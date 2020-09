En dollars canadiens, sauf indication contraire

TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 15 sept. 2020 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui la mutation du gestionnaire de portefeuille Christopher Chapman, directeur général et gestionnaire de portefeuille au sein de l'équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de Gestion de placements Manuvie, de Londres, au Royaume-Uni, à Boston, aux États-Unis, avec prise d'effet le 1er octobre 2020.

Après sa mutation le 1er octobre, la totalité des activités de gestion de portefeuille de M. Chapman seront effectuées à titre de gestionnaire de portefeuille de Manulife Investment Management (US) LLC. Après ce changement, Manulife Investment Management (Europe) Limited cessera, de façon générale, d'agir à titre de sous-conseiller « désigné » des fonds suivants; toutefois, les analystes établis à Londres continueront d'offrir du soutien à l'équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de Manuvie :

Fiducie privée Revenu fixe mondial Manuvie

Fonds équilibré à rendement stratégique Manuvie

Fonds à revenu stratégique Manuvie

Fonds stratégique d'obligations mondiales de première qualité Manuvie

Fonds équilibré à rendement stratégique en dollars US Manuvie

Fonds à revenu stratégique en dollars US Manuvie

Fonds équilibré d'appréciation Manuvie

Catégorie équilibrée d'appréciation Manuvie

Aucune modification n'est apportée à la méthode de placement, aux stratégies de placement ou aux processus de prise de décisions de l'équipe. La gestion quotidienne des portefeuilles sera maintenue de façon générale sur une base mondiale, 24 heures par jour, la supervision commençant par le gestionnaire de portefeuille de l'équipe situé à Hong Kong et se poursuivant par les gestionnaires de portefeuille situés à Boston. Gestion de placements Manuvie passe régulièrement en revue l'ensemble des ressources, des responsabilités et des emplacements des membres de l'équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur l'équipe des titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux de Gestion de placements Manuvie, visitez le gpmanuvie.ca.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons plus d'un siècle d'expérience en gestion financière ainsi que l'ensemble des ressources de notre société mère au service de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite de partout dans le monde. Notre société, dont le siège social est à Toronto, possède des compétences de premier plan dans les marchés des sociétés ouvertes et fermées, qui sont renforcées par des investissements répartis dans 17 pays et territoires. Nous étendons ces compétences en offrant accès à un réseau de gestionnaires d'actifs non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à effectuer des investissements responsables dans l'ensemble de nos entreprises. Nous élaborons des cadres de travail mondiaux novateurs en matière d'investissements durables, collaborons avec les sociétés dont les titres font partie de nos portefeuilles et veillons à maintenir des normes de gestion élevées à l'égard des actifs que nous détenons et exploitons, de même que nous encourageons la santé financière par l'intermédiaire de nos régimes de retraite dans les milieux de travail. Aujourd'hui, les promoteurs de régimes du monde entier se fient à notre savoir-faire en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à faire des prévisions et à épargner en vue de profiter d'une retraite confortable.

Au 30 juin 2020, l'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 900 milliards de dollars canadiens (660 milliards de dollars américains). Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le gpmanuvie.ca.

À propos de Manuvie

La Société Financière Manuvie, groupe mondial et chef de file des services financiers, vise à rendre les décisions des gens plus simples et à les aider à vivre mieux. Son siège social mondial se trouve à Toronto, au Canada. Elle exerce ses activités sous le nom de Manuvie au Canada, en Asie et en Europe, et principalement sous le nom de John Hancock aux États-Unis. Elle propose des conseils financiers ainsi que des solutions d'assurance et de gestion de patrimoine et d'actifs à des particuliers, à des groupes et à des institutions. À la fin de 2019, elle comptait plus de 35 000 employés, plus de 98 000 agents et des milliers de partenaires de distribution au service de près de 30 millions de clients. Au 30 juin 2020, son actif géré et administré se chiffrait à 1 200 milliards de dollars canadiens (900 milliards de dollars américains) et, au cours des 12 mois précédents, elle avait versé à ses clients 30,6 milliards de dollars. Elle exerce ses activités principalement en Asie, au Canada et aux États-Unis, où elle est présente depuis plus de 155 ans. Elle est inscrite aux bourses de Toronto, de New York et des Philippines sous le symbole « MFC », ainsi qu'à la Bourse de Hong Kong sous le symbole « 945 ».

SOURCE Gestion de placements Manuvie

Renseignements: Communications avec les médias : Brooke Tucker-Reid, Manuvie, 647 528-9601, [email protected]

Liens connexes

https://www.manulifeim.com/