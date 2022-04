En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE: MFC SEHK: 945

TORONTO , le 22 avril 2022 /CNW/ - Gestion de placements Manuvie a annoncé aujourd'hui les distributions en espèces pour le mois d'avril 2022 pour les fonds négociés en bourse (FNB) de Manuvie versant une distribution mensuelle. Les porteurs de parts des FNB de Manuvie inscrits à la fermeture des bureaux le 29 avril 2022 recevront des distributions en espèces payables le 12 mai 2022.

Les détails des montants de distribution par part sont présentés ci-dessous :

FNB Symbole Montant de

distribution (par part) Périodicité des

distributions FNB ingénieux d'obligations à court terme Manuvie TERM 0,024440 $ Mensuelle FNB ingénieux d'obligations de base Manuvie BSKT 0,022193 $ Mensuelle FNB ingénieux d'obligations de sociétés Manuvie CBND 0,024276 $ Mensuelle

Les FNB de Manuvie sont gérés par Gestion de placements Manuvie limitée. Les FNB peuvent donner lieu à des commissions, à des frais de gestion et à d'autres charges. Avant d'investir, veuillez lire l'aperçu du FNB et le prospectus. Les FNB ne sont pas garantis, leur valeur varie fréquemment et les rendements passés peuvent ne pas se reproduire.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est la marque mondiale du secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous mettons à profit plus de 100 ans d'expérience en gestion financière ainsi que les ressources exhaustives de notre société mère pour offrir des services aux particuliers, aux clients institutionnels et aux participants à un régime de retraite de partout dans le monde. Notre siège social est situé à Toronto et nos spécialistes des marchés publics et privés bénéficient de notre présence dans 18 régions. Nous nous appuyons également sur un réseau de gestionnaires d'actifs spécialisés non affiliés du monde entier. Nous sommes déterminés à mener l'ensemble de nos activités d'investissement de façon responsable. Pour cela, nous établissons des cadres novateurs pour l'investissement durable applicables à l'échelle mondiale, nous collaborons avec des sociétés présentes dans nos portefeuilles de titres et nous maintenons des normes élevées en matière de gérance là où nous possédons et exploitons des actifs. Nous croyons que nous avons un rôle à jouer pour contribuer au bien-être financier, grâce à nos régimes d'épargne-retraite collectifs. Aujourd'hui, les promoteurs de régime du monde entier comptent sur notre expertise en matière d'administration de régimes de retraite et de placement pour aider leurs employés à planifier une meilleure retraite, à épargner pour la financer et à en profiter. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez le site manulifeim.com/us/fr.

Jessica Tyler, Manuvie, 416 428 5455