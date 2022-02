En dollars canadiens, sauf indication contraire TSX/NYSE/PSE : MFC SEHK : 945

TORONTO, le 15 févr. 2022 /CNW/ - Deux des caractéristiques qui définissent Gestion de placements Manuvie sont l'expertise et la solidité de ses équipes de placement mondiales. Ces caractéristiques sont évidentes de par les occasions d'avancement offertes, la planification réfléchie de la relève et la façon dont les talents sont cultivés et soutenus au moyen de formations et de mentorat. Conformément à ces objectifs, Gestion de placements Manuvie est heureuse d'annoncer des promotions et changements à ses équipes de titres à revenu fixe qui, selon elle, renforcent son entreprise mondiale aujourd'hui et pour les années à venir.

« Nous sommes ravis d'annoncer les changements apportés aux équipes de titres à revenu fixe mondiaux, qui sont composées de plus de cent cinquante spécialistes des placements talentueux appliquant une approche de gestion de portefeuille fondée sur le travail d'équipe », a déclaré Christopher P. Conkey, CFA, chef, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie. « Nous sommes convaincus que la philosophie de placement et les processus de collaboration des équipes resteront inchangés et continueront d'aider nos clients à atteindre leurs objectifs de placement. »

Changements apportés au sein de l'équipe de titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux

Daniel S. Janis III , chef, Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux, a annoncé son intention de prendre sa retraite le 15 mars 2023.

, chef, Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux, a annoncé son intention de prendre sa retraite le 15 mars 2023. Christopher M. Chapman , CFA, gestionnaire de portefeuille, a été promu et nommé cochef de l'équipe, avec prise d'effet immédiate, ce qui permettra d'assurer une transition en douceur pour les clients au cours des treize prochains mois. M. Chapman relèvera de John F. Addeo , CFA, chef des placements, Titres à revenu fixe mondiaux, Gestion de placements Manuvie.

, CFA, gestionnaire de portefeuille, a été promu et nommé cochef de l'équipe, avec prise d'effet immédiate, ce qui permettra d'assurer une transition en douceur pour les clients au cours des treize prochains mois. M. Chapman relèvera de , CFA, chef des placements, Titres à revenu fixe mondiaux, placements Manuvie. M. Janis III continuera de superviser tous les efforts de gestion de portefeuille tout au long de la transition afin de soutenir les stratégies de l'équipe et les objectifs de placement des clients. M. Chapman deviendra chef de l'équipe lors du départ à la retraite de M. Janis III.

Nouvelle équipe de titres de créance mondiaux

Les équipes américaines des titres à rendement élevé et des titres à revenu privilégié ont été regroupées pour former l'équipe de titres de créance mondiaux.

Caryn E. Rothman , CFA, est promue aux postes de gestionnaire de portefeuille principale et chef, Titres de créances mondiaux et entrera dans ses nouvelles fonctions le 31 mars 2022.

, CFA, est promue aux postes de gestionnaire de portefeuille principale et chef, Titres de créances mondiaux et entrera dans ses nouvelles fonctions le 31 mars 2022. John F. Addeo , CFA, ne sera plus désigné comme gestionnaire de portefeuille pour les produits canadiens de l'équipe destinés aux particuliers. M. Addeo continuera d'assumer ses fonctions de chef des placements, Titres à revenu fixe mondiaux, assurant la direction et la supervision de l'ensemble de l'équipe de titres à revenu fixe mondiaux.

« Nous félicitons Daniel pour ses réalisations au cours de sa carrière de trente-huit ans dans l'industrie des placements et nous le remercions pour son travail au nom de Gestion de placements Manuvie et de nos clients. Nous avons toutes les raisons de croire que l'équipe continuera de mettre à profit ses importantes contributions. » a déclaré John Addeo. « Ces annonces témoignent à la fois de l'expertise et du talent des équipes de placement et de la façon dont les fonctions de recherche et de négociation ont permis d'améliorer l'échange de renseignements et d'apporter des connaissances et de nouvelles perspectives sur tous les aspects des marchés des titres à revenu fixe et des changes, le tout contribuant aux résultats en matière de rendement. » John a renchéri.

« Je suis extrêmement fier de l'équipe que nous avons bâtie au cours des vingt-trois dernières années, des relations que nous avons nouées et des résultats que nous avons obtenus pour les clients », a déclaré Daniel S. Janis III, chef, Titres à revenu fixe multisectoriels mondiaux, Gestion de placements Manuvie. « Il s'agit d'une équipe mondiale vraiment robuste qui met en valeur la solidité et la diversité de notre société. »

