MONTRÉAL et TORONTO, le 28 juill. 2020 /CNW/ - CIBC Mellon a annoncé aujourd'hui que Gestion d'actifs Pier 21 Inc. (Pier 21) a prolongé son utilisation des services de garde, de comptabilité de fonds, de tenue des dossiers et de traitement et de règlement des opérations de change de CIBC Mellon, ainsi que l'accès aux données d'investissement par notre portail mondial d'entreprise NEXEN℠. Pier 21 est une société indépendante de gestion d'investissements basée à Montréal qui fournit des stratégies d'investissement internationales exclusives au marché institutionnel canadien, incluant des régimes de retraite, des fondations, des dotations, des compagnies d'assurance, des cabinets de gestion de patrimoine familial et des clients des services de sous-gestion de fonds. La société Pier 21 compte plus de 6,5 milliards de dollars en actifs sous gestion, dont plus de 2,1 milliards de dollars en fonds d'investissement commun institutionnel (au 30 juin 2020).

« La mission de Pier 21 est de proposer une offre de qualité internationale seulement en créant un accès exclusif à quelques gestionnaires d'investissement éprouvés situés à travers le monde », a déclaré David Star, fondateur, président et chef de la direction de Gestion d'actifs Pier 21. « L'expertise de CIBC Mellon nous a été précieuse à mesure que nous développons des solutions novatrices pour nos clients. Notre récent lancement d'un fonds d'investissement commun institutionnel conçu pour permettre aux gouvernements canadiens qui sont dans la portée de l'Internal Revenue Code des États-Unis d'investir dans le monde entier sans engager de retenues fiscales américaines en est un bon exemple. En tirant parti du modèle opérationnel de CIBC Mellon et de la puissance de son réseau mondial de garde intermédiaire, nous sommes également en mesure de créer un effet d'échelle pour élargir davantage nos offres d'investissement. »

« Nous sommes heureux de soutenir la croissance continue de Pier 21, en aidant la société à réussir dans l'environnement complexe d'aujourd'hui, et ce renouvellement témoigne du solide service que CIBC Mellon a livré à Pier 21 depuis plus d'une décennie », a déclaré Michael Graham, directeur général, Gestion des relations, Québec, CIBC Mellon. « En plus de nos solutions de garde et de service d'actifs de premier plan, notre personnel, notre solide culture de service à la clientèle au sein de notre organisation, et notre position de chef de file dans l'administration des fonds sont ce qui nous distingue vraiment de la concurrence. »



À propos de Gestion d'actifs Pier 21



Fondée en 2005, Gestion d'actifs Pier 21 Inc. est une société de gestion de placements basée à Montréal qui offre des solutions de placements mondiales de qualité aux investisseurs institutionnels canadiens en fournissant un accès exclusif à des gestionnaires de portefeuilles établis dans le monde, qui sont autrement inaccessibles au Canada. Avec plus de 6,5 milliards de dollars d'actifs sous gestion, Pier 21 s'engage à demeurer la passerelle du Canada vers des occasions d'investissement mondiales. Veuillez visiter l'adresse www.pier21am.com.

À propos de CIBC Mellon

CIBC Mellon s'engage à aider les investisseurs institutionnels canadiens et les investisseurs institutionnels étrangers qui ont choisi le Canada pour administrer leurs actifs financiers tout au long du cycle de vie des investissements. Fondée en 1996, CIBC Mellon est détenue à parts égales par The Bank of New York Mellon (BNY Mellon) et la Canadian Imperial Bank of Commerce (CIBC). CIBC Mellon offre des services de placement éclairés au nom de fonds de placement, de caisses de retraite, de compagnies d'assurance, de banques, de fondations, de fonds en dotation, de sociétés et d'institutions financières mondiales dont les clients investissent au Canada. En date du 30 juin 2020, CIBC Mellon comptait plus de 2 billions de dollars canadiens d'actifs sous garde ou administrés. CIBC Mellon fait partie du réseau mondial de BNY Mellon qui, au 30 juin 2020, avait 37,3 billions de dollars américains d'actifs sous garde et sous administration. CIBC Mellon est un utilisateur autorisé de la marque de commerce CIBC et de certaines marques de commerce de BNY Mellon. CIBC Mellon est la marque d'entreprise de la Compagnie Trust CIBC Mellon et de la société de services de titres mondiaux CIBC Mellon et peut être utilisée comme terme générique en référence à l'une ou l'autre des sociétés ou aux deux sociétés.

Pour obtenir de plus amples renseignements, notamment sur les connaissances de pointe de CIBC Mellon à l'égard de questions relatives aux investisseurs institutionnels actifs au Canada, visitez cibcmellon.com.

Personnes-ressources pour les médias :

CIBC Mellon : Jennifer Israel, Communications de l'entreprise, CIBC Mellon, 416 643-6538, [email protected]

Gestion d'actifs Pier 21 : David M. Star, président et chef de la direction, 514 397-4027, [email protected]

