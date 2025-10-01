Une nouvelle plateforme d'IA dotée d'un assistant de recherche virtuel pour soutenir l'analyse des placements

TORONTO, le 1er oct. 2025 /CNW/ - Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie tire parti de la puissance de l'intelligence artificielle (IA) pour affiner l'analyse des placements que mènent ses équipes de recherche sur les marchés publics.

À l'échelle de l'organisation, les analystes de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie tablent sur les puissantes fonctionnalités de l'IA pour générer de meilleurs résultats au profit de nos clients et partenaires. La plateforme d'IA dotée d'un assistant de recherche virtuel récemment mise en place se veut le complément de l'expérience des membres de l'équipe de recherche sur les marchés publics. Elle a été conçue pour accélérer l'analyse des données de manière à favoriser la prise de décisions de placement plus éclairées.

« Pour les gestionnaires de placements, l'intelligence artificielle marque l'avènement d'une nouvelle ère caractérisée par une analyse plus rapide, une précision accrue et la prise de décisions transposables », a déclaré Paul Lorentz, président et chef de la direction de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. « Grâce à l'IA, nous sommes en mesure de distiller des bassins de données vastes et complexes pour en tirer des renseignements exploitables, ce qui transforme la manière dont nous évaluons les risques, repérons les occasions et construisons les portefeuilles. L'assistant virtuel ne se substitue pas au jugement humain, mais devient plutôt un partenaire stratégique capable d'amplifier le savoir-faire de nos professionnels sans compromettre la rigueur et l'imputabilité qui définissent la gestion active. »

L'assistant de recherche virtuel rationalise le processus de placement sur les marchés publics en synthétisant les données internes et externes (états financiers des sociétés, analyses de firmes de courtage, notes internes, transcriptions des conférences téléphoniques portant sur les résultats et articles de presse) sous forme de renseignements cohérents et exploitables. Grâce à l'IA, le temps nécessaire pour parcourir des documents volumineux est réduit de 70 % à 80 %.

« Il s'agit d'un virage fort emballant qui, à nos yeux, marque une avancée et nous confère un avantage concurrentiel en matière de recherche sur les placements », a déclaré Colin Purdie, chef mondial des placements, Marchés publics, Gestion de placements Manuvie. « En intégrant cet outil dans nos processus, nous sommes en mesure d'analyser les renseignements plus rapidement, ce qui permet à nos professionnels de concentrer leurs efforts sur les décisions de placement stratégiques aux retombées importantes qui apportent une valeur ajoutée à nos clients. »

Combiner IA et expertise en matière de placements

L'assistant de recherche virtuel est le fruit de la coopération entre les équipes de Manuvie chargées de la technologie, de l'IA et de la recherche sur les placements des marchés publics. Pour mettre au point un outil capable de s'intégrer sans heurts aux flux de travail quotidiens, les spécialistes de l'IA de Manuvie ont travaillé en étroite collaboration avec les analystes de recherche. La nouvelle plateforme permet de rehausser l'efficacité sans compromettre la profondeur de l'analyse. Elle a été conçue en tenant pleinement compte du processus de placement, dans le cadre duquel les décisions reviennent à l'équipe de gestion de portefeuille. Malgré son lancement tout récent, la plateforme d'IA connaît déjà un succès fulgurant : à ce jour, 65 % des membres de l'équipe de recherche sur les placements des marchés publics utilisent l'assistant virtuel dans le cadre de leur travail1.

« Nous avons entrepris de mettre au point une solution qui soutient nos équipes de placement en simplifiant les flux de travail grâce au potentiel de l'IA pour traiter l'information plus en profondeur, plus rapidement », a déclaré Robi Krempus, chef de l'IA, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie. « L'assistant de recherche virtuel ne saurait remplacer l'expérience des spécialistes qui composent nos équipes, mais se veut plutôt un complément stratégique capable de les aider à garder une longueur d'avance face à la concurrence pour continuer à offrir à nos clients les meilleurs rendements possibles. »

Notre plateforme d'IA dotée d'un assistant de recherche virtuel a été élaborée sans jamais perdre de vue le rôle central de l'humain. Cette approche cadre avec le principes fondamentaux de Manuvie en matière d'utilisation responsable de l'intelligence artificielle : développer l'IA de manière responsable, privilégier les solutions axées sur les placements et mettre en place une surveillance intégrée des risques et de la conformité. Notre outil a été mis au point selon un processus ascendant et orienté vers l'utilisateur, de manière à ce que les solutions d'IA que nous mettons de l'avant soient déployées en contexte et non isolément.

La Société Financière Manuvie, société mère de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie, investit dans les technologies d'IA depuis près d'une décennie et cherche à intégrer ces outils dans l'ensemble de ses activités mondiales en vue d'offrir des solutions pratiques et porteuses de valeur. Manuvie a récemment été reconnue comme chef de file de l'IA parmi les compagnies d'assurance vie, trônant en tête du palmarès du nouvel indice IA pour l'assurance d'Evident. Plus de 75 % des membres du personnel de Manuvie à l'échelle mondiale utilisent les outils d'IA générative, notamment l'agent conversationnel exclusif ChatMFC. Les efforts déployés par l'organisation sur le plan de l'IA générative sont axés sur l'amélioration du traitement de l'information, la mise au point de solutions sur mesure mieux adaptées aux clients et aux conseillers et l'investissement dans des solutions évolutives susceptibles d'offrir les meilleurs résultats possibles aux clients.

1. Au 31 août 2025.

À propos de Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie

Division de la Société Financière Manuvie, Gestion de patrimoine et d'actifs Manuvie offre des services de placement et de planification de la retraite ainsi que des conseils financiers à 19 millions de particuliers, d'institutions et de participants à des régimes de retraite dans le monde entier. Notre mission est de rendre les décisions plus simples et d'aider les gens à vivre mieux en leur donnant les moyens de bâtir un avenir meilleur. À titre de partenaire à l'écoute de nos clients et de gestionnaire responsable du capital des investisseurs, nous mettons à leur disposition notre savoir-faire en matière de gestion des risques et notre expertise approfondie des marchés publics et privés, en plus d'offrir des services complets au chapitre des régimes de retraite. Nous aspirons à ce que nos placements génèrent des retombées et des résultats optimaux tout en aidant les gens à épargner et à investir en toute confiance pour sécuriser leur avenir financier. Les produits ne sont pas tous offerts dans tous les pays. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site www.manulifeim.com/fr.

Mise en garde au sujet des énoncés prospectifs

Le présent document contient des énoncés prospectifs, au sens des règles d'exonération des lois provinciales canadiennes sur les valeurs mobilières et de la Private Securities Litigation Reform Act of 1995 des États-Unis, en ce qui a trait à l'utilisation par Manuvie de ses capacités numériques, y compris les outils fondés sur l'IA, et les avantages connexes qu'elle s'attend à en tirer, notamment sur le plan des résultats dont bénéficient les clients et les partenaires. Bien que, selon nous, les attentes ainsi exprimées soient raisonnables, le lecteur ne devrait pas s'appuyer indûment sur les énoncés prospectifs en raison des incertitudes et des risques inhérents qu'ils supposent ni les interpréter comme une quelconque confirmation des attentes des marchés ou des analystes. Les énoncés prospectifs sont fondés sur des hypothèses ou des facteurs importants. Les résultats réels peuvent être très différents des résultats qu'ils expriment explicitement ou implicitement. Parmi les principaux facteurs susceptibles d'entraîner un écart important entre les résultats réels et les attentes, notons la conjoncture commerciale et économique; les changements apportés aux lois et règlements en lien avec les outils fondés sur l'IA; notre capacité à exécuter nos plans numériques et à déployer un jour ou l'autre des cas d'utilisation; notre capacité à adapter les produits et services en fonction de l'évolution du marché; notre capacité à attirer et à retenir des employés clés; et notre capacité à protéger notre propriété intellectuelle et l'exposition aux recours pour violation. Des renseignements supplémentaires à l'égard des facteurs importants susceptibles d'entraîner un écart notable entre les résultats réels et les attentes exprimées ainsi qu'à l'égard des facteurs et hypothèses importants sur lesquels sont fondés les énoncés prospectifs sont présentés dans nos plus récents rapports annuel et intermédiaire et ailleurs dans les documents que nous avons déposés auprès des autorités en valeurs mobilières du Canada et des États-Unis.

Sauf indication contraire, les énoncés prospectifs contenus dans ce document sont formulés à la date des présentes. Nous ne nous engageons pas à mettre à jour les énoncés prospectifs, sauf si la loi l'exige.

