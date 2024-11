TORONTO, le 8 nov. 2024 /CNW/ - Gestion de patrimoine Scotia est fière de s'être vu décerner deux prix Global Private Banking Awards 2024 par PWM/The Banker. Ces distinctions viennent récompenser l'excellence de son expertise en gestion de patrimoine, notamment de ses conseils, plateformes et produits complets qui répondent à un large éventail de besoins de la clientèle. L'approche novatrice de planification globale de Gestion de patrimoine Scotia mise sur le travail d'équipe pour répondre à des besoins financiers allant des placements aux services successoraux et fiduciaires en passant par l'assurance et la philanthropie.

Gestion de patrimoine Scotia a été primée dans les catégories suivantes :

Meilleure banque privée en Amérique du Nord pour les femmes fortunées

Meilleure banque privée en Amérique du Nord pour l'éducation et la formation des banquiers privés

Gestion de patrimoine Scotia a également reçu une mention d'honneur dans la catégorie « Meilleure banque privée au Canada ».

« Ces deux prix témoignent de l'investissement considérable de Gestion de patrimoine Scotia dans la formation des équipes de première ligne. Notre rôle est de soutenir leur croissance et de les aider à obtenir de meilleurs résultats pour les clients grâce à une technologie et des programmes de formation exclusifs ainsi qu'au perfectionnement des compétences, quelle que soit l'étape de leur carrière », explique Erin Griffith, première vice-présidente de Solutions pour la clientèle et coprésidente de L'initiative Femmes de la Banque Scotia de Gestion de patrimoine mondiale. « Par l'entremise de cette initiative, nous formons les conseillères et les conseillers pour les aider à fournir aux femmes des solutions et des conseils adaptés à leur réalité, qui leur donnent les moyens de prendre leur avenir financier en main. »

Dans le cadre de son engagement à offrir des conseils de planification globale et à mettre davantage l'accent sur la longévité, Gestion de patrimoine Scotia a établi de nouvelles relations stratégiques avec des organisations de la santé et de soins de longue durée au Canada. Grâce à ces relations, les clients ont accès à des services et événements exclusifs qui contribuent à leur bien-être et les aident à répondre à leurs besoins en matière de soins. Gestion de patrimoine Scotia continue d'étendre son expertise en planification globale dans tous les pays où elle exerce ses activités en formant le personnel de première ligne et en fournissant des services à la clientèle.

« Gestion de patrimoine Scotia continue de déployer l'approche de planification globale dans tous les pays où nous sommes présents, en formant le personnel de première ligne et en s'assurant de bien servir la clientèle », précise Raquel Costa, première vice-présidente, Gestion de patrimoine internationale. « Nous nous employons à offrir des conseils ancrés dans la planification financière et à explorer en profondeur les besoins des clients. »

Pour en savoir plus sur Gestion de patrimoine Scotia, visitez le www.scotiagestiondepatrimoine.com.

La remise des prix Global Private Banking Awards de PWM/The Banker a eu lieu lors d'une cérémonie qui s'est tenue le 7 novembre dernier à Londres, en Angleterre.

