« La solide équipe de Bonnefield a piloté une croissance phénoménale au cours de la dernière décennie, pour atteindre aujourd'hui un actif sous gestion qui se chiffre à près de 1 milliard de dollars, explique Sylvain Brosseau, chef de la direction et associé fondateur, Walter GAM. L'intérêt marqué suscité par cette classe d'actifs de la part des investisseurs institutionnels et privés fournit un tremplin à Bonnefield pour accroître son portefeuille de terres agricoles canadiennes, et aussi son offre aux agriculteurs et aux investisseurs par le développement de nouvelles stratégies d'investissement novatrices. »

Compte tenu de l'importante volatilité des marchés boursiers et des faibles attentes de rendements pour le revenu fixe, les fonds d'agriculture de Bonnefield présentent un attrait important pour les investisseurs. En plus d'être composés d'actifs de grande qualité, ils offrent des rendements stables et non corrélés, ainsi qu'une excellente protection contre l'inflation. Bonnefield est donc extrêmement bien positionnée avec une classe d'actifs en forte demande.

Fondée en 2009, Bonnefield a su s'implanter solidement dans le paysage canadien pour devenir le chef de file de son secteur. La firme, dont les placements en agriculture sont principalement effectués par contrats de vente et par cessions-bail avec les agriculteurs, est un leader de l'investissement responsable et durable.

Au terme de cette transaction, l'équipe de direction actuelle de Bonnefield continuera à exploiter la firme de manière indépendante. L'engagement de l'équipe sera renforcé par l'augmentation de leur participation dans l'actionnariat de Bonnefield, avec l'objectif de continuer à hausser leur participation au fil du temps. De plus, l'équipe de direction aura accès à l'expertise de Walter GAM, ce qui permettra à la firme de tirer profit de son positionnement avantageux pour propulser sa croissance et atteindre son plein potentiel.

« Bonnefield a trouvé en Walter GAM un partenaire idéal, car nous avons un alignement parfait de nos visions et de nos valeurs, affirme Tom Eisenhauer, président et chef de la direction, Bonnefield. De plus, Bonnefield pourra bénéficier de l'expertise diversifiée de Walter GAM pour l'appuyer dans la réalisation de son ambitieux plan de croissance, sans compter qu'avec cette transaction, nous avons créé une situation gagnant-gagnant pour toutes nos parties prenantes. »

Cette transaction offrira aux agriculteurs canadiens un plus grand accès à du capital, tant par l'offre actuelle d'achat et de location de terres agricoles de Bonnefield que par une offre future additionnelle de solutions qui aideront les agriculteurs à croître, à faire évoluer leur entreprise et à réduire leurs risques financiers. Le secteur agricole canadien bénéficiera également d'un acteur actif et en croissance comme Bonnefield, qui est dédié à protéger la vocation agricole des terres et accroître le développement durable de l'agriculture canadienne pour le long terme.

« Ce fut un privilège de participer à la création de la plus importante société canadienne d'investissement dans les terres agricoles tout en assurant la protection du territoire et en aidant les familles d'agriculteurs canadiennes. L'aventure a été extrêmement enrichissante et nous souhaitons tout le succès à Bonnefield et Walter GAM pour atteindre de nouveaux sommets », conclut Jan Kaminski, président de Colonnade Investments et cofondateur de Bonnefield.

À propos de Gestion d'actifs mondiale Walter

Lancée en 2018, Gestion d'actifs mondiale Walter est une plateforme de placements privés mondialement diversifiés qui offre du capital de développement et une expertise stratégique à des firmes de gestion d'actifs exceptionnelles, de même qu'à des distributeurs et à des fournisseurs de services de cette industrie, selon une approche basée sur un réel partenariat. Gestion d'actifs mondiale Walter fait partie de la Société financière Walter, l'unité d'investissement du Groupe Walter, un écosystème d'entreprises qui prospère depuis près de 70 ans. www.walter-gam.com

À propos de Bonnefield Financial Inc.

Bonnefield est la plus importante firme de financement par contrats de vente et cessions-bail pour les agriculteurs au Canada. Pour contribuer à préserver la vocation agricole des terres, la firme s'associe à des agriculteurs axés sur la croissance pour leur offrir des solutions de location de terres qui les aideront à poursuivre leur progression, à réduire leur dette ainsi qu'à financer leur retraite et leur succession. Ses investisseurs regroupent des individus et des institutions qui s'engagent à long terme envers l'agriculture canadienne. www.bonnefield.com (en anglais seulement)

