TORONTO, le 1er oct. 2020 /CNW/ - Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC) a annoncé aujourd'hui qu'elle est devenue un signataire fondateur de la déclaration des investisseurs sur la diversité et l'inclusion de l'Association pour l'investissement responsable (AIR).

La déclaration souligne l'incidence du racisme systémique sur les communautés noires et autochtones et les personnes de couleur au Canada et à l'échelle mondiale. De plus, elle décrit les mesures que prendront les investisseurs institutionnels pour remédier aux inégalités systémiques et les attentes à l'égard des sociétés de placement canadiennes.

« Nous avons un rôle important à jouer dans la lutte contre les inégalités en tenant responsables les sociétés canadiennes de placement et en favorisant une meilleure intégration de la diversité et de l'inclusion dans nos processus », a déclaré David Scandiffio, président et chef de la direction, Gestion d'actifs CIBC. « Nous nous sommes engagés à renforcer les pratiques d'affaires socialement responsables et sommes fiers de nous joindre à l'AIR aujourd'hui pour éliminer les iniquités dans les entreprises, le milieu de travail et la société. »

En tant que signataire, GAC s'engage à respecter les attentes à l'égard des sociétés de placement, qui comprennent une meilleure divulgation publique des données sur la diversité et l'adoption de politiques et d'échéanciers pour améliorer la diversité au sein des conseils d'administration et de la haute direction. La déclaration comprend également des efforts accrus pour éliminer les barrières à l'inclusion et les pratiques de recrutement pour les candidats marginalisés. En tant que signataire, GAC s'engage également à collaborer avec les sociétés canadiennes de placement afin de communiquer les attentes relatives à une meilleure divulgation des pratiques de diversité, d'intégrer la diversité et l'inclusion dans les processus de placement, et de renforcer les pratiques internes pour éliminer efficacement les obstacles à l'inclusion et à l'avancement des groupes sous-représentés. Vous trouverez la déclaration complète ici.

La Banque CIBC s'est engagée de longue date à favoriser l'inclusion et la diversité. Cette annonce s'appuie sur les mesures de la Banque CIBC pour lutter contre le racisme systémique, qui comprennent un accent particulier sur le talent, un leadership inclusif et le soutien à nos clients et à nos communautés.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et PME, de Groupe Entreprises et de Gestion des avoirs, et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan, et de ses emplacements dans tout le Canada, et des bureaux aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et d'autres renseignements sur la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre.html.

À propos de Gestion d'actifs CIBC

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et de solutions de gestion de placements de qualité supérieure aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 143 G$ (en juin 2020).

