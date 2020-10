En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

Les Pension Bridge Institutional Asset Management Awards évaluent tant des facteurs quantitatifs que qualitatifs pour déterminer le lauréat

TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui que la stratégie des titres à revenu fixe stratégiques de Manuvie a récemment reçu le prix de la stratégie des titres à revenu fixe mondiaux gérés activement de l'année (Active Global Fixed Income Strategy of the year) décerné par Pension Bridge Institutional Asset Management Awards. La stratégie a été évaluée en fonction des rendements actifs en dollars américains obtenus sur 1 an, 3 ans et 5 ans par rapport à ceux de la référence la plus pertinente. Lorsqu'elle a été comparée au groupe de comparaison pour les titres à revenu fixe mondiaux gérés activement de clients institutionnels, la stratégie des titres à revenu fixe stratégiques de Manuvie s'est classée dans le premier quartile pour la période de 1 an ainsi que dans le deuxième quartile pour les périodes de 3 et de 5 ans.1

Parmi les critères également évalués pour le prix, notons le nombre de mandats obtenus sur une période de 12 mois, l'actif sous gestion, la cohérence du style de placement, l'intégration et l'analyse de facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) dans le portefeuille ainsi que la qualité du service à la clientèle.

« Je voudrais remercier Pension Bridge Institutional Asset Management Awards de nous avoir décerné un prix pour le rendement de notre stratégie des titres à revenu fixe stratégiques phare et pour avoir permis à notre équipe de démontrer la transparence de son processus de placement », a déclaré Christopher P. Conkey, CFA, chef mondial, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie. « Du point de vue de l'entreprise, nous croyons qu'il faut aider nos clients en leur faisant bénéficier d'un échange de connaissances, en facilitant une compréhension approfondie de leurs mandats et en leur donnant un aperçu de l'évolution générale du secteur des marchés financiers et de la gestion d'actifs. »

La stratégie des titres à revenu fixe stratégiques de Gestion de placements Manuvie vise à obtenir un rendement concurrentiel rajusté en fonction du risque au moyen de placements dans les marchés des titres à revenu fixe mondiaux. La stratégie est gérée par Daniel S. Janis III, gestionnaire de portefeuille principal et chef des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux, par Thomas C. Goggins et Kisoo Park, gestionnaires de portefeuille principaux, et par Christopher M. Chapman, CFA, gestionnaire de portefeuille. L'équipe utilise principalement la rotation des secteurs, la sélection de titres et les placements opportuns en devises pour ajouter de la valeur, et elle croit en un processus de placement fondamental géré en fonction du risque qui permet de repérer des occasions partout dans le monde et de gérer les risques liés aux taux d'intérêt, au crédit, aux devises et à l'illiquidité. Collectivement, l'équipe de gestion de portefeuille totalise environ 31 années d'expérience dans le secteur des placements et gère plus de 35 milliards de dollars américains d'actifs pour le compte d'investisseurs institutionnels et de particuliers.

« C'est un honneur pour notre équipe de recevoir un prix de Pension Bridge pour notre approche philosophique en matière de gestion du risque et notre engagement envers notre processus de placement à long terme. Nous croyons qu'il existe encore des occasions d'ajouter de la valeur aux portefeuilles de nos clients au moyen de titres à revenu fixe malgré les défis posés par les taux actuels et la volatilité attendue engendrée par les événements », a ajouté M. Janis.

###

____________________________ 1 Univers multisectoriel mondial et sans restriction mondiale d'eVestment en date du 30 juin 2020

Démarche et critères d'évaluation

La première étape a consisté à établir des tableaux de classement des candidats uniquement en fonction des éléments quantitatifs. Ces tableaux de classement ont permis de dresser une liste des candidats sélectionnés pour chaque catégorie, qui sont passés à la deuxième étape de l'évaluation dans le cadre de laquelle un panel de juges indépendants et impartiaux composé d'investisseurs et de consultants institutionnels s'est tout d'abord assuré que les données étaient exactes puis a utilisé ses connaissances et les éléments qualitatifs du processus de candidature pour décider des gagnants par catégorie. Toutes les données requises sont antérieures à juin 2020.

Composition no 1 de la catégorie pour le rendement du fonds : titres à revenu fixe, actions, fonds de couverture et autres

Éléments quantitatifs

> Rendement actif sur 1 an par rapport à celui de la référence la plus pertinente (20 % du résultat global) clos en juin 2020

> Rendement actif sur 3 ans par rapport à celui de la référence la plus pertinente (10 % du résultat global) clos en juin 2020

> Rendement actif sur 5 ans par rapport à celui de la référence la plus pertinente (10 % du résultat global) clos en juin 2020

> Croissance de l'actif sous gestion nette en chiffres absolus sur une période de 12 mois (actif sous gestion en dollars américains) (10 % du résultat global) close juin 2020

> Croissance de l'actif sous gestion nette en pourcentage sur une période de 12 mois (actif sous gestion en dollars américains) (10 % du résultat global) close en juin 2020

> Nombre de mandats de clients institutionnels obtenus sur une période de 12 mois (10 % du résultat global) close en juin 2020

Éléments qualitatifs

Les éléments à prendre en compte sont les facteurs ESG et l'innovation, la rotation du personnel clé, l'utilisation de documents de commercialisation et de vente, etc. (30 % du résultat global)

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons plus d'un siècle d'expérience en gestion financière ainsi que l'ensemble des ressources de notre société mère au service de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite de partout dans le monde. Notre société, dont le siège social est à Toronto, possède des compétences de premier plan dans les marchés des sociétés ouvertes et fermées, qui sont renforcées par des investissements répartis dans 17 pays et territoires. Nous étendons ces compétences en offrant accès à un réseau de gestionnaires d'actifs non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à effectuer des investissements responsables dans l'ensemble de nos entreprises. Nous élaborons des cadres de travail mondiaux novateurs en matière d'investissements durables, collaborons avec les sociétés dont les titres font partie de nos portefeuilles et veillons à maintenir des normes de gestion élevées à l'égard des actifs que nous détenons et exploitons, de même que nous encourageons la santé financière par l'intermédiaire de nos régimes de retraite dans les milieux de travail. Aujourd'hui, les promoteurs de régimes du monde entier se fient à notre savoir-faire en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à faire des prévisions et à épargner en vue de profiter d'une retraite confortable.

Au 30 juin 2020, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 900 milliards de dollars canadiens (660 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le gpmanuvie.ca.

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Brooke Tucker-Reid, Gestion de placements Manuvie, Canada, 647 528-9601, [email protected]; Elizabeth Bartlett, Gestion de placements Manuvie, États-Unis et Europe, 857 210-2286, [email protected]; Carl Wong, Gestion de placements Manuvie, Asie, 852 2510-3180, [email protected]

Liens connexes

https://www.manulifeim.com/