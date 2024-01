Un rapport d'étape présente les engagements de l'entreprise à l'égard d'un avenir respectueux de la nature

TORONTO, le 18 janv. 2024 /CNW/ - Gestion des placements Manuvie (GPM) a publié son premier document d'information sur les terrains forestiers et les terres agricoles, conformément aux recommandations du Groupe de travail sur l'information financière relative à la nature (GIFN). En tant que partisan précoce du GIFN, GPM sera l'un des premiers gestionnaires d'actifs à publier sa declaration alignée au GIFN. En tant que plus grand gestionnaire de capital naturel au monde, GPM a accordé la priorité à la publication de ce rapport, qui décrit son approche responsable de la gérance des actifs forestiers et agricoles1 GMP supervise environ 5,5 millions d'acres de terres forestières aux États-Unis, au Canada, en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Brésil et au Chili, et gère environ 400 000 acres de terres agricoles de première qualité dans les principales régions agricoles des États-Unis, du Canada, du Chili et de l'Australie. Ces actifs totalisent plus de 15 milliards de dollars au 30 juin 2023, dans le cadre des stratégies de marchés privés intégrales de GPM.

« Bien que le GIFN soit une initiative récente, nous maintenons un engagement en matière de gérance responsable des terrains forestiers et des terres agricoles depuis plus de 30 ans, a déclaré Brian Kernohan, chef du développement durable, Marchés privés, Gestion des placements Manuvie. Notre première divulgation d'information financière relative à la nature conforme au GIFN marque une étape importante et témoigne de notre quête permanente d'excellence opérationnelle responsable et de transparence dans la communication d'information, ainsi que de notre engagement à l'égard de la nature et de notre appui du cadre du GIFN. »

Le GIFN a été mis sur pied afin d'insuffler un vent de changement dans la culture des sociétés et institutions financières et dans les mesures qu'elles prennent, par la gestion des risques et la publication de rapports des entreprises en ce qui concerne l'évaluation et la divulgation d'information relative à la nature. Le GIFN recommande la divulgation de 14 éléments d'information liée à la gérance, à la stratégie, à la gestion des risques et des répercussions, ainsi qu'aux mesures et aux cibles. Elle vise ainsi à encourager les sociétés à fournir aux investisseurs et autres fournisseurs de capitaux des renseignements clairs, comparables et cohérents. GPM a appuyé la mise en place du GIFN depuis ses tout débuts et a favorisé la publication de ses recommandations finales et de son cadre de production de rapports en septembre 2023.

« Les interdépendances, les répercussions, les possibilités et les risques liés à la nature sont soigneusement pris en considération dans l'ensemble de nos activités, depuis les étapes initiales de la diligence raisonnable en matière de placement jusqu'à la gestion opérationnelle. Nous croyons qu'il est de notre responsabilité d'assurer un bon rendement à long terme des actifs de capital naturel, a déclaré Thomas Sarno, chef mondial, Placements dans le secteur forestier, Gestion des placements Manuvie. Nous nous efforçons d'évaluer et de gérer de façon proactive les risques et les possibilités liés à la nature, afin d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs et à constituer des portefeuilles résilients. »

« La nature joue un rôle essentiel dans la réussite future de nos entreprises, de l'économie et de la société, a ajouté Oliver S. Williams IV, chef mondial, Placements dans le secteur agricole, Gestion de placements Manuvie. La conformité aux exigences générales et aux recommandations de divulgation du GIFN, en fonction des données et des renseignements actuellement disponibles, est une étape importante de notre parcours dans la réalisation des priorités clés de notre programme de développement durable soutenant les mesures d'atténuation des changements climatiques et les résultats favorables à la biodiversité et à la nature. »

Voici quelques-uns des faits saillants du rapport :

La notion d'importance relative dans le processus de placement En ce qui concerne les terrains forestiers et les terres agricoles, l'approche en matière de gérance de GPM met l'accent sur le climat, la nature et les gens tout au long du cycle de vie d'un placement. Depuis 2021, la société utilise un processus exclusif : sa trousse d'outils de durabilité. Celle-ci a été mise au point en interne par ses équipes de durabilité, d'acquisitions et d'opérations pour cerner, évaluer et noter les aspects environnementaux, sociaux et de gouvernance de chaque opération. De concert avec la politique relative à la déforestation, les principes relatifs au carbone et la boîte à outils carbone (utilisée en particulier pour l'évaluation des projets de carbone forestier), cette approche est conçue pour prendre systématiquement en compte toutes les considérations d'importance relative associées à la durabilité.

L'importance relative dans les opérations GPM estime que l'accréditation de durabilité par des tiers indépendants est un mécanisme exhaustif permettant de démontrer de manière crédible la gestion durable des actifs et, surtout, qu'elle fournit une garantie indépendante aux parties prenantes. Au 31 décembre 2022, toutes les forêts gérées par GPM étaient certifiées par la Sustainable Forestry Initiative ® (SFI) ou le Forest Stewardship Council ® (FSC) 2 . En ce qui concerne l'agriculture, tous ses investissements dans des terres agricoles aux États-Unis ont été certifiés en juin 2022 par une tierce partie selon la norme Leading Harvest Farmland Management Standard 3 , et d'autres investissements agricoles ont été intégrés à des programmes pilotes Leading Harvest en Australie et au Canada . Certains actifs ont été certifiés au cas par cas selon d'autres normes agricoles. Dans l'ensemble, 223 des 245 propriétés (91 %, soit environ 80 % de notre actif agricole géré) composant notre portefeuille mondial de placements agricoles ont fait l'objet d'une ou de plusieurs accréditations par des tiers.

Prise en compte des horizons temporels La réflexion à long terme est essentielle à la gestion des placements dans les terrains forestiers et les terres agricoles, et l'expérience de GPM dans l'exploitation de ces actifs au cours des 30 dernières années a façonné et affiné sa capacité à les gérer de façon durable sur une longue période. Les modèles financiers et les plans de gestion des actifs de GPM comprennent des prévisions portant sur 50 ans pour les terrains forestiers, ou de 10 à 30 ans pour les terres agricoles, selon le type d'actif.



