TORONTO, le 8 août 2024 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé le lancement du Fonds de grandes capitalisations internationales Manuvie. Ayant comme sous-conseiller Gestion de Placements Mawer, ce fonds est une nouvelle solution pour les épargnants qui souhaitent accéder à un portefeuille diversifié de sociétés à grande capitalisation situées dans des marchés développés hors du Canada et des États-Unis.

Jordy Chilcott, chef, Distribution intermédiaire, Services aux particuliers, Gestion de placements Manuvie, a déclaré : « Nous avons le plaisir de lancer le Fonds de grandes capitalisations internationales Manuvie. Ce fonds reflète notre engagement à fournir des options de placement sur mesure en offrant aux épargnants la possibilité de personnaliser leurs répartitions et de gérer leurs expositions géographiques et aux sociétés à grande capitalisation pour atteindre leurs objectifs financiers à long terme. »

Le Fonds de grandes capitalisations internationales Manuvie cherche à offrir aux épargnants un potentiel de diversification tout en visant l'obtention de rendements à long terme supérieurs à la moyenne, ajustés pour le risque. Le Fonds s'efforce d'investir principalement dans des titres de grandes entreprises établies, créatrices de richesse, qui ont fait leurs preuves et dont les équipes de direction sont solides, à un prix inférieur à leur valeur intrinsèque. Les épargnants sont ainsi en mesure de gérer leur participation dans les entreprises à petites et moyennes capitalisations. De plus, la concentration des investissements dans les régions développées de l'Europe, de l'Australasie et de l'Extrême-Orient, qui sont dotées de marchés financiers à maturité et de systèmes réglementaires solides, permet d'atténuer l'exposition involontaire aux marchés émergents.

Fondée en 1974, Gestion de Placements Mawer est forte d'une présence à l'échelle mondiale et d'une équipe diversifiée, dotée de capacités de recherche étendues. L'équipe étudie plus de 800 sociétés par année et rencontre plus de 1 000 entreprises. Elle est en mesure d'analyser les marchés au-delà de l'Amérique du Nord pour identifier les sociétés ayant un potentiel de création de richesse1. Tirant parti d'une approche de placement systématique, disciplinée et ascendante, Mawer cherche à investir pour renforcer la résilience du portefeuille.

1 Source : Gestion de Placements Mawer, au 30 juin 2024.

La souscription de fonds communs de placement peut donner lieu au versement de commissions ou de commissions de suivi ainsi qu'au paiement de frais de gestion ou d'autres frais. Veuillez lire le prospectus avant d'effectuer un placement. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

Gestion de Placements Mawer est un sous-conseiller en valeurs pour le Fonds de grandes capitalisations internationales Manuvie offert et géré par Gestion de placements Manuvie.

Les fonds de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Gestion de placements Manuvie est une dénomination commerciale de Gestion de placements Manuvie limitée.

Manuvie, Gestion de placements Manuvie, le M stylisé et Gestion de placements Manuvie & M stylisé sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers et sont utilisées par elle, ainsi que par ses sociétés affiliées sous licence.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque du secteur Gestion mondiale de patrimoine et d'actifs, de la Société Financière Manuvie. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en donnant aux épargnants les moyens de bâtir un avenir meilleur. Au service de plus de 19 millions de personnes, d'institutions et de participants à des régimes de retraite, nous estimons que notre portée mondiale, nos activités complémentaires et la puissance de notre société mère nous permettent d'aider les investisseurs à exploiter les tendances mondiales émergentes. Nous offrons aux clients l'accès à des solutions d'investissement publiques et privées couvrant les actions, les titres à revenu fixe, les actifs multiples, les placements non traditionnels et le développement durable, comme le capital naturel, pour les aider à prendre des décisions financières éclairées et à atteindre leurs objectifs de placement. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, consultez le site manulifeim.com.

