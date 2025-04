TORONTO, le 8 avril 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie limitée (GPML), une société de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, a annoncé le lancement du Fonds d'actions mondiales de base Manuvie et du Fonds équilibré mondial de base Manuvie.

« C'est avec enthousiasme que nous lançons les fonds de base mondiaux Manuvie pour offrir à notre clientèle la possibilité de tirer parti du potentiel d'un mandat mondial tout-en-un, sous la direction de gestionnaires de premier ordre dont l'expertise se complète dans toutes les régions et catégories d'actif, a déclaré Kristie Feinberg, chef, Services aux particuliers, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. Ces solutions témoignent de l'expérience de nos gestionnaires internes et de nos sous-conseillères et sous-conseillers externes, ainsi que de notre capacité à exploiter la force de diverses stratégies pour les portefeuilles de notre clientèle. »

Lancement des fonds de base mondiaux

Le Fonds d'actions mondiales de base Manuvie vise à produire une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres d'autres fonds de placement afin d'obtenir une participation dans des actions mondiales. Le portefeuille du fonds est composé des fonds sous-jacents suivants : la Catégorie d'actions mondiales Manuvie, gérée par Gestion de Placements Mawer et le Fonds d'initiatives climatiques Manuvie, la Catégorie d'actions canadiennes et le Fonds d'occasions américaines, tous gérés par les équipes chevronnées de Gestion de placements Manuvie, responsables de mandats stratégiques.

Le Fonds équilibré mondial de base Manuvie vise à produire une plus-value du capital en investissant principalement dans des titres d'autres fonds de placement afin d'obtenir une participation dans des actions mondiales et des titres à revenu fixe. Le volet des actions du fonds est composé des fonds sous-jacents suivants : le Fonds d'initiatives climatiques Manuvie, le Fonds d'occasions américaines Manuvie et la Catégorie d'actions canadiennes Manuvie gérés par les équipes de Gestion de placements Manuvie et la Catégorie d'actions mondiales Manuvie gérée par Gestion de Placements Mawer. Quant au volet des titres à revenu fixe, le portefeuille investit dans des titres à revenu fixe par les fonds sous-jacents suivants : le Fonds alternatif d'occasions Manuvie et le Fonds d'obligations essentielles Plus Manuvie gérés par Gestion de placements Manuvie.

Les deux fonds s'appuient sur les forces de diverses équipes de gestion d'actifs, soigneusement choisies par un processus rigoureux de diligence raisonnable, afin d'alléger le suivi des rendements et d'offrir des solutions de gestion de portefeuille tout-en-un qui ont le potentiel de réaliser d'excellents résultats, peu importe la conjoncture.

Nom du fonds Série Code du

fonds Frais de

gestion Commission

de suivi



Fonds d'actions mondiales

de base Manuvie Série Conseil

et série T MMF2014 1,72 % 1,00 % Série F et

série FT MMF2414 0,72 % S. O. Fonds équilibré mondial de

base Manuvie Série Conseil

et série T MMF2020 1,72 % 1,00 % Série F et

série FT MMF2420 0,72 % S. O.

Réduction des frais

Le ou vers le 15 avril 2025, GP Manuvie réduira aussi les frais de gestion des fonds suivants pour offrir une plus-value aux investisseurs.

Nom du fonds Frais de gestion en vigueur (%) Nouveaux frais de gestion (%)

Série Conseil et

série T Série F et

série FT Série Conseil et

série T Série F et

série FT Fonds d'actions

fondamental

Manuvie 1,81/1,78 0,77 1,71 0,71 Fonds tactique

de revenu

Manuvie 1,98 0,80 1,65 0,65 Fonds

d'occasions

américaines

Manuvie 1,87 0,88 1,77 0,77 Fonds d'options

d'achat

d'actions

américaines

couvertes

Manuvie* 1,88 0,88 1,78 0,78 Catégorie

d'options

d'achat

d'actions

américaines

couvertes

Manuvie 1,88 0,88 1,78 0,78

* Les nouvelles séries T et FT du Fonds d'options d'achat d'actions américaines couvertes Manuvie seront offertes à compter du 15 avril 2025. Leurs frais de gestion réduits seront respectivement de 1,78 % et de 0,78 %.

« Nous avons le plaisir de lancer le Fonds d'actions mondiales de base Manuvie et le Fonds équilibré mondial de base Manuvie et d'annoncer des réductions de frais sur notre plateforme Nous offrirons ainsi à nos conseillères, conseillers et clients de belles possibilités et une plus-value, a ajouté Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Canada, Gestion de placements Manuvie. Nous ne nous désisterons pas de notre engagement à offrir une large gamme de solutions de placement innovantes, adaptées aux besoins évolutifs des investisseurs, et à mettre en valeur nos offres distinctes qui couvrent toutes les catégories d'actif traditionnelles et alternatives. »

Des commissions, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais peuvent être associés aux placements dans des fonds communs de placement. Veuillez lire l'Aperçu du fonds et le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les fonds de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée.

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie est un chef de file mondial des services financiers qui aide ses clients à prendre leurs décisions plus facilement et à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2024, elle comptait plus de 37 000 employés, plus de 109 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 36 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ». Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manuvie.com/fr/html.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site https://www.manulifeim.com/fr.

Communications avec les médias

Elizabeth Bartlett

+1 857 210-2286

[email protected]

SOURCE Gestion de placements Manuvie