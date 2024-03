MONTRÉAL, le 26 mars 2024 /CNW/ - Gestion d'actifs mondiale Walter (« Walter GAM ») est fière d'annoncer un investissement dans Saranac Partners (« Saranac »), un bureau indépendant de gestion de patrimoine offrant des conseils personnalisés et une vaste gamme de services en gestion de patrimoine pour aider les particuliers et les familles fortunés dans le déploiement et l'accès au capital. Avec cette nouvelle prise de position minoritaire dans une firme de premier plan basée à Londres et à Madrid, Walter GAM est heureuse d'accroître sa présence en Europe en ajoutant une nouvelle société à fort potentiel à son portefeuille hautement diversifié.

Fondée en 2017, Saranac propose aux particuliers et aux familles fortunés les services d'une équipe d'experts multidisciplinaires indépendants dédiés à veiller à leurs intérêts. Doté d'une solide infrastructure et d'une équipe composée de plus de 50 professionnels hautement expérimentés, Saranac est un partenaire de choix accompagnant étroitement ses clients par le biais de sa plateforme d'investissement, son service de chef des investissements et ses solutions de financement.

« Saranac s'est rapidement taillé une place de choix dans le segment de marché des clients très fortunés, lequel est d'ailleurs en forte croissance partout dans le monde, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Walter GAM. Nous sommes confiants de l'excellent potentiel de croissance de Saranac, grâce à la qualité et à la profondeur de son équipe, mais également aux structures d'investissement de premier plan mises en place par la firme, qui lui offrent la capacité de décupler sa base de clients. »

« Walter GAM s'est imposé comme partenaire privilégié parce que nous partageons une vision commune d'alliance à long terme et de collaboration, ajoute Michelle Witter, cochef de la direction, Saranac. De plus, l'équipe de Walter GAM démontre une vaste compréhension de notre secteur d'affaires et sera pour nous un allié de choix dans le déploiement de notre plan d'affaires, qui vise à propulser notre croissance. »

« Avec Walter GAM, nous avons trouvé un partenaire qui partage notre culture, nos ambitions, notre ethos, ajoute Richard Berliand, président du conseil de Saranac. Nous avons hâte d'entreprendre notre collaboration avec l'équipe et l'ensemble de son écosystème alors que nous faisons croître notre entreprise. »

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Gestion d'actifs mondiale Walter est une firme de placements privés mondialement diversifiés qui offre du capital de développement et une expertise stratégique à des firmes de gestion d'actifs à fort potentiel, de même qu'à des firmes de services financiers et de gestion de patrimoine œuvrant dans l'industrie de la gestion d'actifs. Lancée en 2019 par une équipe de vétérans de l'industrie, Walter GAM met de l'avant une approche basée sur un réel partenariat. Walter GAM fait partie du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis près de 70 ans. www.walter-gam.com

À propos de Saranac Partners

Saranac Partners est un bureau privé qui fournit à ses clients les conseils, l'accès et l'exécution pour répondre à un large éventail de besoins. Fondée en 2017, l'entreprise s'est développée pour devenir un partenaire de choix pour les particuliers, les familles et les propriétaires d'entreprises. Son équipe fournit à la clientèle les services d'un bureau de gestion de patrimoine, tout en lui donnant accès aux capacités d'une institution diversifiée. Le modèle d'affaire de Saranac se définit par des conseils indépendants, une expertise multidisciplinaire, un ADN d'investissement et une prestation de service de grande qualité. www.saranacpartners.com

SOURCE Gestion d’actifs mondiale Walter

Renseignements: Amélie Plante, DDMG Communications, 514-975-9425, [email protected]