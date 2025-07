BOSTON et TORONTO, le 8 juill. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie (GPM) a annoncé la clôture finale du fonds Manulife Co-Investment Partners III, L.P. et des engagements stratégiques connexes, ce qui lui a permis de recueillir 1,1 milliard de dollars, bien au-delà de son objectif de 750 millions de dollars et dépassant de plus de 300 millions de dollars le fonds antérieur, datant de 2021.

L'atteinte de ce jalon témoigne du succès persistant de la stratégie de coinvestissement de GPM, qui s'appuie sur sa plateforme de fonds primaires de longue date et sur ses relations étroites avec un réseau mondial de plus de 200 promoteurs partenaires. La stratégie est conçue pour fournir aux investisseurs institutionnels un accès direct à des possibilités de capital-investissement de haute qualité dans des entreprises du marché intermédiaire, provenant des relations avec les commandités de la société et souscrites par une équipe de placement chevronnée, ayant une approche disciplinée et sélective.

Le fonds a attiré une base mondiale et diversifiée d'investisseurs, comprenant des caisses de retraite publiques et d'entreprise, des compagnies d'assurance, des gestionnaires d'actifs, des institutions financières et des gestionnaires de patrimoine. Le fonds général de Manuvie a également pris un engagement en capital dans le fonds, renforçant ainsi son alignement stratégique avec les investisseurs.

« Nous sommes ravis de la réussite de la mobilisation de capitaux de notre troisième instrument de coinvestissement et de l'augmentation significative des engagements de notre fonds prédécesseur, a déclaré Vipon Ghai, chef mondial, Actions de sociétés fermées et Titres de créance privés, Gestion de placements Manuvie. Nous apprécions sincèrement le soutien de nos investisseurs, anciens ou nouveaux, dont la confiance et le partenariat ont été essentiels à la réalisation de cet exploit. »

« Cette levée de capitaux témoigne de la cohérence de notre stratégie, de la compétence de notre équipe chevronnée et de la solidité du réseau de promoteurs aux côtés desquels nous investissons, a déclaré Scott Garfield, directeur général principal et chef des actions de sociétés privées en Amérique du Nord, Gestion de placements Manuvie. Nous sommes ravis de continuer à offrir à nos investisseurs un accès à des occasions diversifiées de placements privés. »

La plateforme des actions de sociétés fermées et des titres de créance de GPM gère actuellement plus de 28 milliards de dollars d'actifs1 sous forme de fonds primaires, de coinvestissements, de fonds du marché secondaire et de titres de créance de premier et de second rang, dans le cadre de sa plateforme élargie de marchés privés, qui comprend également les infrastructures, l'immobilier, les terrains forestiers et l'agriculture.

1. L'actif géré comprend le capital provisionné et des engagements non provisionnés de 9,1 milliards de dollars. L'ensemble de l'actif géré est calculé selon la juste valeur en dollars américains au 31 mars 2025. Les données comprennent l'actif géré par Gestion de placements Manuvie et ses sociétés affiliées pour les fonds généraux canadien et américain de Manuvie et pour certains investisseurs externes. Les services de conseil en placement aux investisseurs tiers et à certains investisseurs affiliés sont offerts par l'entremise de Manulife Investment Management Private Markets (US) LLC (MP GPM, États-Unis).

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.manulifeim.com/fr.

Communications avec les médias :

Elizabeth Bartlett

Gestion de placements Manuvie

[email protected]

SOURCE Gestion de placements Manuvie