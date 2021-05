TORONTO, le 31 mai 2021 /CNW/ - Gestion d'actifs PMSL inc. (« Gestion d'actifs PMSL ») a proposé aujourd'hui d'apporter des modifications à certains fonds communs de placement dans le but de simplifier sa gamme de produits.

À effet du 30 juillet 2021, ou aux alentours de cette date, Gestion d'actifs PMSL compte dissoudre le Fonds équilibré Inde Excel Sun Life et le Fonds Nouveaux chefs de file d'Inde Excel Sun Life (les « fonds dissous ») et distribuer le produit aux investisseurs inscrits de ces fonds le jour même. À ce titre, Gestion d'actifs PMSL liquidera les placements de chacun des fonds dissous.

À effet immédiat, nous annulons les frais de gestion, les frais liés à la spéculation à court terme et les frais de rachat qui font l'objet de frais de souscription différés/de frais de souscription réduits des fonds dissous. De plus, nous fermons immédiatement les fonds dissous aux achats, y compris aux cotisations par prélèvements bancaires et aux échanges entrants. Nous cesserons les distributions mensuelles pour le Fonds équilibré Inde Excel Sun Life après le versement d'aujourd'hui.

Dans le cadre de la dissolution du Fonds équilibré Inde Excel Sun Life, nous verserons aujourd'hui, le 31 mai 2021, une distribution spéciale (la « distribution spéciale ») aux investisseurs qui détenaient des parts du fonds en date du 28 mai 2021. Cette distribution s'ajoutera à celle qui leur était normalement versée chaque mois. Le montant de la distribution spéciale correspond au montant total estimé des gains en capital et des revenus étrangers qui seront réalisés par le fonds en 2021, moins tout montant déjà distribué au cours de l'année. Le montant en dollars de la distribution spéciale par part pour chaque série du fonds est indiqué ci-dessous.

Fonds équilibré Inde Excel Sun Life Série Distribution spéciale par part ($) A 0,272505 F 0,321366 X 0,263917

Le Fonds équilibré Inde Excel Sun Life pourrait devoir verser une distribution additionnelle d'ici sa dissolution si le total des gains en capital et des revenus étrangers réalisés par le fonds en 2021 dépasse le montant des distributions versées au cours de l'année, y compris la distribution spéciale versée aujourd'hui. Par contre, si les distributions versées au cours de l'année dépassent le montant réel des gains en capital et des revenus étrangers réalisés par le fonds en 2021, la différence sera considérée comme un remboursement de capital pour les investisseurs.

Le Fonds Nouveaux chefs de file d'Inde Excel Sun Life ne versera pas de distribution spéciale. Par contre, le fonds pourrait devoir verser une distribution finale d'ici sa dissolution si le total des gains en capital et des revenus étrangers réalisés en 2021 dépasse les estimations.

Tous les fonds sous-jacents dans lesquels les fonds dissous investissent (les catégories croissance et revenu ou Nouveaux chefs de file) correspondent à une catégorie d'actions distincte de la société Excel Funds Mauritius Company Ltd. Après la dissolution des fonds, la société sera elle aussi liquidée dans le cadre du processus.

Nous recommandons aux investisseurs touchés de communiquer avec leur conseiller pour discuter de la dissolution des fonds, des distributions et des options qui s'offrent à eux.

À propos de Gestion d'actifs PMSL inc.

La société Gestion d'actifs PMSL inc. est une filiale de la Financière Sun Life inc. Elle offre aux Canadiens une gamme diversifiée de fonds communs de placement et de solutions de portefeuilles novatrices qui leur donne la capacité d'atteindre leurs objectifs financiers à toutes les étapes de leur vie. Nous allions la solidité de l'une des marques les plus respectées du Canada en matière de services financiers à certains des meilleurs gestionnaires d'actifs du globe en vue d'offrir une plateforme de placements vraiment mondiale. Au 31 mars 2021, Gestion d'actifs PMSL inc. gérait un actif de 33,7 milliards de dollars pour le compte d'investisseurs institutionnels et d'épargnants individuels d'un océan à l'autre, et est membre du groupe Sun Life. Pour en savoir plus, visitez le site www.placementsmondiauxsunlife.com ou suivez-nous sur Twitter @SLGI_Canada (en anglais seulement).

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers de premier plan à l'échelle internationale qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2021, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 304 milliards de dollars. Pour en savoir plus, consultez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

