Gestion d'actifs mondiale Walter s'associe à Kilgour Williams Capital, un gestionnaire d'actifs unique au Canada

MONTRÉAL, le 4 févr. 2020 /CNW Telbec/ - Gestion d'actifs mondiale Walter (« WGAM ») est heureuse d'annoncer la conclusion d'un partenariat avec Kilgour Williams Capital (« Kilgour Williams), un gestionnaire de fonds canadien innovateur qui investit activement dans les prêts personnels et aux petites entreprises issus des plateformes de prêteurs entre pairs. Au terme de la transaction, WGAM détient une position minoritaire dans la firme basée à Toronto.

« Kilgour Williams a retenu notre attention, car ils offrent une classe d'actifs unique au Canada, ce qui leur donne une longueur d'avance dans le marché, et leur permet de proposer à leur clientèle une approche qui offre non seulement un rendement attrayant mais également un apport de diversification très intéressant, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Gestion d'actifs mondiale Walter. C'est pour nous un investissement qui est d'une part dans le secteur non traditionnel du prêt privé, qui est en émergence au Canada et qui a connu une croissance phénoménale, et d'autre part dans une firme dirigée par deux associés qui possèdent une solide expérience dans le domaine du crédit et qui ont démontré une forte habileté à générer des rendements surpassant les indices de référence. »

Par cette transaction, WGAM mettra à profit son réseau et sa plateforme pour contribuer à faire de Kilgour Williams un gestionnaire de fonds canadien de premier plan offrant une famille de fonds de crédit. La firme utilise des modèles exclusifs et éprouvés pour sélectionner les meilleurs prêts et construire un portefeuille diversifié. Le partenariat permettra également à Kilgour Williams de rehausser ses relations avec les investisseurs et son réseau de distribution, en plus de bonifier son équipe de gestion de portefeuille de crédit.

Comme dans les investissements précédents de WGAM, la Société financière Walter, société mère de WGAM, investira directement dans le fonds KiWi Private Credit Fund de Kilgour Williams, en plus de l'apport de capital lié à la transaction.

« Pour Kilgour Williams, ce partenariat nous permettra d'accélérer la réalisation du prochain niveau de notre plan de croissance en nous donnant accès à la plateforme et à l'équipe chevronnée de Gestion d'actifs mondiale Walter, particulièrement à une personne de haut calibre comme Sylvain Brosseau, précise Colin Kilgour, cofondateur, Kilgour Williams. En plus de nous fournir le capital et l'encadrement pour appuyer notre croissance, il y a entre nous un alignement de vision et de culture qui nous permettra de collaborer sur un horizon à long terme. »

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme de placements privés internationale qui offre aux firmes boutiques de gestion d'actifs et fournisseurs de services stratégiques novateurs et axés sur la croissance, du capital de développement et de l'expertise dans une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis plus de 60 ans. www.walter-gam.com

À propos de Kilgour Williams Capital

Fondée en 2007, Kilgour Williams Capital est une firme boutique de gestion d'actifs spécialisée dans les prêts privés. En 2017, la firme a lancé le fond KiWi Private Credit Fund qui investit dans des prêts issus des plateformes de prêteurs entre pairs, proposant aux investisseurs canadiens une classe d'actifs en croissance offrant un haut rendement. www.kilgourwilliams.com

