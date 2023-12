Gestion de la surpopulation de cerfs de Virginie : Longueuil confirme une opération de chasse contrôlée à l'automne 2024

LONGUEUIL, QC, le 13 déc. 2023 /CNW/ - La Ville de Longueuil a présenté aujourd'hui les prochaines étapes qui permettront de mener à bien l'opération de chasse contrôlée des cerfs de Virginie au parc Michel-Chartrand, dont la surpopulation met en péril l'équilibre écologique du milieu. Afin d'assurer le succès de cette intervention complexe en respectant le calendrier biologique de la faune, tout comme les différentes étapes d'octroi de permis et de contrats, la Ville prévoit effectuer cette opération de chasse contrôlée à l'arbalète au cours de l'automne 2024.

« La décision de la Cour d'appel à la fin du mois d'octobre dernier, qui a tranché en faveur de la Ville après près de deux ans de recours judiciaire de Sauvetage Animal Rescue, nous a permis de relancer la planification des opérations techniques et administratives de l'opération de chasse contrôlée qui avaient malheureusement dû être suspendues dans le cadre du processus judiciaire, pour des raisons légales. Préparer une telle opération en milieu urbain demande du temps, de la planification et de la précision, en plus des délais inhérents aux demandes de permis et aux appels d'offres. Nous devons également nous conformer au calendrier biologique de la faune et aux périodes de chasse prescrites par le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP) qui a compétence en la matière, qui s'étendent généralement de l'automne jusqu'au début de l'hiver », a expliqué la mairesse Catherine Fournier.

« L'opération que nous sommes en train de planifier s'inscrit dans une volonté régionale de réduire la pression des cervidés sur les écosystèmes de la Montérégie. Comme toujours, nous continuons à suivre la science, les avis d'experts et les autorités compétentes dans ce dossier afin que ce joyau naturel que représente le parc Michel-Chartrand puisse se régénérer, au même titre que les espaces boisés de la région qui bénéficieront également de la réduction des cheptels de cerfs de Virginie qui a eu lieu cet automne. En effet, la SÉPAQ a procédé à un exercice similaire avec succès au cours des dernières semaines aux parcs nationaux des Îles-de-Boucherville et du Mont-Saint-Bruno, au sein même de l'agglomération de Longueuil », a ajouté Jonathan Tabarah, vice-président du comité exécutif et conseiller du district Parc-Michel-Chartrand.

Prochaines étapes en bref

Décembre 2023 : Autorisation par le comité exécutif pour déposer une nouvelle demande de permis SEG auprès du MELCCFP (obtenue le 6 décembre); Présentation du plan d'intervention.

Hiver et printemps 2024 : Dépôt d'une demande de permis SEG auprès du MELCCFP; Nouvel inventaire annuel des cerfs; Démarches d'approvisionnement en vue de retenir les biens et services requis (appels d'offres);

Fin été et automne 2024 : Réception du permis SEG; Annonce des derniers détails liés à l'intervention; Déroulement de l'opération de chasse contrôlée.



« Les derniers détails du plan d'intervention, incluant les dates des séances de chasse permises, la fréquence, le nombre de chasseurs autorisés et répartis sur le site, le mode de chasse, les fermetures ponctuelles du parc ainsi que le déploiement des mesures de sécurité seront communiqués dans les semaines précédant l'opération. Les citoyennes et citoyens de mon secteur sont au premier plan pour constater les dommages causés par les cerfs, incluant la dégradation accélérée de leur parc adoré. Ils ont fait preuve d'une patience extraordinaire devant les délais judiciaires imposés par des recours d'organisations tierces hors du contrôle de la Ville et je tiens à les en remercier. Nous solliciterons encore une fois la collaboration des citoyennes et citoyens du quartier, ainsi que celle des usagers du parc pour nous soutenir dans le succès de l'opération », a précisé Jonathan Tabarah.

Rappel : le parc Michel-Chartrand, un é cosyst è me fragile et en péril

Le parc Michel-Chartrand, qui se trouve dans le cœur urbain de Longueuil, est victime de plusieurs enjeux qui nuisent à sa régénérescence et au maintien de sa riche biodiversité. En effet, l'agrile du frêne a fait des ravages sur plus de 10 000 arbres qui ont dû être abattus par la Ville au cours des dernières années. La surpopulation de cerfs empêche, entre autres, toute opération de reboisement massif, en plus de ses autres effets délétères sur la faune et la flore du milieu. Rappelons qu'en novembre 2021, le rapport de la Table de concertation sur l'équilibre écologique du parc Michel-Chartrand recommandait notamment l'abattage de cerfs dans le parc afin de limiter leur nombre entre 10 et 15, soit le point d'équilibre pour un parc d'un kilomètre carré. Pour plus de détails sur les différents enjeux qui affectent le parc Michel-Chartrand, consultez longueuil.quebec/nature-fragile.

