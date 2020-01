Gestion de placements Manuvie annonce l'acquisition d'une propriété multirésidentielle haut de gamme à Montréal pour 105 millions de dollars

Les deux nouveaux immeubles multirésidentiels comptent 16 étages et un total de 300 unités. Ciblant les jeunes professionnels et les familles, le projet EQ8 offre une combinaison attrayante de logements : 32 % d'une chambre à coucher, 48 % de deux chambres à coucher et 20 % de trois chambres à coucher. La taille des appartements varie de 500 à 1 350 pieds carrés, et ceux-ci s'accompagnent d'une combinaison attrayante de commodités et de finitions de haute qualité.

La propriété est idéalement située dans l'arrondissement de LaSalle à Montréal, dans le sud-ouest de la ville. Faisant office de centre industriel et commercial majeur, LaSalle se trouve à équidistance du centre-ville de Montréal et de l'aéroport international Pierre-Elliott-Trudeau. Le quartier est également à proximité de nombreuses commodités que recherchent les locataires. Les résidents du quartier profitent d'un accès à 2,3 millions de pieds carrés de commerces de détail, notamment deux grands centres commerciaux adjacents à la propriété ainsi que d'un accès immédiat au transport en commun et aux autoroutes principales.

« L'histoire économique de la ville de Montréal est positive, a déclaré Michael McNamara, chef, Placements immobiliers, Gestion de placements Manuvie. Les investissements dans les infrastructures, le resserrement du marché du travail et le soutien du gouvernement en matière de technologie ont tous contribué aux progrès économiques et, ultimement, à un marché dans lequel nous cherchons à prendre de l'expansion. »

Le projet EQ8 a été achevé en janvier 2020 et est entièrement loué.

À propos de la plateforme d'Immobilier, Gestion de placements Manuvie

La plateforme complète des marchés privés de Gestion de placements Manuvie comprend l'immobilier, les actions de sociétés fermées et les titres de créance privés, les infrastructures, le bois d'œuvre et l'agriculture. Par l'intermédiaire de son équipe Immobilier, Gestion de placements Manuvie développe et gère des biens immobiliers commerciaux pour des milliers de clients partout dans le monde. Son portefeuille inclut des millions de pieds carrés d'immeubles de bureaux, d'immeubles industriels, de commerces de détail et d'immeubles multirésidentiels stratégiquement situés dans les grands marchés métropolitains. L'équipe Immobilier tire parti de sa plateforme intégrée verticalement pour servir ses clients et gérer les besoins en matière d'espace de Manuvie ainsi que les installations que cette dernière utilise pour ses activités mondiales.

Au 30 septembre 2019, le portefeuille immobilier totalisait plus de 58 millions de pieds carrés. Pour obtenir des précisions, consultez le site www.manuliferealestate.com/fr.

À propos de Gestion de placements Manuvie

Gestion de placements Manuvie est le secteur mondial de gestion de patrimoine et d'actifs de la Société Financière Manuvie. Nous comptons plus de 150 ans d'expérience en gestion financière au service des clients institutionnels et des particuliers ainsi que dans le domaine des régimes de retraite, à l'échelle mondiale. Notre approche spécialisée de la gestion de fonds comprend les stratégies très différenciées de nos équipes expertes en titres à revenu fixe, actions spécialisées, solutions multiactifs et marchés privés, ainsi que l'accès à des gestionnaires d'actifs spécialisés et non affiliés du monde entier grâce à notre modèle multigestionnaire. Notre approche personnalisée de la retraite, fondée sur les données, vise à procurer un bien-être financier par l'intermédiaire de nos régimes de retraite de toutes tailles, afin de permettre aux participants de prendre leur retraite dans la dignité.

La Société, dont le siège social est à Toronto, exerce ses activités sous la marque Gestion de placements Manuvie dans le monde entier, à l'exception des États-Unis, où elle exerce ses activités destinées aux particuliers sous la marque John Hancock Investment Management et ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque John Hancock, et de l'Asie et du Canada, où elle exerce ses activités liées aux régimes de retraite sous la marque Manuvie. L'actif géré et administré par Gestion de placements Manuvie se chiffrait à 854 milliards de dollars canadiens (652 milliards de dollars américains)*. Tous les produits ne sont pas offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, visitez notre site Web à l'adresse manulifeinvestmentmgt.com.

* Données financières de SFM. Au 30 septembre 2019, l'actif géré et administré par Gestion de patrimoine et d'actifs, Monde se chiffrait à 854 milliards de dollars canadiens, dont un actif géré de 195 milliards de dollars canadiens pour le compte d'autres segments et un actif administré de 140 milliards de dollars canadiens.

