TORONTO, le 23 nov. 2020 /CNW/ - La Banque CIBC (TSX : CM) (NYSE : CM) Gestion d'actifs CIBC est heureuse d'avoir reçu 12 prix dans huit catégories de fonds lors des Lipper Fund Awards 2020 de Refinitiv. Les prix remportés soulignent les services et solutions de gestion de placements de qualité supérieure que la Banque CIBC procure aux investisseurs particuliers et institutionnels, ainsi que notre volonté de concrétiser les ambitions de nos clients.

FONDS CATÉGORIE PRIX LIPPER 2020 Fonds de revenu à taux variable Renaissance Prêts à taux variable 3 ans Fonds d'obligations mondiales Renaissance Titres mondiaux à revenu fixe 10 ans Fonds de petites capitalisations mondial

Renaissance Actions mondiales à petite/moyenne

capitalisation 3 ans 5 ans Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains

Renaissance Titres mondiaux à revenu fixe de sociétés 5 ans Fonds de revenu diversifié en dollars américains

Renaissance Équilibré titres mondiaux à revenu fixe 3 ans 5 ans Portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC Équilibré titres canadiens à revenu fixe 3 ans Fonds mondial de technologie CIBC Actions mondiales 3 ans 5 ans Fonds indiciel équilibré CIBC Équilibré titres canadiens à revenu fixe 5 ans Fonds indice Nasdaq CIBC Actions américaines 10 ans

« Ces prix soulignent l'engagement de nos gestionnaires de placements, qu'ils travaillent à l'interne ou qu'ils soient des experts du monde entier. Ensemble, les membres de l'équipe s'emploient à offrir le meilleur d'eux-mêmes à nos investisseurs afin que ces derniers puissent réaliser leurs ambitions », a déclaré David Scandiffio, président de Gestion d'actifs CIBC inc.

Lipper est un chef de file de l'analyse de fonds mondiaux, de l'information et des outils d'analyse. Ces prix sont attribués aux fonds qui excellent en dégageant systématiquement un solide rendement relatif corrigé du risque. Les Lipper Fund Awards de Refinitiv font partie d'un programme mondial auquel participent 21 pays, dont les États-Unis, Hong Kong et le Royaume-Uni. Les lauréats font partie des 130 000 fonds que Lipper surveille à l'échelle mondiale chaque année.

Gestion d'actifs CIBC est le conseiller en portefeuille des familles de fonds communs de placement CIBC et Renaissance, notamment les FNB et les solutions de portefeuilles sous gestion CIBC, c'est-à-dire les portefeuilles Axiom, les Solutions de placement Intelli CIBC et les Services de portefeuille personnalisé CIBC. Gestion d'actifs CIBC gère un actif de plus de 148 milliards de dollars.

À propos de la Banque CIBC

La Banque CIBC est une institution financière nord-américaine de premier rang qui compte 10 millions de clients, tant des particuliers que des entreprises, y compris des clients institutionnels et du secteur public. Par l'intermédiaire de Services bancaires personnels et Services bancaires aux entreprises, de Groupe Entreprises et Gestion des avoirs et de Marchés des capitaux, la Banque CIBC offre un éventail complet de conseils, de solutions et de services au moyen de son réseau de services bancaires numériques de premier plan et de ses emplacements dans tout le Canada, aux États-Unis et dans le monde entier. Vous trouverez d'autres communiqués de presse et renseignements au sujet de la Banque CIBC au www.cibc.com/fr/about-cibc/media-centre/.

À propos de Gestion d'actifs CIBC inc.

Gestion d'actifs CIBC inc. (GAC), filiale de la Banque CIBC spécialisée dans la gestion d'actifs, offre une gamme de services et solutions de gestion de placements de qualité supérieure destinés aux investisseurs institutionnels ou de détail. L'offre de GAC comprend une plateforme complète de fonds communs de placement, des solutions stratégiques de portefeuille sous gestion, des services de gestion discrétionnaire de placements pour les particuliers à valeur nette élevée, ainsi que des services de gestion de portefeuille pour les clients institutionnels. GAC est l'une des plus importantes sociétés de gestion d'actifs du Canada et administre des biens de plus de 148 G$ (en septembre 2020).

Le présent document offre des renseignements généraux et ne vise aucunement à donner des conseils financiers, de placement, fiscaux, juridiques ou comptables. Il ne constitue ni une offre, ni une sollicitation d'achat ou de vente des titres mentionnés. La situation personnelle et la conjoncture doivent être prises en compte dans une saine planification des placements. Toute personne voulant utiliser les renseignements contenus dans le présent document doit d'abord consulter son conseiller. Sauf indication contraire, toutes les opinions et estimations figurant dans le présent document datent du moment de sa publication et peuvent changer. Les placements dans les fonds communs de placement peuvent faire l'objet de commissions, de commissions de suivi, de frais de gestion et d'autres charges. Veuillez lire le prospectus simplifié avant d'investir. Les fonds communs de placement ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement antérieur n'est pas garant de leur rendement futur. MD Gestion d'actifs CIBC et le logo CIBC sont des marques déposées de la Banque Canadienne Impériale de Commerce (la Banque CIBC), utilisées sous licence. Le présent document et son contenu ne peuvent être reproduits sans le consentement écrit de Gestion d'actifs CIBC inc.

Le Fonds de revenu à taux variable Renaissance (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie de prêt à taux variable, qui compte un total de 11 fonds, pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds d'obligations mondiales Renaissance (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des titres à revenu fixe mondiaux, qui compte un total de 21 fonds, pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des actions mondiales à petite/moyenne capitalisation, qui compte un total de 26 fonds, pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des actions mondiales à petite/moyenne capitalisation, qui compte un total de 25 fonds, pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains Renaissance (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des titres à revenu fixe mondiaux de sociétés, qui compte un total de 10 fonds, pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des fonds équilibrés titres mondiaux à revenu fixe, qui compte un total de 69 fonds, pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des fonds équilibrés titres mondiaux à revenu fixe, qui compte un total de 50 fonds, pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2020. Le portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des fonds équilibrés de titres canadiens à revenu fixe, qui compte un total de 79 fonds, pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds indiciel équilibré CIBC (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des fonds équilibrés de titres canadiens à revenu fixe, qui compte un total de 79 fonds, pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds indiciel équilibré CIBC (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des fonds équilibrés de titres canadiens à revenu fixe, qui compte un total de 74 fonds, pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds mondial de technologie CIBC (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des actions mondiales, qui compte un total de 210 fonds, pour la période de trois ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds mondial de technologie CIBC (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des actions mondiales, qui compte un total de 181 fonds, pour la période de cinq ans terminée le 31 juillet 2020. Le Fonds indice Nasdaq CIBC (catégorie A) a mérité le prix Lipper 2020 dans la catégorie des actions américaines, qui compte un total de 89 fonds, pour la période de dix ans terminée le 31 juillet 2020.

Voici le rendement du Fonds de revenu à taux variable Renaissance (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 2,7 % (1 an), 3,4 % (3 ans), 3,2 % (5 ans) et 5,8 % (depuis la création le 16 septembre 2013). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 5 (3 ans), 4 (5 ans), nd (10 ans). Voici le rendement du Fonds d'obligations mondiales Renaissance (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 2,6 % (1 an), 2,0 % (3 ans), 2,8 % (5 ans), 4,2 % (10 ans) et 3,9 % (depuis la création le 21 octobre 1992). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 2 (3 ans), 3 (5 ans), 4 (10 ans). Voici le rendement du Fonds de petites capitalisations mondial Renaissance (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 23,7 % (1 an), 15,1 % (3 ans), 12,4 % (5 ans), 13,0 % (10 ans) et 8,7 % (depuis la création le 2 février 1998). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 4 (3 ans), 3 (5 ans), 1 (10 ans). Voici le rendement du Fonds d'obligations de sociétés en dollars américains Renaissance (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 6,2 % (1 an), 4,7 % (3 ans), 5,0 % (5 ans) et 4,4 % (depuis la création le 16 septembre 2013). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 5 (3 ans), 4 (5 ans), nd (10 ans). Voici le rendement du Fonds de revenu diversifié en dollars américains Renaissance (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 3,8 % (1 an), 4,5 % (3 ans), 5,5 % (5 ans) et 4,8 % (depuis la création le 16 septembre 2013). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), nd (10 ans). Voici le rendement du portefeuille revenu sous gestion en dollars américains CIBC (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 4,0 % (1 an), 3,5 % (3 ans), 3,4 % (5 ans), 2,8 % (10 ans) et 3,5 % (depuis la création le 28 octobre 2002). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 5 (3 ans), 4 (5 ans), 5 (10 ans). Voici le rendement du Fonds mondial de technologie CIBC (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 46,1 % (1 an), 23,9 % (3 ans), 20,2 % (5 ans), 19,3 % (10 ans) et 8,7 % (depuis la création le 11 décembre 1995). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Voici le rendement du Fonds indiciel équilibré CIBC (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 2,0 % (1 an), 3,5 % (3 ans), 4,7 % (5 ans), 5,1 % (10 ans) et 4,4 % (depuis la création le 4 décembre 1998). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 3 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans). Voici le rendement du Fonds indice Nasdaq CIBC (catégorie A) pour les périodes suivantes terminées le 31 octobre 2020 : 37,5 % (1 an), 21,8 % (3 ans), 19,0 % (5 ans), 20,8 % (10 ans) et 4,9 % (depuis la création le 26 septembre 2000). Les notes Lipper Leader correspondantes du Fonds pour les mêmes périodes sont les suivantes : nd (1 an), 5 (3 ans), 5 (5 ans), 5 (10 ans).

Les prix Lipper, attribués chaque année, récompensent les fonds qui, d'une manière remarquable et constante, ont obtenu un solide rendement corrigé du risque par rapport aux fonds comparables. Les prix Lipper s'appuient sur les notes Lipper de rendement constant, qui correspondent à une mesure de rendement corrigé du risque calculée sur 36, 60 et 120 mois. Les fonds du quintile le plus performant de chaque catégorie sont nommés Lipper Leaders pour leur rendement constant et reçoivent une note de 5; les fonds du quintile suivant reçoivent une note de 4; et ainsi de suite jusqu'aux fonds du quintile le moins performant, qui reçoivent une note de 1. Le meilleur fonds Lipper Leader pour son rendement constant dans chaque catégorie remporte le prix Lipper. Les notes Lipper Leader changent tous les mois. Pour en savoir plus, consultez le site lipperfundawards.com. Bien que Lipper déploie tous les efforts raisonnables pour faire en sorte que les données contenues dans les présentes soient exactes et fiables, elle n'en garantit pas l'exactitude. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui comprend les variations de valeur des parts et le réinvestissement de toutes les distributions. Les rendements ne tiennent pas compte des frais d'acquisition et des frais de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu à payer par un porteur de parts, lesquels auraient pour effet de réduire les rendements.

Lipper Fund Awards de Refinitiv, © 2020 Refinitiv. Tous droits réservés. Titulaire de licence de cette marque.

SOURCE CIBC Asset Management

Renseignements: Nima Ranawana, Affaires publiques, 647 456-4556 ou [email protected]

Liens connexes

www.cibc.com