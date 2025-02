TORONTO, le 18 févr. 2025 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie limitée (GPML), une société de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, a annoncé les changements suivants à sa plateforme de fonds, notamment un projet de fusion de fonds et de modification des objectifs de placement, ainsi que des dissolutions de fonds.

Fusion de fonds et modification des objectifs de placement

Gestion de placements Manuvie propose la fusion du Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie avec le Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie aux environs du 23 mai 2025, et cherchera à obtenir les approbations requises des porteurs de titres concernés des deux fonds pour procéder à la fusion lors d'une assemblée extraordinaire des porteurs de titres qui se tiendra aux environs du 16 avril 2025.

Outre la fusion, Gestion de placements Manuvie demande aux porteurs de titres du Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie d'approuver la modification de l'objectif de placement du fonds, et aux porteurs de titres de la Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie d'approuver une modification correspondante de l'objectif de placement. Une fois les changements approuvés, la fusion et les changements d'objectifs de placement entraîneront des modifications dans les équipes de gestion de portefeuille du Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie et de la Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie, qui seront gérés par l'équipe Gestion des actions fondamentales de Manuvie.

En attendant les résultats du vote des porteurs de titres des fonds communs de placement, le Fonds d'occasions thématiques mondiales Manuvie, offert dans certains contrats de fonds distincts, sera dissolu aux environs du 16 mai 2025. Les actifs seront transférés au fonds prorogé, le Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie, et les conseillers en fonds distincts concernés seront avisés au cours des prochaines semaines.

Sous réserve de la mise en œuvre de la fusion et des changements d'objectifs de placement, le Fonds ciblé mondial toutes capitalisations Manuvie et la Catégorie d'occasions thématiques mondiales Manuvie porteront désormais les noms de Fonds d'actions fondamental Manuvie et Catégorie d'actions fondamentale Manuvie, respectivement. Les fonds feront également l'objet d'une réduction des frais de gestion comme suit :

Nom du fonds actuel Nom du fonds proposé Série Frais de gestion en vigueur Nouveaux frais de gestion Fonds ciblé mondial toutes

capitalisations Manuvie Fonds d'actions

fondamental Manuvie Série Conseil et Série T 1,96 % 1,80 % Série F et Série FT 0,90 % 0,70 % Catégorie d'occasions

thématiques mondiales Manuvie Catégorie d'actions

fondamentale Manuvie Série Conseil et Série T 1,87 % 1,85 % Série F et Série FT 0,77 % 0,75 %

Dissolutions de fonds

Gestion de placements Manuvie mettra fin aux fonds suivantsaux environs du 23 mai 2025 et distribuera le produit aux porteurs de titres en conséquence à cette date. Ces dissolutions de fonds permettront de simplifier la plateforme de fonds de placements gérés activement de Manuvie et à renforcer son engagement à offrir des produits diversifiés et recherchés par les investisseurs canadiens pour leur permettre d'atteindre leurs objectifs de placement.

Il ne sera plus possible de souscrire des titres visés par le prospectus de ces fonds ou d'y effectuer des transferts à compter de 16 h (heure de l'Est), le 18 février 2025. Cela comprend les achats effectués au moyen de services de placement automatiques tels que les prélèvements automatiques sur le compte, les achats périodiques par sommes fixes ou les services de rééquilibrage automatique. Avant la date de dissolution du fonds, les épargnants visés sont invités à communiquer avec leur conseiller pour discuter des répercussions financières et fiscales de cette décision et pour revoir leurs options, notamment le transfert de leurs actifs dans un autre fonds commun de placement de Gestion de placements Manuvie qui répond à leurs besoins et à leur situation.

Nom du fonds Date de cessation Catégorie d'actions asiatiques Manuvie 23 mai 2025 Catégorie Chine Manuvie 23 mai 2025 Catégorie franchises mondiales Manuvie 23 mai 2025 Fonds de revenu de dividendes américains Manuvie en dollars US 23 mai 2025 Fonds d'actions américaines Manuvie en dollars US 23 mai 2025 Fonds d'actions américaines à moyenne capitalisation Manuvie en dollars US 23 mai 2025

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire l'Aperçu du fonds et le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire. Les fonds de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée.

Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée. Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, fournisseur mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Notre siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Nous proposons des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance, et nous exerçons nos activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Par l'entremise de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, nous offrons des services de placements mondiaux, des conseils financiers et des services relatifs aux régimes de retraite aux particuliers, aux institutions et aux participants à des régimes d'épargne-retraite partout dans le monde. À la fin de 2023, la Société Financière Manuvie comptait plus de 38 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de plus de 35 millions de clients. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour obtenir de plus amples renseignements, visitez le site manulife.com/fr/html.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com/us/fr.

Communications avec les médias

Elizabeth Bartlett

+1 857 210-2286

[email protected]

SOURCE Gestion de placements Manuvie