Montants en dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 15 août 2023 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui la nomination de Jordy Chilcott au poste de chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Canada. Cette nomination prendra effet le 5 septembre 2023. M. Chilcott sera responsable de la mise en œuvre de la stratégie commerciale de la société au Canada.

« Nous sommes ravis d'accueillir Jordy dans notre équipe, car il jouera un rôle de premier plan dans la croissance de nos services aux particuliers au Canada », a déclaré Leo M. Zerilli, CIMA, chef, Gestion de patrimoine et d'actifs, Canada, Gestion de placements Manuvie. « Étant donné sa vaste expérience, Jordy apporte de nouvelles perspectives sur les modèles d'affaires de gestion d'actifs et de gestion de patrimoine. Il est réputé pour sa capacité à former des équipes hautement performantes et à les amener à se dépasser, tout en favorisant un esprit d'entreprise axé sur la communication avec les clients au sujet des occasions de placement et la recherche d'un succès mutuel. »

Dans le cadre de ses fonctions, M. Chilcott se concentrera sur la croissance des activités de Gestion de placements Manuvie au Canada en analysant et en optimisant le réseau de distribution de la société, en élaborant et en commercialisant de nouveaux produits de placement ainsi qu'en maintenant et en augmentant la clientèle. Il sera également responsable de la stratégie visant les comptes principaux et des relations stratégiques avec les partenaires, et il collaborera avec certains gestionnaires externes au sein de la plateforme de Gestion de placements Manuvie. À titre de haut dirigeant au sein de l'équipe Services aux particuliers, Monde, M. Chilcott mettra à profit ses vastes connaissances du secteur pour faciliter le repérage d'occasions.



« Je suis heureux de me joindre à Gestion de placements Manuvie et d'assurer la réussite de nos activités au Canada, en travaillant en étroite collaboration avec nos équipes de distribution et nos collègues de l'ensemble de l'organisation afin de faire profiter nos clients de nos capacités de placement », a ajouté M. Chilcott.

Avant d'entrer au service de la société, M. Chilcott a été président de Wellington-Altus Gestion privée ainsi que président-directeur de Groupe Solutions Wellington-Altus et vice-président directeur de la Financière Wellington-Altus inc. Auparavant, M. Chilcott a été président de Placements mondiaux Sun Life et vice-président principal, Solutions de placement. Il a également occupé divers postes de haute direction à la Banque Scotia, où il a supervisé de nombreuses sociétés de gestion d'actifs au Canada, au Mexique et en Asie, et il a été président et chef de la direction de Fonds Dynamique.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 17 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous croyons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la force de notre société mère nous permettent d'aider les épargnants à tirer parti des tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

