fondations et des investisseurs individuels. GPTD gère des actifs pour le compte de près de deux millions de particuliers et offre une gamme très diversifiée de solutions de placement incluant des fonds communs de placement, des portefeuilles gérés par des professionnels et des fonds constitués en société. Les entités de gestion de placements de la TD gèrent un actif de 454 milliards de dollars. Statistiques globales gérées au 31 mars 2024 par GPTD et Epoch Investment Partners, Inc. GPTD exerce ses activités au Canada et Epoch Investment Partners, Inc., aux États-Unis. Ces deux entités sont des filiales en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion.

