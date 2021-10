En dollars canadiens, sauf indication contraire

TORONTO, le 6 oct. 2021 /CNW/ - Le magasin de renom de la LCBO situé dans le Manulife Centre ouvrira ses portes pour la première fois à 10 h aujourd'hui. Cette nouvelle destination de la Bloor Street occupe plus de 11 300 pieds carrés d'espace donnant accès à la rue, ce qui représente une amélioration par rapport à l'ancien emplacement intérieur de 7 500 pieds carrés. Le nouveau magasin d'accès de rue offre une incroyable section de vins, de bières et de spiritueux de partout dans le monde, soigneusement sélectionnée par la LCBO pour la collectivité locale. Les clients peuvent aussi découvrir une vaste section Vintages, un éventail élargi de spiritueux et de produits haut de gamme, ainsi qu'une grande sélection de produits fabriqués en Ontario. Un service de cueillette pratique le jour même sera offert aux clients.

Le Manulife Centre a récemment fait l'objet d'un important réaménagement, y compris la revitalisation de son extérieur, l'ajout d'une façade en verre, ce qui a accru la visibilité sur la rue et sa superficie locative totale. L'espace intérieur a également été reconfiguré avec l'ajout de 35 000 pieds carrés d'espace commercial pour la vente au détail. Cela a attiré des marques de premier ordre, dont Eataly, Pistil Flowers et Pilot Coffee Roasters.

« Nous sommes ravis de collaborer avec la LCBO pour accroître sa présence dans la collectivité de Bloor-Yorkville », a déclaré Scott Gordon, chef, Gestion d'actifs immobiliers, Canada à Gestion de placements Manuvie. « Nous avons travaillé en étroite collaboration avec la LCBO pour nous assurer que son nouvel emplacement lui permet de mettre en valeur son offre de produits haut de gamme, tout en apportant un apport positif à la collectivité des commerces de détail locaux. »

« Nous sommes ravis d'ouvrir les portes de notre nouveau magasin au cœur de certains des meilleurs magasins au Canada », a déclaré George Soleas, président et chef de la direction, LCBO. « Le magasin moderne offre une expérience de magasinage exceptionnelle à laquelle nos clients fidèles de la collectivité s'attendent de la part de la LCBO. »

Le Manulife Centre est l'un des emplacements de premier plan à usage mixte au Canada qui offre un espace résidentiel, de bureau et de commerce de détail. Il contient 285 000 pieds carrés d'espace de commerce de détail, 435 000 pieds carrés d'espace de bureau et 809 logements locatifs de luxe. Le Manulife Centre héberge actuellement des fleurons nationaux comme Birks, Indigo, Loblaw et Shoppers Drug Mart, ainsi que des légendes locales du commerce de détail, telles que Bay Bloor Radio, Over the Rainbow et Ron White Shoes.

La LCBO est ouverte du lundi au mercredi, de 10 h à 20 h; le jeudi et le vendredi, de 10 h à 21 h; le samedi, de 10 h à 21 h; et le dimanche, de 11 h à 18 h.

Le Manulife Centre est ouvert du lundi au samedi, de 7 h à 22 h, et le dimanche, de 7 h à 21 h. Les heures d'ouverture des détaillants peuvent varier. Veuillez communiquer directement avec les détaillants ou visiter le site www.manulifecentre.com pour obtenir de plus amples renseignements.

Gestion de placements Manuvie développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le monde dans le cadre de ses vastes investissements sur les marchés privés. Au 30 juin 2021, le portefeuille immobilier représentait plus de 62 millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels et de commerces de détail stratégiquement situés dans différents marchés au Canada, aux États-Unis et en Asie. L'équipe tire parti de sa plateforme mondiale et de son expertise locale pour offrir des solutions avant-gardistes à ses locataires et produire des résultats pour ses partenaires.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter.

Au 30 juin 2021, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie, y compris l'actif géré pour les autres segments de Manuvie, totalisait 1 000 milliards de dollars canadiens (834 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site gamanuvie.com.

À propos de la LCBO

Fondée en 1927, la Régie des alcools de l'Ontario (LCBO) est une entreprise du gouvernement de l'Ontario responsable de la vente au détail et de la vente en gros de vin, de bière et de spiritueux. Elle exploite plus de 675 magasins de détail partout dans la province et travaille avec 450 épiciers, titulaires de permis et plus de 400 comptoirs express LCBO pour offrir des produits aux Ontariens. Comptant parmi les plus importants acheteurs et détaillants de boissons alcoolisées au monde, la LCBO offre chaque année plus de 28 000 produits provenant de plus de 80 pays, ce qui permet de trouver facilement le choix parfait pour vivre des moments inoubliables. Le bénéfice net tiré des ventes de la LCBO est versé au gouvernement de l'Ontario sous la forme d'un dividende annuel. Au cours de l'exercice 2019-2020, la LCBO a versé un dividende de 2,38 milliards de dollars au gouvernement de l'Ontario pour soutenir des services essentiels comme les soins de santé, l'éducation et les infrastructures. Grâce à sa plateforme d'incidence sociale, L'esprit de viabilité, la LCBO a amassé plus de 13,6 millions de dollars pour répondre aux besoins sociaux et environnementaux de l'Ontario, créant ainsi une province plus durable pour les employés, les clients et les partenaires. Pour en apprendre davantage sur la LCBO, rendez-vous à l'adresse LCBO.com.

