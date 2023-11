TORONTO, le 10 nov. 2023 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui qu'elle a été récompensée, pour la 11e année consécutive, dans le cadre de la cérémonie de remise de prix Lipper 2023 du LSEG, remportant un prix pour un fonds, un FNB et un groupe de FNB dans les catégories suivantes :

« Nous sommes ravis d'être cette année le lauréat des prix LSEG Lipper. Je salue le travail des équipes des placements pour ce succès important et pour avoir misé, dans leurs catégories respectives, sur la résilience et le rendement ajusté au risque, a déclaré Leo Zerilli, chef, Gestion de placements Manuvie, Canada. Ces prix confortent notre approche consistant à associer les meilleurs gestionnaires aux portefeuilles des investisseurs. »

Les prix sont décernés d'après la méthode éprouvée exclusive Lipper du LSEG et le choix des lauréats est fondé sur des critères objectifs et quantitatifs, soit le classement Lipper, établi selon la constance des rendements. On rend hommage également aux fonds individuels sur des périodes de trois, cinq et dix ans ainsi qu'aux familles de fonds qui jouissent d'une note moyenne élevée sur trois ans.

Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Gestion de placements Manuvie, Canada, a ajouté : « Le rendement à long terme démontré est peut-être la caractéristique la plus importante des portefeuilles résilients. Le contexte actuel des marchés présente un grand nombre d'inconnues. Néanmoins, les fonds primés ont surpassé leurs pairs. »

Pour plus de renseignements sur le rendement détaillé de ces fonds ainsi que les avis juridiques les concernant, rendez-vous à la page des prix Lipper.

Les prix LSEG Lipper, décernés chaque année, honorent les fonds et les sociétés de gestion de fonds qui ont su obtenir systématiquement d'excellents rendements ajustés au risque par rapport à ceux de leurs pairs. Les lauréats des prix Lipper du LSEG sont choisis en fonction du classement Lipper établi selon la constance des rendements, un indicateur objectif et quantitatif qui mesure le rendement ajusté au risque sur 36, 60 et 120 mois. Le fonds qui domine le classement Lipper pour la constance du rendement (taux de rendement effectif) dans chaque catégorie évaluée remporte le prix Lipper du LSEG. Pour en savoir plus, visitez le site lipperfundawards.com. Lipper déploie des efforts raisonnables pour assurer l'exactitude et la fiabilité des données utilisées pour déterminer les lauréats des prix, mais ne peut en garantir l'exactitude.

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement et des fonds négociés en bourse (FNB). Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Les taux de rendement indiqués sont les rendements composés annuels totaux historiques après déduction des frais et des charges payables par le fonds (exception faite des données d'au plus un an, qui sont des rendements totaux simples). Ils tiennent compte des variations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions. Ils ne tiennent pas compte des frais de souscription, de rachat ou de placement ou des autres frais accessoires, ni de l'impôt sur le revenu à payer par tout porteur de titres, lesquels peuvent réduire le rendement. Les fonds communs de placement et les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Règle générale, vous devrez payer des frais de courtage à votre courtier pour l'achat ou la vente de parts de FNB sur des bourses canadiennes reconnues. Si les parts d'un fonds de placement sont négociées par l'entremise de ces bourses canadiennes, il se peut que les investisseurs payent plus que la valeur liquidative courante pour l'achat de parts du FNB et reçoivent moins que celle-ci lors de leur vente.

Les Fonds Manuvie et les Catégories de société Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

La Catégorie équilibrée fondamentale Manuvie - série FT6 a remporté le prix Lipper 2023 dans la catégorie des fonds équilibrés d'actions canadiennes, qui compte 45 fonds, pour la période de dix ans close le 31 juillet 2023. Le rendement du fonds pour la période close le 31 octobre 2023 s'établit comme suit : 6,24 % (sur un an), 8,40 % (sur trois ans), 8,49 % (sur cinq ans), 7,76 % (sur dix ans) et 8,25 % (depuis sa création le 9 août 2012). Les notes Lipper Leader du fonds pour la même période sont les suivantes : s.o. (sur un an), 5 (sur trois ans, parmi 355 fonds), 5 (sur cinq ans, parmi 308 fonds) et 5 (sur dix ans, parmi 209 fonds).

Le FNB indiciel multifactoriel international des marchés développés Manuvie - parts couvertes a remporté le prix Lipper 2023 dans la catégorie des FNB d'actions internationales, qui compte 23 fonds, pour la période de cinq ans close le 31 juillet 2023. Le rendement du fonds pour la période close le 31 octobre 2023 s'établit comme suit : 14,24 % (sur un an), 12,98 % (sur trois ans), 7,33 % (sur cinq ans), et 6,04 % (depuis sa création le 10 avril 2017). Les notes Lipper Leader du fonds pour la même période sont les suivantes : s.o. (sur un an), 5 (sur trois ans, parmi 676 fonds) et 5 (sur cinq ans, parmi 578 fonds).

Le FNB indiciel multifactoriel canadien à grande capitalisation Manuvie (MCLC) a obtenu le prix Lipper 2023 de Refinitiv décerné au meilleur groupe de FNB canadiens au cours des trois dernières années dans la catégorie actions. Le rendement du fonds pour la période close le 31 octobre 2023 s'établit comme suit : 1,26 % (sur un an); 13,41 % (sur trois ans); 8,48 % (sur cinq ans) et 6,24 % (depuis sa création le 10 avril 2017).

Le FNB indiciel multifactoriel des marchés émergents Manuvie (MEME.B) a obtenu le prix Lipper 2023 de Refinitiv décerné au meilleur groupe de FNB canadiens au cours des trois dernières années dans la catégorie actions. Le rendement du fonds pour la période close le 31 octobre 2023 s'établit comme suit : 13,20 % (sur un an); 1,07 % (sur trois ans) et 2,00 % (depuis sa création le 4 décembre 2018).

Le FNB indiciel multifactoriel américain à grande capitalisation Manuvie (MULC) a obtenu le prix Lipper 2023 de Refinitiv décerné au meilleur groupe de FNB canadiens au cours des trois dernières années dans la catégorie actions. Le rendement du fonds pour la période close le 31 octobre 2023 s'établit comme suit : 4,99 % (sur un an); 8,25 % (sur trois ans); 8,18 % (sur cinq ans) et 8,40 % (depuis sa création le 17 avril 2017).

Le FNB indiciel multifactoriel américain à petite capitalisation Manuvie (MUSC.B) a obtenu le prix Lipper 2023 de Refinitiv décerné au meilleur groupe de FNB canadiens au cours des trois dernières années dans la catégorie actions. Le rendement du fonds pour la période close le 31 octobre 2023 s'établit comme suit : -0,79 % (sur un an); 8,68 % (sur trois ans); 5,44 % (sur cinq ans) et 5,04 % (depuis sa création le 27 novembre 2017).

Le FNB indiciel multifactoriel américain à moyenne capitalisation Manuvie (MUMC) a obtenu le prix Lipper 2023 de Refinitiv décerné au meilleur groupe de FNB canadiens au cours des trois dernières années dans la catégorie actions. Le rendement du fonds pour la période close le 31 octobre 2023 s'établit comme suit : -3,35 % (sur un an); 5,43 % (sur trois ans); 5,57 % (sur cinq ans) et 5,38 % (depuis sa création le 10 avril 2017).

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

