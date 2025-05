TORONTO, le 21 mai 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui le lancement de quatre nouvelles séries FNB. Les titres des nouvelles séries FNB donnent accès au Fonds d'actions fondamental Manuvie, à la Catégorie d'actions canadiennes Manuvie, au Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie et au Fonds de revenu de dividendes Manuvie (les « Fonds Manuvie »). Les Fonds Manuvie ont clôturé leur premier appel public de titres de séries FNB, qui commenceront à être négociés à la Bourse de Toronto à compter d'aujourd'hui.

« Nous lançons d'autres séries FNB afin d'offrir encore plus de choix aux conseillers grâce à la souplesse et à la liquidité intrajournalière des séries FNB », a déclaré Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada, Gestion de placements Manuvie. « Nous sommes ravis d'apporter ces stratégies de placement de nos équipes de placement chevronnées dans une structure de FNB afin d'aider les conseillers à personnaliser les portefeuilles avec des solutions à gestion active qui correspondent le mieux aux objectifs et aux résultats de leurs clients. »

Nouvelles séries FNB

Le Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie - série FNB (symbole MCOR) offre aux investisseurs une exposition à une combinaison d'obligations gouvernementales et de sociétés, de première qualité et à rendement élevé. Ce fonds adopte une approche active de la constitution de portefeuille, ce qui en fait une option pour les investisseurs à la recherche d'un ensemble diversifié de titres obligataires et de rendements optimisés.

Le Fonds d'actions fondamental Manuvie - série FNB (symbole MFUN) offre aux investisseurs un accès aux actions canadiennes, américaines et mondiales. Ce fonds se concentre sur des sociétés présentant des modèles d'affaires durables, des flux de trésorerie prévisibles et des dividendes croissants, offrant un revenu régulier et un potentiel de croissance à long terme.

La Catégorie d'actions canadiennes Manuvie - série FNB (symbole MCAN) offre aux investisseurs un accès aux actions canadiennes. Ce fonds se concentre sur des sociétés présentant des modèles d'affaires durables, des flux de trésorerie prévisibles et des dividendes croissants, offrant un revenu régulier et un potentiel de croissance à long terme.

Le Fonds de revenu de dividendes Manuvie - série FNB (symbole MDIF) offre aux investisseurs une exposition aux entreprises canadiennes, américaines et mondiales qui versent des dividendes. Ce portefeuille garantit que les revenus et les bénéfices proviennent de plusieurs sources différentes, ce qui permet d'avoir accès à une source de revenu mensuel fixe ainsi qu'à une croissance potentielle.

Les FNB et les séries FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB et les séries FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les FNB Manuvie et la série FNB des Fonds Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.manulifeim.com/fr.

